ETV Bharat / bharat

ಪವಿತ್ರ ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆಗೆ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭ

ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆಗೆ ನೋಂದಾಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 15, 2026 at 5:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಜಮ್ಮು: ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆ 2026ರ ಯಾತ್ರೆ ಜುಲೈ 3ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಆಗಸ್ಟ್​ 28ರವರೆಗೆ ಸಾಗಲಿದೆ. ಈ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏಪ್ರಿಲ್​ 15ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ.

ಈ ಯಾತ್ರೆಗೆ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೂ ಆನ್​ಲೈನ್​ ಮತ್ತು ಆಫ್​ಲೈನ್​ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳು ಶ್ರೀ ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರಾ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್​ಸೈಟ್​ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಯಾತ್ರೆಯ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ 550 ಗುರುತಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್​ಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟೇಟ್​ ಬ್ಯಾಂಕ್​, ಪಂಜಾಬ್​ ನ್ಯಾಷನಲ್​ ಬ್ಯಾಂಕ್​, ಯೆಸ್​ ಬ್ಯಾಂಕ್​, ಆಕ್ಸಿಸ್​ ಬ್ಯಾಂಕ್​ ಮತ್ತು ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್​ಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಾಂಕದ ಬುಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಏಳು ದಿನಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲಾಗುವುದರಿಂದ ಯಾತ್ರಿಕರು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೋಂದಣಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೋಂದಣಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಯಾತ್ರಾ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ, ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶ ಸಮಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ವರ್ಷ ಹೊಸ ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮದಡಿ ಯಾತ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಚಲನವಲನಗಳ ಮೇಲೆ ನೀಗಾ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೂ ಆರ್​ಐಎಫ್​ಡಿ (ರೇಡಿಯೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್) ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಯಾತ್ರಿಕರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಕಡ್ಡಾಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಆಡಳಿತವು ಇದೇ ವೇಳೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಯಾತ್ರೆಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸುವ ಮೊದಲು ಯಾತ್ರಿಕರು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ವಿವರವಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆಯು ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಧಾರ್ಮಿಕ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿರುವ ಹಿಮ ಶಿವಲಿಂಗದ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಭಕ್ತರು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಪರ್ವತ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅನಂತ್‌ನಾಗ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ 48 ಕಿಲೋಮೀ ನುನ್ವಾನ್ - ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಗಂಡೇರ್‌ಬಾಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ 14 ಕಿಮೀ ಕಡಿದಾದ ಬಾಲ್ಟಾಲ್ ಮಾರ್ಗವಾದ ಅವಳಿ ಹಳಿಗಳಿಂದ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಸುಗಮ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಡೆಸಲು ಆಡಳಿತವು ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಯಾತ್ರೆಗೆ 13 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮತ್ತು 70 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ವರ್ಷದ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಆರು ವಾರಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೂ ಕೂಡ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆ: ಉಗ್ರ ದಾಳಿ ಬಳಿಕ ಬಣಗುಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಟಾನಿಕ್​, ನಂಬಿಕೆ ಮರುಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮೆಟ್ಟಿಲಾಗುತ್ತಾ?

TAGGED:

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.