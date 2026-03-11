ತ್ಯಾಜ್ಯ ಕೊಳೆಯಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುವ ಅಣಬೆ ಪ್ರಭೇದ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ ಸಂಶೋಧಕರು: ಏನಿದು ಡಿಕಾಂಪೋಸ್ಟ್, ಇವುಗಳಿಂದ ದೇಹಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಲಾಭ?
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಣಬೆಗಳು ತಾಮ್ರ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಾದ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ತಿರುವನಂತಪುರಂ: ಉಷ್ಣವಲಯದ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲು ಹೊಸ ಜಾತಿಯ ಅಣಬೆಯನ್ನು ಸಂಶೋಧನಾ ತಂಡವೊಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ನಗರದ ವಝುತಕಾಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ಪ್ರಭೇದವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಾಲಿಬಯೋಪ್ಸಿಸ್ ಬ್ರೂನಿಗಲೆರಿಕ್ಯುಲಾಟಾ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾದ ಈ ಅಣಬೆ, ಗ್ಲಿರಿಸಿಡಿಯಾ (ಚರಕೋನ್ನ), ಮಳೆ ಮರ ಮತ್ತು ನೀಲಗಿರಿ ಮುಂತಾದ ಮರಗಳ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮರಗಳ ತೊಗಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಡಿಎನ್ಎ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾದ ಎರಡನೇ ಹೊಸ ಜಾತಿಯ ಕಾಲಿಬಯೋಪ್ಸಿಸ್ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಹಾಯಕವಿದು: ಖಾದ್ಯವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಈ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪೋಷಕಾಂಶ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಉಷ್ಣವಲಯದ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಮರದ ಕಾಂಡಗಳು, ಕೊಂಬೆಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳ ಕೊಳೆಯುವಿಕೆಗೆ ಈ ಅಣಬೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಹೊಸದಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಈ ಅಣಬೆ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಅರಣ್ಯ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪಲೋಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಉಷ್ಣವಲಯದ ಸಸ್ಯೋದ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ (ಜೆಎನ್ಟಿಬಿಜಿಆರ್ಐ) ಹಿರಿಯ ಪ್ರಧಾನ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಸಿ. ಕೆ. ಪ್ರದೀಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಹಸಿರು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇನ್ನೂ ಪತ್ತೆಯಾಗದ ಹಲವು ಅಣಬೆ ಪ್ರಭೇದಗಳಿಗೆ ನಿಧಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಶೋಧನಾ ತಂಡದಲ್ಲಿರುವವರು ಯಾರು?: ಪಲೋಡ್ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಉಷ್ಣವಲಯದ ಸಸ್ಯೋದ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಜೆಎನ್ಟಿಬಿಜಿಆರ್ಐ) ಮತ್ತು ವಝುತಕಾಡ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜಿನ ತಂಡವು ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಆವಿಷ್ಕಾರದ ನಂತರದ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ. ಸಂಶೋಧನಾ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಡಾ. ಸಿ. ಕೆ. ಪ್ರದೀಪ್, ಸಂಶೋಧಕ ಡಾ. ರತೀಶ್ ಎಸ್. ಮತ್ತು ಡಾ. ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಎ. ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮೂಲದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜರ್ನಲ್ ಫೈಟೊಟಾಕ್ಸಾದ ಫೆಬ್ರವರಿ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೆಸರಿನ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆ ಹೀಗಿದೆ: ಕಾಲ್ಲಿಬಯೋಪ್ಸಿಸ್ ಬ್ರೂನಿಗಲೆರಿಕ್ಯುಲಾಟಾ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಅಣಬೆಯ ನೋಟವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಕಂದು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವುಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಸರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹೆಸರು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ಇದು ಅಣಬೆಯ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಬಹುದಾದ ಅಣಬೆಗಳಾವವು?: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವ ಮತ್ತು ಬಳಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಖಾದ್ಯ ಅಣಬೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಟನ್ ಮಶ್ರೂಮ್, ಆಯ್ಸ್ಟರ್ ಮಶ್ರೂಮ್, ಮಿಲ್ಕಿ ಮಶ್ರೂಮ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಾ ಮಶ್ರೂಮ್ ಸೇರಿವೆ. ಅವು ಪ್ರೋಟೀನ್, ವಿಟಮಿನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.
ಅಣಬೆಯನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಮೊದಲು ಅದು ತಿನ್ನಲು ಯೋಗ್ಯವೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಅಗಾರಿಕಸ್ ಬಿಸ್ಪೋರಸ್ (ಬಟನ್ ಮಶ್ರೂಮ್) ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅಣಬೆಯಾಗಿದೆ. ಆಯ್ಸ್ಟರ್ ಅಣಬೆಗಳು ಅವುಗಳ ತ್ವರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿನ ಅಣಬೆಗಳು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಪ್ಯಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಾ ಮಶ್ರೂಮ್ಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉಷ್ಣವಲಯದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಿಟೇಕ್ ಮಶ್ರೂಮ್ ಅದರ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮರದ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಕೆಲವು ವಿಷಕಾರಿ ಅಣಬೆಗಳು ಖಾದ್ಯ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಹೋಲುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಹಾರ ವಿಷವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಅಣಬೆಗಳನ್ನು ತಜ್ಞರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಾ. ಸಿ. ಕೆ. ಪ್ರದೀಪ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೇರಳದ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ 39 ಜಾತಿಯ ಖಾದ್ಯ ಅಣಬೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಿನ್ನಬಹುದಾದ ಅಣಬೆಗಳು ಯಾವುವು?: ಅಣಬೆಗಳು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿವೆ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರಭೇದಗಳು ಖಾದ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳು ಸೇವನೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ತಿನ್ನಬಹುದಾದ ಅಣಬೆಗಳು ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ, ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ, ಸೆಲೆನಿಯಮ್, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಅವು ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸೋಡಿಯಂ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್-ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಬಿ ಜೀವಸತ್ವ ಹೇರಳವಾಗಿರುವ ಅಣಬೆಗಳು: ಅಣಬೆಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೈಬೋಫ್ಲಾವಿನ್, ನಿಯಾಸಿನ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಂಟೊಥೆನಿಕ್ ಆಮ್ಲದಂತಹ ಬಿ ಜೀವಸತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಪ್ಯಾಂಟೊಥೆನಿಕ್ ಆಮ್ಲವು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ನರಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರೈಬೋಫ್ಲಾವಿನ್ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳ ರಚನೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಯಾಸಿನ್ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಲಪಡಿಸುವ ಅಣಬೆಗಳು: ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕವಾದ ಸೆಲೆನಿಯಮ್, ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ, ಎರ್ಗೋಥಿಯೋನಿನ್, ಸೋಂಕುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಮತ್ತು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಅಣಬೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಬೀಟಾ-ಗ್ಲುಕನ್ಗಳು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ರೋಗಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ವಿಟಮಿನ್ Dಯ ಅಪರೂಪದ ಆಗರ: ಅಣಬೆಗಳು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಯ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಾಣಿ-ಅಲ್ಲದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮೂಳೆ ಮತ್ತು ಹಲ್ಲಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಅವು ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಮಾಣದ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಣಬೆಗಳು ತಾಮ್ರ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಾದ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
