'ವಿದೇಶಿ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಸಾರ್ವಭೌಮ ನಿರ್ಧಾರ, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೂ ಇಂಥ ಕಾನೂನುಗಳಿವೆ'
ಧರ್ಮ, ಸಮುದಾಯ ಅಥವಾ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಯಾವುದೇ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತದ ರಾಯಭಾರಿ ವಿನಯ್ ಮೋಹನ್ ಕ್ವಾತ್ರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 10, 2026 at 5:31 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ವಿದೇಶಿ ದೇಣಿಗೆ(ನಿಯಂತ್ರಣ) ಕಾಯ್ದೆಗೆ ತರಲಾದ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ತರುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಕಾಯ್ದೆಯು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಿಗದಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕವೇ ಹಣ ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿನ ಭಾರತದ ರಾಯಭಾರಿ ವಿನಯ್ ಮೋಹನ್ ಕ್ವಾತ್ರಾ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸಂಸತ್ತಿನ ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮರುಮಂಡಿಸಲಾದ ಎಫ್ಸಿಆರ್ಎ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಮಸೂದೆ, 2026ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಉತ್ತರಿಸಿದರು.
ಈ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಹಣಕಾಸು ಹರಿವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಯ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಕ್ರಮ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜತೆಗೆ, ಇದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಇಂಥದ್ದೇ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಫ್ಸಿಆರ್ಎ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಚರ್ಚ್ಗಳು ಮತ್ತು ದತ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯೊಬ್ಬರು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಕ್ವಾತ್ರಾ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ 1938ರಿಂದ ಎಫ್ಎಆರ್ಎ ಮತ್ತು 2010ರಿಂದ ಎಫ್ಎಟಿಎ (ವಿದೇಶಿ ಖಾತೆ ತೆರಿಗೆ ಅನುಸರಣೆ ಕಾಯ್ದೆ) ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 2024ರಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾ ಈ ಕುರಿತು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದವು. 2025ರಲ್ಲಿ ಯುಕೆ ಕೂಡಾ ಈ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಈಗ ಕಾನೂನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ನೋಂದಣಿ ರದ್ದಾದ ಸಂಘಟನೆಯೊಂದು ಅದೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರೆ, ಆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಅದೇ ಧರ್ಮದ ಮತ್ತೊಂದು ಎಫ್ಸಿಆರ್ಎ ನೋಂದಾಯಿತ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದೊರೆಯುವ ವಿದೇಶಿ ನೆರವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೊಸ ಕಾನೂನಿನ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಬ ಆತಂಕಗಳನ್ನು ಅವರು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಎಫ್ಸಿಆರ್ಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ನೋಂದಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಆರೋಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ, ವಿಪತ್ತು ಪರಿಹಾರ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವಿದೇಶಿ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 30 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 14,450 ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಎಫ್ಸಿಆರ್ಎ ನೋಂದಣಿ ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪೈಕಿ ಬಹುಪಾಲು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ಕಾಯಿದೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಗಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 1976ರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯಿದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು. 2010ರಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾಯ್ದೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಧುನಿಕ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು. 2016, 2018 ಮತ್ತು 2020ರ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾಯಿದೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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