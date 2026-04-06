ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ನಿಂದ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಸ್ಫೋಟ: ನಿರ್ಮಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ದಾರುಣ ಸಾವು

Refrigerator explodes due to short circuit - two dead in Nirmal
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 6, 2026 at 10:33 AM IST

ನಿರ್ಮಲ್, ತೆಲಂಗಾಣ: ಇಲ್ಲಿನ ಬಂಗಲಪೇಟೆ ಹೊರವಲಯದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿವಾಡದಲ್ಲಿ ದುರಂತವೊಂದು ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡು ಉಂಟಾದ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಥಳೀಯರ ಪ್ರಕಾರ, ನಿರ್ಮಲ್ ಪಟ್ಟಣದ ಕಲ್ವಗಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಜಯ್ (50) ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಳು. ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಮಾರಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಮಾರಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ವಿಜಯ್​: ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಅವರು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿವಾಡದಲ್ಲಿ 2 ಬಿಹೆಚ್​​​ಕೆ ಮನೆಯೊಂದನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ, ಒಂದು-ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುವ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ, ಮನೆಗೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ ಬೆಂಕಿ: ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ನಿಂದ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡು ಬೆಂಕಿ ಮನೆತುಂಬಾ ಹರಡಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕೂಲರ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮನೆಯಾದ್ಯಂತ ಹರಡಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಸ್ಥಳೀಯರು ಬಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೂ ಬದುಕುಳಿಯಲಿಲ್ಲ: ಆಗಲೇ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಸುಟ್ಟುಗಾಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನರಾಗಿದ್ದರು. ಸ್ಥಳೀಯರು ತಕ್ಷಣ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಿದರೂ, ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಟ್ಟು ಇಬ್ಬರೂ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಗಳು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಮೃತಪಟ್ಟ ಎರಡನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಮೃತರ ಫೋನ್ ಕರೆ ವಿವರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆ ಮಹಿಳೆಯ ಗುರುತು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂತ್ರಸ್ತರ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಗರ ಸಿಐ ಸಮ್ಮೈ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

