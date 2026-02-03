7ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಪಾಕ್ ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದರೂ ಕುಟುಂಬ ಸೇರಲು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ; ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಕುಟುಂಬ
ಪಾಕ್ ಜೈಲಿನಿಂದ ಏಳು ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಸನ್ಜಿತ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದರೂ ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಅವರನ್ನು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಲು ಅಸಹಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ.
Published : February 3, 2026 at 7:07 PM IST
ಬಾಲಘಾಟ್ (ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ): ತಮ್ಮದಲ್ಲದ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಪ್ರಕರಣವೊಂದರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷ ಕಾಲದ ಸೆರೆವಾಸ ಅನುಭವಿಸಿದ ಬಾಲಘಾಟ್ನ ಪ್ರಸನ್ಜಿತ್ ರಂಗರಿ ಕಡೆಗೂ ಸೆರೆವಾಸದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದುರಾದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದರೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಮನೆಗೆ ಮರಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಅವರು ಅಮೃತಸರ ತಲುಪುವಂತೆ ಆಗಿದೆ.
ಪ್ರಸನ್ಜಿತ್ ಅವರ ದುಃಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿತು. ಈ ವರದಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾದ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಮೃತಸರದಿಂದ ಬಾಲಘಾಟ್ಗೆ ತೆರಳಬೇಕಿದೆ.
2019 ರಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕೋಟ್ ಲಖ್ಪತ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಸುನಿಲ್ ಅಡೆ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಾಲಘಾಟ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಖೈರ್ಲಾಂಜಿ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಪ್ರಸನ್ಜಿತ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಜನ ಏಳು ಭಾರತೀಯ ಕೈದಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ಜಿತ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡ ಕೂಡಲೇ ಆರು ಮಂದಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದರೆ, ಪ್ರಸನ್ಜಿತ್ ಹಿಂದಿರುಗಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಹಣವನ್ನು ಭರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ಗುರುನಾನಕ್ ದೇವ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಅಮೃತಸರದ ರೆಡ್ಕ್ರಾಸ್ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಆಗಿತ್ತು.
ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಪ್ರಸನ್ಜಿತ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು ಕರೆ ಮಾಡಿ ಸಹೋದರಿ ಸಂಘಮಿತ್ರಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಘಟನೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂತಸ ತಂದರೂ, ಆ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರಸನ್ಜಿತ್ರನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆತರುವ ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ.
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಬಲ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಬಿ.ಫಾರ್ಮ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಸನ್ಜಿತ್ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಬಳಿಕ ಅವರ ಜೀವನ ದುರಂತದ ತಿರುವು ಕಂಡಿತು. ಮೊದಲೇ ಪ್ರಸನ್ಜಿತ್ ಓದಿಗಾಗಿ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಕುಟುಂಬ, ಮಗ 2017-18ರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜೈಲು ಸೇರಿದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಣಕಾಸಿನ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ಒಳಗಾಯಿತು.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಪ್ರಸನ್ಜಿತ್ ಗುರುತು ದೃಢೀಕರಣದ ಅಧಿಕೃತ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದ ದಿನವೇ ಅವರ ತಂದೆ ಲೋಪ್ಚಂದ್ ರಂಗರಿ ನಿಧನರಾದರು. ಆದರೆ, ಮಗ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ತಾಯಿ ಇದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇಂದು ಮಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ತಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.
2021ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಪಾಕ್ನ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕುರಿತು ತಿಳಿದ ಸಹೋದರಿ ಸಂಘಮಿತ್ರ ಏಕಾಂಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದರು. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ವರದಿ ಬಳಿಕ ಈ ಪ್ರಕರಣ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿ, ಅವರ ಬಿಡುಗಡೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿತ್ತು.
ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅಡೆತಡೆಗಳ ಬಳಿಕ ಪ್ರಸನ್ಜಿತ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದರೂ ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಅವರನ್ನು ಒಂದಾಗಿಸಲು ಅಸಹಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
ಉಗ್ರವಾದಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಪ್ರಕರಣ: ಶಿರಸಿಯ ಯುವಕನಿಗೆ 10 ವರ್ಷ ಕಠಿಣ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ
28 ದಾನಿಗಳಿಂದ 32 ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿದಾನ: ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿನಾಥ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಮಾನವೀಯತೆ