ಅಮೆರಿಕ - ಇಸ್ರೇಲ್-ಇರಾನ್ ಸಂಘರ್ಷ: ಕಾಶ್ಮೀರ ಕೇಸರಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕುಸಿತ; ಕೆಂಪು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ!
ಇರಾನ್ ಅಮೆರಿಕ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಕಾಶ್ಮೀರ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ, ಪೂರೈಕೆ ಅಡಚಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ
Published : June 12, 2026 at 8:45 PM IST
ಶ್ರೀನಗರ: ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಬಹುಬೇಡಿಕೆಯ ಕೇಸರಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥವಾದ ಕೇಸರಿ ಬೆಲೆ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಕೇಸರಿ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದು, 'ಕೆಂಪು ಚಿನ್ನದ' ಬೆಲೆ ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರುವಂತೆ ಮಾಡಿವೆ.
ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿನ ಅಡಚಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಕೃಷಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿರಂತರ ಸವಾಲುಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ಈ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಬೆಳೆಗಾರರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇರಾನ್, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಣ ಸಂಘರ್ಷದ ಸುತ್ತಲಿನ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ನಡುವೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾರ್ಗಗಳು, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಪೂರೈಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾಂಪೋರ್ನ ಕೇಸರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಳಪೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಪೂರೈಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅಸ್ಥಿರತೆಯು ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವದ ಕೇಸರಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ90 ಕೇಸರಿ ಇರಾನ್ನಲ್ಲೇ ಉತ್ಪಾದನೆ: ಇರಾನ್ ವಿಶ್ವದ ಕೇಸರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 90 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೇಶದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಈಶಾನ್ಯ ಖೊರಾಸನ್ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಸರಿ ಕೃಷಿಯ ಜಾಗತಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
150 ರಿಂದ 200 ರೂ.ವರೆಗೆ ಏರಿಕೆ: ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರೀದಿ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳೆಗಾರರು ಮತ್ತು ಆಮದುದಾರರ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 150 ರಿಂದ 160 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಇರಾನಿನ ಕೇಸರಿಯನ್ನು ಈಗ ಅನೇಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ಸುಮಾರು 190 ರಿಂದ 200 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇರಾನ್ - ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಸರಕು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳನ್ನು ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರಿಸಿದೆ. ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಟೆಹ್ರಾನ್ ಒಳಗೊಂಡ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮುಂದುವರೆದಿವೆ. ಆದರೆ, ಮಿಲಿಟರಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ಗಲ್ಫ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಸುತ್ತಲಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವ ಭಯವು ಕೇಸರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸರಕುಗಳ ಕರಿನೆರಳು ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಬೆಳೆಗಾರರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇಸರಿ ಸಾಗಣೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರದಿದ್ದರೂ, ಸಾರಿಗೆ, ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಪಾವತಿ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೇಲಿನ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯು ಆಮದುದಾರರನ್ನು ಜಾಗರೂಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಮಾತು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರವು ದೇಶೀಯ ಕೇಸರಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಶೇಕಡಾ 90 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕೃಷಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪುಲ್ವಾಮಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಂಪೋರ್ನ ಕೇಸರಿ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ.
ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಹಿನ್ನಡೆ: ಕಾಶ್ಮೀರದ 'ಕೆಂಪು ಚಿನ್ನ' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಬೆಳೆ, ಅನಿಯಮಿತ ಹವಾಮಾನ, ಅಸಮರ್ಪಕ ಮಳೆ, ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಹವಾಮಾನ ಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯಿಂದಾಗಿ ಪದೇ ಪದೇ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುಸಿತ: ಅಧಿಕೃತ ಅಂಕಿ- ಅಂಶಗಳು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿನ ಚಂಚಲತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯು 2020-21ರಲ್ಲಿ 17.33 ಟನ್ಗಳಾಗಿದ್ದು, 2021-22ರಲ್ಲಿ 14.87 ಟನ್ಗಳು ಮತ್ತು 2022-23ರಲ್ಲಿ 14.94 ಟನ್ಗಳಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. 2023-24ರಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯು 23.53 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, 2024-25ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 19.58 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ಗಳಿಗೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.
ಹವಾಮಾನ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಹೂಬಿಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಇಳುವರಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಬೆಳೆಗಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಕೇಸರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಎರಡು ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು, ಬಲವಾದ ಸುವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಲ್-ರೆಡ್ ವಿಧವಾದ ಮೊಂಗ್ರಾ, ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯದು ಲಾಚಾ, ಇದು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾಸ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಳದಿ ದಾರಗಳ ಸಣ್ಣ ಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಬೆಳೆಗಾರರ ಪ್ರಕಾರ, ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಬಲವಾದ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಸೀಮಿತ ಲಭ್ಯತೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೊಂಗ್ರಾ ಕೇಸರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಾಚಾಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 40 ರಿಂದ 50 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮಜೀದ್ ಹೇಳಿದರು. ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ ಸುಮಾರು 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಕೇಸರಿ ಈಗ ಶೇಕಡಾ 30 - 40 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿ, ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ: ಕೇಸರಿ ಬೆಲೆಗಳ ಏರಿಕೆಯು ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆ, ಮಿಠಾಯಿ, ಆತಿಥ್ಯ, ಔಷಧೀಯ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತಯಾರಕರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಮದುವೆಯ ಋತುಗಳಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ಏರಿಕೆಯ ಒತ್ತಡ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಬೆಳೆಗಾರರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಕೇಸರಿ ಬೆಲೆಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ ಕಳವಳಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ ಎಂದು ಮಜೀದ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇಸರಿಯನ್ನು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉದ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ನಿರಂತರ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಖರೀದಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದು. ದೆಹಲಿ ಮೂಲದ ಕೇಸರಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ರಾಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಾಶ್ಮೀರ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಎರಡರಿಂದಲೂ ಸರಬರಾಜುಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಗಿಯಾಗಿವೆ, ಖರೀದಿದಾರರು ಸೀಮಿತ ಸ್ಟಾಕ್ಗಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
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