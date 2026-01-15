ETV Bharat / bharat

ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸಂಭ್ರಮದ ವೇಳೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದ ಸೇತುವೆ: ನದಿಗೆ ಬಿದ್ದ ನಾಲ್ವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು; ಜಾರ್ಖಂಡ್​ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರ ಸಾವು

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಸೀತಾಪುರ ಎಂಬಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಸೇತುವೆ ಕುಸಿತದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಜಾರ್ಖಂಡ್​​ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸಂಭ್ರಮದ ವೇಳೆ ಕುಸಿದ ಸೇತುವೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 15, 2026 at 1:49 PM IST

2 Min Read
ಸೀತಾಪುರ(ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಮಚ್ರೆಹ್ತಾ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆ ಪ್ರದೇಶದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹರ್ರೈಯಾ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಜಾತ್ರೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ದೊಡ್ಡ ಅಪಘಾತವೊಂದು ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

ಮಿರ್ಚೌಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯಾದ ಹರ್ರೈಯಾ ಧಾಮ ಬಳಿ ಸರಾಯನ್ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮರದ ಸೇತುವೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ನಾಲ್ವರು ನದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

"ಮಿರ್ಚೌಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯಾದ ಹರ್ರೈಯಾ ಧಾಮ ಬಳಿ ಸರಾಯನ್ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮರದ ಸೇತುವೆ ಇದೆ. ಈ ಸೇತುವೆ ಬರುಹಾ ನೆವಾಡಾ, ಗಂಗಾಪುರ, ಅಲಾದ್‌ಪುರ, ಬೆನೋರಾ, ಧರೈಚಾ, ಸಮ್ದೇಪಾರ, ಭೋಗೌಟಿಪುರ ಮತ್ತು ಬಾರಾ ಭಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಮಚ್ರೆಹ್ತಾ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೌಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಭಾತ್ ಗುಪ್ತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಖೈರಾಬಾದ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಇದು ಮುಖ್ಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ಹರ್ರೈಯಾ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ಕೆಲವರು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವವರು ಈ ಸೇತುವೆಯ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿತು.

ಹಲವಾರು ಜನರು ನದಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋದರು. ಸೇತುವೆ ಕುಸಿತದಿಂದ ಎಲ್ಲರು ಭಯಭೀತರಾದರು. ಕೆಲವರು ಬಿದ್ದವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ತಕ್ಷಣ ಸೂರಜ್‌ಪುರ ಹೊರಠಾಣೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸಂಭ್ರಮ: ಸುಗ್ಗಿ ಹಬ್ಬದ ಮೆರುಗು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಿದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಟಗರು ಕಾಳಗ

ಗುಮ್ಲಾ, ಜಾರ್ಖಂಡ್​: ಜಾರ್ಖಂಡ್​ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗುಮ್ಲಾ-ರಾಂಚಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ NH 23 ರ ಭರ್ನೋ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪ್ರದೇಶದ ಭಡ್ಗಾಂವ್ ಬಳಿ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಘಟನೆಯ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಮೃತರೆಲ್ಲರ ಶವಗಳನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗುಮ್ಲಾ SDPO ಸುರೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್ ಅಪಘಾತವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗುರುವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಭರ್ನೋ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪ್ರದೇಶದ ಭಡ್ಗಾಂವ್ ಬಳಿ ಗುಮ್ಲಾ - ರಾಂಚಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ NH 23 ರಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವಾಹನವೊಂದು ಪಿಕಪ್ ಟ್ರಕ್‌ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ವಾಹನದಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ತಿಲಕಟ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ರಾಂಚಿಯಿಂದ ಗುಮ್ಲಾಕ್ಕೆ ಪಿಕಪ್ ಟ್ರಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

