ಟ್ರಂಪ್ ಓಲೈಕೆಯಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ: ಯುಪಿಐ ಶುಲ್ಕ ನಡೆ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟೀಕಾ ಪ್ರಹಾರ
ಅಮೆರಿಕದ ಕಾರ್ಡ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಯುಪಿಐ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಎಂಡಿಆರ್ ವಿಧಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 16, 2026 at 2:13 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಶೂನ್ಯ ಎಂಡಿಆರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು ಯುಪಿಐ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುವಂತೆ ಅಮೆರಿಕ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಣಿದಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ಓಲೈಸುವ ನರೇಂದ್ರ ಅವರ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ (Narendra's Ongoing Trump Appeasement) ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೀಡಿದೆ.
ಎಕ್ಸ್ ಜಾಲತಾಣದ ಮೂಲಕ ಕೇಂದ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಕಾ ಪ್ರಹಾರ ನಡೆಸಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೈರಾಮ್ ರಮೇಶ್, ಅಮೆರಿಕದ ಕಾರ್ಡ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಯುಪಿಐ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಎಂಡಿಆರ್ ಅನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅಮೆರಿಕ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 100ರಷ್ಟು ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಮಸೂದೆಯೊಂದರ ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕದ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಟಿವ್ಸ್ ಇಂದು ಮತದಾನ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದರು.
ಶೂನ್ಯ ಎಂಡಿಆರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು ಯುಪಿಐ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಅಮೆರಿಕದ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಣಿದಿದೆ. ಯುಪಿಐ ಉಚಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವೀಸಾ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ಕಾರ್ಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹೊರಹೋಗುವಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯೊಬ್ಬರು ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು. 0.4ರಷ್ಟು ಎಂಡಿಆರ್ ಅನ್ನೇ ಯಾಕೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಎಂಡಿಆರ್ ಕೂಡ 0.4ರಷ್ಟು ಇರುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇ? ಅಮೆರಿಕದ ಕಾರ್ಡ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಯುಪಿಐ ಜೊತೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಎಂಡಿಆರ್ ಶುಲ್ಕ ಯುಪಿಐ ಅನ್ನು ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಯುಪಿಐ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಾರ್ಷಿಕ ಸುಮಾರು 20,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣಕಾಸು ಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಲು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಬಿಐ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಶೇ. 10ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಎಂದರು.
ಅಮೆರಿಕದ ಸೆನೆಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ವಲಸಿಗರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, H-1B ವೀಸಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಕಳೆದುಕೊಂಡ H-1B ವೀಸಾ ಹೊಂದಿರುವವರನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಹಾಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ವೀಸಾ ಹೊಂದಿರುವವರಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು ಮಂದಿ ಐಟಿ ವೃತ್ತಿಪರರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಂಡಿಆರ್ ಎಂಬುದು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗಿನ ಒಂದು ಶುಲ್ಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ಯುಪಿಐ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲಿನ ಶುಲ್ಕವಲ್ಲ. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಮಾಸಿಕ ಮಿತಿಗಳು, ವಹಿವಾಟಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಅಥವಾ ಹಂತ ಆಧಾರಿತ ಮಿತಿಗಳಿಲ್ಲದೇ, ಅನಿಯಮಿತ ಉಚಿತ ಯುಪಿಐ ವಹಿವಾಟು ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನುಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.
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