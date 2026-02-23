ಚಾಡಿ ಮನ - ಮನೆ ಕೆಡಿಸಿದ್ದೇ ಹೆಚ್ಚು: ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಗ್ರಾಮ ಚಾಡಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದೆ
ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ಮೇದಕಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಚಾಡಿ ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿ ಅದನ್ನು ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಅಪರಾಧ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : February 23, 2026 at 11:35 AM IST
ಬಲೋಡ್ (ಛತ್ತೀಸ್ಗಡ): ಚಾಡಿ ಹೇಳಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹಾಳಾಗಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಮನೆ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೆಡಿಸುವ ಚಾಡಿ ಹೇಳುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನೇ ನಿಷೇಧಿಸಲು ಛತ್ತೀಸ್ಗಡದ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ಹೌದು, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ಬಲೋಡ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಚಾಡಿ ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮತ್ತು ನಿವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಇದೀಗ ಮೇದಕಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಗಳ ಸರ್ವಾನುಮತದ ನಿರ್ಧಾರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವುದಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನೂ ಗಳಿಸಿದೆ.
ಗಾಸಿಪ್, ಚಾಡಿಯಿಂದಾಗಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವಿವಾದಗಳು ದೊಡ್ಡ ಘರ್ಷಣೆಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಘಟನೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಬಂದಿದೆ. ಚಾಡಿ ಹೇಳುವ, ಕೇಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೂ, ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಸಂಭವ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಚಾಡಿಯಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ವಿಪರೀತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾದ ಒಂದು ವಿವಾದದ ನಂತರ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಗುರುವಾರ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಈ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು, ಸಮ್ಮತಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇಕೆ ಗೊತ್ತಾ?: ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ವಿಶ್ವಕಾಂತ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಗಾಸಿಪ್ ಮತ್ತು ಚಾಡಿ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಇತರರ ನಡುವೆ ಜಗಳಗಳನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವ ಅನೇಕ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಚಾಡಿ ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಬಂದ ಆಗಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದಿವೆ: ಸಮಿತಿ ಖಜಾಂಚಿ ದಿನೇಶ್ ಸಾಹು, ದೂರು ಮತ್ತು ಪುರಾವೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರು ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದ ಯಾರಿಗಾದರೂ 5,000 ರೂ. ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು. ಚಾಡಿ ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವುದೊಂದೇ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕ್ರಮವಲ್ಲ. ಮದ್ಯ ಸೇವನೆಯ ಮೇಲೆಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ನಿಯಮ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವವರಿಗೆ 10,000 ರೂ. ಮತ್ತು ಕುಡಿದ ನಂತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡುವವರಿಗೆ 11,000 ರೂ. ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಯಾರಿಗಾದರೂ 1,000 ರೂ. ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ಚಾಬಿಲ್ ರಾಮ್ ಸಾಹು ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ನಿಯಮಗಳು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ. ಇವು ತಪ್ಪು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಜನರನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಯೋಚಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ಭುಕನ್ ಲಾಲ್ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲ ರೂಪಿಸಿರುವಂತಹದ್ದಲ್ಲ. ಇಡೀ ಸಮುದಾಯದ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದ್ದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆ, ವದಂತಿಗಳು ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ತಿಳಿವಳಿಕೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಕುಸಿದು ಹೋಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಚಾಡಿ ಹೇಳುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಚೋದನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಭಾಷಣವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ಹೇಳಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರೇ: ಯುವಕರಿಗೆ ಮಾದರಿ ಈ ಗ್ರಾಮ.. ಯಾವುದು ಆ ಊರು!