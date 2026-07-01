ಸಪ್ತಪದಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪಾಲಿಸದ ಹಿಂದೂ ಮದುವೆ ಮಾನ್ಯವಲ್ಲ: ಗುಜರಾತ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್
ಹೋಮಕುಂಡದ ಮುಂದೆ ವಧು - ವರ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಏಳು ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಡುವ ಸಪ್ತಪದಿ ಮದುವೆಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.
Published : July 1, 2026 at 3:16 PM IST
ಅಹಮದಾಬಾದ್: ಸಪ್ತಪದಿಯಂತಹ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಹಾಗೂ ಸಮಾರಂಭಗಳು ನಡೆಯದೇ ಆಗುವ ಹಿಂದೂ ಮದುವೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ನೋಂದಣಿ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಗುಜರಾತ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿದೆ.
ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯವೊಂದು ಆಪಾದಿತ ವಿವಾಹವನ್ನು ಅನೂರ್ಜಿತ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಯುಕೆ ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮೇಲ್ಮನವಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಈ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ.
ಮದುವೆಯೆಂದರೆ ಕೇವಲ ಹಾಡು ಅಥವಾ ನೃತ್ಯದ ಸಮಾರಂಭವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಜೂನ್ 23ರಂದು ನೀಡಿರುವ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು, ಅವುಗಳ ಭೌಗೋಳಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಸಪ್ತಪದಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹಿಂದೂ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯ: ನವೆಂಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನೀಡಿದ್ದ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಇಲೇಶ್ ವೋರಾ ಮತ್ತು ಆರ್.ಟಿ. ವಾಚಾನಿ ಅವರ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠ ತನ್ನ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ, ಸಪ್ತಪದಿಯಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹಿಂದೂ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಹೋಮಕುಂಡದ ಮುಂದೆ ವಧು - ವರ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಏಳು ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಡುವ ಸಪ್ತಪದಿ ಮದುವೆಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.
ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕೌಶಲ್ ಸೋನಾರ್, ಕಕ್ಷಿದಾರರ ನಡುವಿನ ವಿವಾಹವನ್ನು ಅನೂರ್ಜಿತ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲು ಕೋರಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿವಾದಿ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ತಾನು ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ವಿವಾಹವಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿವಾದಿ ವಿವಾಹ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ ಹೆತ್ತವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗಲೇ, ನನಗೆ ಈ ಆಪಾದಿತ ವಿವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಎಂದು ಸೋನಾರ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿವಾದಿಯೊಂದಿಗೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಹಿಂದೂ ಮದುವೆ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಗಂಡನಾಗಿ ಎಂದಿಗೂ ವಾಸಿಸಿಲ್ಲ. ವಿವಾಹ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಹಿಯನ್ನು ನನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಲ್ಲದೇ ವಂಚನೆಯಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತಿವಾದಿ ಮಹಿಳೆ ಕುಟುಂಬ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ವಿವಾಹ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಅಥವಾ ಸಮಾರಂಭಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರೂ ಪತಿ - ಪತ್ನಿ ಸಂಬಂಧ ಎಂದಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಸ್ಸಂದಿಗ್ಧವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಮೇಲೂ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕುಟುಂಬ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಗಮನಿಸಿದೆ.
ಹಿಂದೂ ವಿವಾಹವನ್ನು ಸಪ್ತಪದಿಯಂತಹ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವ ಹಿಂದೂ ವಿವಾಹ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 7 ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.
ಯಾವುದೇ ವಿವಾಹ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾರಂಭಗಳನ್ನು ನಡೆಸದ ಕಾರಣ, ಹಿಂದೂ ವಿವಾಹದ ಮೂಲಭೂತ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅದು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.
ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ, ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಗಂಡನ ಅರ್ಧಭಾಗ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಗುರುತನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಪಾಲುದಾರ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೂ ಕಾನೂನಿನಡಿ ಮದುವೆಯನ್ನು ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೊಸ ಕುಟುಂಬದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.
ಹಿಂದೂ ವಿವಾಹವು ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ. ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟ್ಟದ ಪವಿತ್ರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಗಮನಿಸಿದೆ.
ಮದುವೆಯು ಕೇವಲ ಹಾಡು ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ಅಥವಾ ವಿಜಯ ಮತ್ತು ಊಟ ಅಥವಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಹಿವಾಟಿನ ಸಂದರ್ಭವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಗೆ ಒಂದು ಮಧುರ ಸಂಬಂಧ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕುವ ಸುಸಂದರ್ಭ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.
ವಿವಾಹ ಎನ್ನುವುದು ಪವಿತ್ರವಾದುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಜೀವಮಾನವಿಡೀ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ, ಸಮಾನ, ಒಮ್ಮತದ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬಂಧವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಗದಿತ ವಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾರಂಭಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದಾಗ, ಇದನ್ನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೋಕ್ಷ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಘಟನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದೆ.
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