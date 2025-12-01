ಕಠಿಣ ತರಬೇತಿ ಬಳಿಕ ಸೇನೆಗೆ ಸೇರಿದ 262 ಯುವ ಸೈನಿಕರ ಪಡೆ: ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಅಭಿಮಾನದ ಸಂಭ್ರಮ
ಜಮ್ಮು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 262 ಯುವ ಸೈನಿಕರ ತಂಡ ಕಠಿಣ ತರಬೇತಿ ಬಳಿಕ ಸೇನೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರಿಗೆ ದೇಶ ಸೇವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸೇನಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು.
Published : December 1, 2025 at 7:53 PM IST
ದನ್ಸಾಲ್ (ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ) : ದೇಶದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಣಿವೆ ರಾಜ್ಯ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಸೇನಾ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿ ತರಬೇತಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಲಘು ಪದಾತಿ ದಳ (JAKLI) ಗೆ 262 ಜನ ಸ್ಥಳೀಯ ಯುವಕರನ್ನು ಸೇನೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಇಂದು (ಸೋಮವಾರ) ತರಬೇತಿ ಮುಗಿಸಿದ ಈ ಯುವ ಪಡೆಗೆ 16ನೇ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ (White Knight Corps) ಜಮ್ಮು ಜಿಲ್ಲೆಯ ದನ್ಸಾಲ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಕೇಂದ್ರದ ಜಾಕ್ಲಿ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಜನರಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಪಿ ಕೆ ಮಿಶ್ರಾ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಪರೇಡ್ ನಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಬಳಿಕ ಈ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಪಿ ಕೆ ಮಿಶ್ರಾ, 161ನೇ ಬಟಾಲಿಯನ್ ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಈ 262 ಯುವಕರ ತಂಡವನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು.
''ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಯುವಕರು 31 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಕಠಿಣ ತರಬೇತಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮೀರಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬಿದ್ದೇನೆ. ಇಡೀ ದೇಶ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು, ನೀವು ಕೇವಲ ಸಮವಸ್ತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಲ್ಲ. ಭಾರತದ ಭದ್ರತಾ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು'' ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೇಮಕವಾದ ಸೈನಿಕರು ಹಾಗೂ ಅವರ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ ಮಿಶ್ರಾ,'' ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೇನೆಗೆ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿದ ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ಸಹ ಸಮಾನ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ ಸೇರುವಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ಎಂದು ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಪಿ ಕೆ ಮಿಶ್ರಾ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.
JAKLI ರೆಜಿಮೆಂಟ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಮುಂಜಾನೆಯ ಮಂಜಿನ ಮಧ್ಯೆ 262 ಯುವ ಸೈನಿಕ ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ದನ್ಸಾಲ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಮನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅವರೆಲ್ಲ 31 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು ಇನ್ನೇನು ಅವರ ಬಟಾಲಿಯನ್ ಸೇರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಈ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಪೋಷಕರು ಸಹ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು.
ಪೋಷಕರಿಗೆ ಸಂತೋಷ: ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೇನಾ ಸಮವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಅವರ ತಾಯಂದಿರ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಮನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ದೇಶ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರುವುದನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡರು.
