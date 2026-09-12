ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಶೃಂಗಸಭೆ: ಭಾರತದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮರು ಸ್ಥಾಪಿಸುವಂತೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒತ್ತಾಯ
ಭಾರತ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಶೃಂಗಸಭೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕರು ಈಗಾಗಲೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By PTI
Published : September 12, 2026 at 2:15 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ದೇಶಗಳ ಪಾಲುದಾರರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮರು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಈ ಹಿಂದೆ ದೇಶ ಹೊಂದಿದ್ದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶನಿವಾರ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಯೋಜಿಸಿರುವ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಶೃಂಗಸಭೆಗೆ ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕರು ಈಗಾಗಲೇ ರಾಷ್ಟ್ರರಾಜಧಾನಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿರುವ ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಭಾರತವು ಅನುಮೋದಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬಂತೆ ಬಿಂಬಿತವಾಗಿರುವ ಗ್ರಹಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಮೂಲಕ ಸಂಘರ್ಷದ ವೇಳೆಯೂ ಭಾರತವು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ರಚನಾತ್ಮಕ ಪಾಲುದಾರನಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ.
Statement by @INCIndia’s Foreign Affairs Department on the 18th BRICS Summit in New Delhi. @kharge @RahulGandhi pic.twitter.com/PSMDJXO8Aq— Salman Khurshid (@salman7khurshid) September 12, 2026
ಜೊತೆಗೆ, ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಕುರಿತು ದೇಶಕ್ಕೆ ವಿವರಿಸಲು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸುವಂತೆಯೂ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ.
ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಸೀಮಿತ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಪಾತ್ರ ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ಒಮ್ಮತ ರೂಪಿಸಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖುರ್ಷಿದ್ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೂರಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದೀರ್ಘ ಕಾಲದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿಲುವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಧ್ವನಿಯಾಗಬೇಕು, ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಘೋಷಣೆಗಳು ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬಿದೆ. ಈ ಮನೋಭಾವದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರವು ಭಾರತ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಖುರ್ಷಿದ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರವು 18ನೇ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಶೃಂಗಸಭೆ ಮೂಲಕ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ, ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮುತ್ಸದ್ದಿತನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕು. ಬಣ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಈ ಶೃಂಗಸಭೆ ಸಿಲುಕದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ದಕ್ಷಿಣ - ದಕ್ಷಿಣ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಆಳಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ವಿಭಜಿತವಾಗಿರುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ತರಲು ಈ ವೇದಿಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ವಂತ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವಷ್ಟು ನಾವು ಸಮರ್ಥವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಭಾರತ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಯಸುವವರ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಷ್ಟು ತತ್ವಬದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು. ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣ ಹಾಗೂ ಜಾಗತಿಕ ಉತ್ತರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸೇತುವೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಖುರ್ಷಿದ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಸರಕು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ದೇಶಗಳು ಶೇಕಡಾ 19.6 ರಷ್ಟು ಪಾಲು ಹೊಂದಿವೆ. ಆದರೂ ಸಹ, ಈ ಒಕ್ಕೂಟದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧವು ತೀವ್ರ ಅಸಮತೋಲನದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಎಂದು ಖುರ್ಷಿದ್ ದೂರಿದರು.
ಹಾಗೆಯೇ ಭಾರತವು ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಲಾಭದಾಯಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಭಾರತೀಯ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುವುದು, ಸುಂಕ ರಹಿತ ಮತ್ತು ಇತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಿವಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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