ದೆಹಲಿ ಕಾರು ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟದ ನಿಖರವಾದ ಕ್ಷಣ! ಎದೆ ಝಲ್ಲೆನಿಸುವ ಸಿಸಿಟಿವಿ ವಿಡಿಯೋ
ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ವಾಹನಗಳ ದಟ್ಟ ಸಂಚಾರದ ನಡುವೆ ಕಾರು ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತಾ ಭಯಾನಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿರುವುದು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.
Published : November 13, 2025 at 11:30 AM IST|
Updated : November 13, 2025 at 11:42 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ದೆಹಲಿಯ ಕೆಂಪುಕೋಟೆ ಸಮೀಪ ಸೋಮವಾರ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ನಡೆಸಿದ ಭೀಕರ ಕಾರ್ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟದ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಸಿಟಿವಿ ವಿಡಿಯೋ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದು ಸಂಜೆಯ ಹೊತ್ತು ಭಾರಿ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆಯ ನಡುವೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಹುಂಡೈ ಐ20 ಕಾರು ದೀಢೀರ್ ಸ್ಪೋಟಗೊಂಡ ಭಯಾನಕ ದೃಶ್ಯವಿದೆ.
ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದ ಗೇಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ 1ರ ಬಳಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಈ ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ಕಾರು, ಆಟೋಗಳು, ಇ-ರಿಕ್ಷಾಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಾಹನಗಳಿದ್ದವು. ಈ ನಡುವೆ ಐ10 ಕಾರು ಕೂಡ ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ದಟ್ಟಣೆಯ ನಡುವೆಯೇ ಕಾರು ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ಜನರು ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಓಡುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು.
ದೆಹಲಿ ಕಾರ್ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟದ ನಿಖರವಾದ ಕ್ಷಣ! ಎದೆ ಝಲ್ಲೆನಿಸುವ ಸಿಸಿಟಿವಿ ವಿಡಿಯೋ#DelhiBlast #delhiredfort #CCTVFootage #blastcctvfootage pic.twitter.com/b3FkW6Dw8C— ETV Bharat Karnataka (@ETVBharatKA) November 13, 2025
ತೀವ್ರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋಟ ಸಂಭವಿಸಿ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ವಾಹನಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರ ದೇಹಗಳು ಛಿದ್ರಗೊಂಡಿವೆ. ಸ್ಪೋಟದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಗಾಯಗೊಂಡವರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಜನರು ಧಾವಿಸಿರುವುದು ಕೂಡಾ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.
ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಕಣ್ಗಾವಲು ಕ್ಯಾಮೆರಾದಿಂದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಸಿಟಿವಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸೆರೆಯಾಗಿವೆ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರು ಸ್ಪೋಟಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಹೇಗೆ ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಯ-ಭೀತಿಯ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು.
ಈ ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲಿನ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಳಿ ಕಾರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಎನ್ಐಎ)ಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾರಿನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಮತ್ತು ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನೂ ಗುರುತಿಸಲು ಹತ್ತಿರದ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಿಂದ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಲಿಪ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಪೋಟ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾರು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದುದು ಡಾ.ಉಮರ್ ನಬಿ ಎಂಬುದು ಡಿಎನ್ಎ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾದ ಅವಶೇಷಗಳ ಡಿಎನ್ಎ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇವು ಆತನ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಸಹೋದರನ ಡಿಎನ್ಎಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿವೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟ: ಕಾರು ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದು ಡಾ.ಉಮರ್ ನಬಿ, DNA ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢ
ದೆಹಲಿ ಸ್ಫೋಟ: ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವೈದ್ಯ ವಶಕ್ಕೆ; ಘಟನೆಯ ಭೀಕರ ಸಿಸಿಟಿವಿ ವಿಡಿಯೋ