ಹಳಿಯಲ್ಲಿ Reels ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ರೈಲು: ಹುಡುಗಿಯ ಎರಡೂ ಕೈಗಳು ಕಟ್
ಹಳಿಯಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ಹುಡುಗಿಯೊಬ್ಬಳು ತನ್ನೆರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.
Published : August 26, 2026 at 3:47 PM IST
ಗರ್ವಾ: ರೀಲ್ಸ್ ಹುಚ್ಚಿಗೆ ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಳುತ್ತಿರುವ ಘಟನೆಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಜನರು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಂತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ನಿದರ್ಶನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಜಾರ್ಖಂಡ್ ರಾಜ್ಯದ ಗರ್ವಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೋಬ್ರೈಯಾ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ರೈಲು ಹಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಬಾಲಕಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಈ ವೇಳೆ ರೈಲು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದು, ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ.
ಗರ್ವಾ ಪಟ್ಟಣದ ಅಶೋಕ್ ವಿಹಾರ ಪ್ರದೇಶದ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಬಾಲಕಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಕುಮಾರಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಗಳವಾರ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿ ಬಳಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ತನ್ನ ಕೆಲವು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ರೀಲ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿರತಳಾಗಿದ್ದಾಗ ರಾಂಚಿ-ಚೋಪನ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ರೈಲು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಎರಡೂ ಕೈಗಳು ತುಂಡಾಗಿವೆ. ದೇಹದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೂ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ಆಕೆಯನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸದರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ್ದು, ನಂತರ ಉತ್ತಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬೇರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಅಪಘಾತದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಸದರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆರಳಿದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಯುವತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಂಡರು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಪೂರ್ಣಿಮಾ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ರೈಲು ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿಲ್ಲ. ರೈಲು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ರಭಸಕ್ಕೆ ಆಕೆಯ ಎರಡೂ ಕೈಗಳು ತುಂಡಾಗಿ, ದೇಹದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೂ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ಆಕೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ತಕ್ಷಣ ಗರ್ವಾ ಸದರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು. ವೈದ್ಯರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ ಅತಿಯಾದ ರಕ್ತಸ್ರಾವದಿಂದಾಗಿ, ಉತ್ತಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಉನ್ನತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗಿದೆ.
ಗರ್ವಾ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ಜನ್ ಜಾನ್ ಎಫ್ ಕೆನಡಿ, ಯುವತಿಯನ್ನು ಉನ್ನತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಮುನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. "ಆಕೆಯ ಎರಡು ಕೈಗಳೂ ತುಂಡಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದ ಕಾರಣ ಬೇರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೊಂದು ದುರ್ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ತೀವ್ರ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದ್ದ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೇಲೆ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಐವರು ಯುವಕರು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಏಣಿ ಕುಸಿದುಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಓರ್ವ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಪಾರಾಗಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೇಲೆಯೇ 16 ಗಂಟೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದರು. ಕೊನೆಗೆ ವಾಯುಪಡೆಯ ನೆರವಿನಿಂದ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
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