ಬಿಹೆಚ್ಯು ಸೇರಿದಂತೆ 5 ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಸಂಶೋಧನೆ; ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಡಿಎನ್ಎಯಲ್ಲಿ 57 ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಮಾನವ ಪ್ರಯಾಣದ ಪುರಾವೆಗಳು ಪತ್ತೆ
ಬಿಹೆಚ್ಯು ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಶೋಧಕರು ಆಧುನಿಕ ಮಾನವರು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹರಡಲು ಯಾವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 28, 2026 at 6:20 PM IST
ವಾರಣಾಸಿ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ) : ಆಧುನಿಕ ಮಾನವರು ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ ಹೊರಬಂದು, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹರಡಲು ಕರಾವಳಿ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಎಂಬ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಡಲು ದಶಕಗಳಿಂದಲೂ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. *PLOS ONE* ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಸಮಗ್ರ ಅನುವಂಶಿಕ ಅಧ್ಯಯನವು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಶ್ರೀಲಂಕಾವನ್ನು ಮಾನವ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿನ 'ದ್ವಾರ'ವೆಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಐದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ 16 ಸಂಶೋಧಕರು, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬಿಹೆಚ್ಯು ಮತ್ತು ಕೊಲಂಬೊ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಶೋಧಕರು ನಡೆಸಿದ ಸಹಯೋಗದ ಅಧ್ಯಯನವು, ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಸಮುದಾಯಗಳಾದ ಸಿಂಹಳೀಯರು, ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ತಮಿಳರು ಮತ್ತು ವೇದಗಳ ಪೂರ್ವಜರ ಆಗಮನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ಡಿಎನ್ಎ ಆಧಾರಿತ ಸಂಶೋಧನೆ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.
ಸಂಶೋಧನೆ ಹೇಗೆ ನಡೆಯಿತು ? ಈ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು 'ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯಲ್ ಡಿಎನ್ಎ'ಯನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ತಾಯಿಯಿಂದ ಸಂತತಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ರವಾನೆಯಾಗುವ ಡಿಎನ್ಎಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ವಂಶಾವಳಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಮುಖ ಲೇಖಕಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಡಾ. ಅಂಜನಾ ವೀರಕೂನ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಈ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ 139 ಹೊಸ ಜೀನೋಮ್ಗಳನ್ನು ಅನುಕ್ರಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ 247 ಜಾಗತಿಕ ಡೇಟಾಸೆಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಅನುವಂಶಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಸಂಶೋಧಕ ಮತ್ತು ತಳಿಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ್ ಚೌಬೆ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದಂತೆ, 'ಮಾನವರು ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಓಷಿಯಾನಿಯಾವನ್ನು ತಲುಪಲು ಹೇಗೆ ವಲಸೆ ಬಂದರು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಸಂಭಾವ್ಯ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ: ಮೊದಲನೆಯದು 'ಒಳನಾಡಿನ ಮಾರ್ಗ' (ಭೂ-ಆಧಾರಿತ ಮಾರ್ಗ), ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯದು 'ಕರಾವಳಿ ಮಾರ್ಗ' (ಕರಾವಳಿಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ) ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಅನುವಂಶಿಕ ದತ್ತಾಂಶವು 'ಕರಾವಳಿ ಮಾರ್ಗ'ವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸರಿಸುಮಾರು 57,000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ ವಲಸೆ ಬಂದ ಆರಂಭಿಕ ಮಾನವರ ಗುಂಪು ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದ ತೀರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾವನ್ನು ತಲುಪಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟಗಳು ಇಂದಿನಕ್ಕಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದವು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನಡುವೆ 'ಭೂ ಸೇತುವೆ' ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದ ವಿಷಯ : ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ವಸಾಹತು ಕಥೆಯನ್ನು ಸಂಶೋಧಕರು ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಅವಧಿಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಹಂತ (57,000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ) ಆಧುನಿಕ ಮಾನವರು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಕಾಲಿಟ್ಟ ಸಮಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಫಾ-ಹಿಯೆನ್ ಲೆನಾ ಮತ್ತು ಬಟಾಡೊಂಬಾ ಲೆನಾ ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಅವಶೇಷಗಳು ಸಹ 40,000 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯವು. ಕೊನೆಯ ಹಿಮಯುಗದ ನಂತರದ ಮಧ್ಯಂತರ ಹಂತದಲ್ಲಿ - ಪಶ್ಚಿಮ ಯುರೇಷಿಯನ್ ಜೀನ್ಗಳು ಭಾರತದ ಮೂಲಕ ಬಂದವು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅವಧಿ (7,000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ): ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನಡುವಿನ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ವಿನಿಮಯವನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಿತು.
ವಲಸೆಯ ಆಧುನಿಕ ಯುಗ : ಈ ಅವಧಿಯು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಹಡಗು ಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಆಕ್ರಮಣಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಹೊಸ ಅನುವಂಶಿಕ ಮಿಶ್ರಣಗಳ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಿಕೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಸ್ಥಳೀಯ ವೆಡ್ಡ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ವೆಡ್ಡ ಜನರು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನೆಲೆಸಿದ ಮಧ್ಯಶಿಲಾಯುಗದ ಬೇಟೆಗಾರ-ಸಂಗ್ರಹಕಾರರ ನೇರ ವಂಶಸ್ಥರು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ವೆಡ್ಡ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ "ಸ್ಥಾಪಕ ಪರಿಣಾಮ" ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ದತ್ತಾಂಶವು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಅವರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಅವರ ಡಿಎನ್ಎ ತನ್ನ ಪ್ರಾಚೀನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ; ಅದಾಗ್ಯೂ, ಅವರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಗಾತ್ರವು ಕಳವಳಕಾರಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ಕೆ "ಪಶ್ಚಿಮ ಯುರೇಷಿಯನ್" ಜೀನ್ಗಳ ಒಳಹರಿವು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಗ್ ಗುಂಪುಗಳು U7 ಮತ್ತು H13) ನೇರವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಭಾರತದ ಮೂಲಕ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಭಿನ್ನ ಭಾಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಸಿಂಹಳ ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಅನುವಂಶಿಕ ಆಧಾರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಎರಡೂ ಗುಂಪುಗಳು ಭಾರತೀಯ ಉಪಖಂಡದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ವಲಸಿಗರ ಆಳವಾದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಎರಡೂ ಸಮುದಾಯಗಳ ಡಿಎನ್ಎ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ನಡುವೆ ಆಳವಾದ ಹೋಲಿಕೆಗಳಿವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
