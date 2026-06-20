50 ಸಾವಿರ ಕಿಮೀ ಬೈಕ್ ರೈಡಿಂಗ್, 30 ಸಾವಿರ ಕಿಮೀ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್, 1 ಸಾವಿರ ಕಿಮೀ ಮ್ಯಾರಥಾನ್: ಗಮನ ಸೆಳೆದ ನಿವೃತ್ತ ಮೇಜರ್ ಜನರಲ್
67 ವರ್ಷದ ನಿವೃತ್ತ ಮೇಜರ್ ಜನರಲ್ವೊಬ್ಬರು ಇಂದಿಗೂ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್, ಬೈಕ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾರಾಥಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 20, 2026 at 1:52 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಇಂದಿನ ಯುವಕರಿಗೆ ಇವರು ಮಾದರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ವಯಸ್ಸು 67 ಆಗಿದ್ದರೂ ಇವರ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಮತ್ತು ಛಲ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿಲ್ಲ. 50 ಸಾವಿರ ಕಿಮೀ ಬೈಕ್ ರೈಡ್, 30 ಸಾವಿರ ಕಿಮೀ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್.. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, 1 ಸಾವಿರ ಕಿಮೀ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಓಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವು ಪದಕ ಮತ್ತು ಪುರಸ್ಕಾರಗಳನ್ನೂ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ಯುವಕರನ್ನೂ ಮೀರಿಸುವ ಹುಮ್ಮಸಿರುವ ಇವರ ಹೆಸರು ನಿವೃತ್ತ ಮೇಜರ್ ಜನರಲ್ ಆಲಪತಿ ವೆಂಕಟ ಕೃಷ್ಣಮೋಹನ್. ಸದ್ಯ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿವಾಸಿ. ಮೂಲತಃ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮಚಿಲಿಪಟ್ಟಣದ ಇವರು ಕಾಕಿನಾಡಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದವಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸೇನಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಓಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು.
1996ರಲ್ಲಿ ಸೇನಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡದಿಂದ ಇವರು ಲಕ್ನೋದಿಂದ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಸೇನಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು 'ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಾರ್ ರನ್' ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಲಿಮ್ಕಾ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ತನ್ನ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಳವಾಯಿತು ಎನ್ನುವ ಇವರು, ಸದ್ಯ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ 6,000 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ ಆದಿ ಕೈಲಾಸ ಶಿಖರ ಏರಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟ ಕೃಷ್ಣಮೋಹನ್ ದಾಖಲೆಗಳು: 2015 ರಿಂದ ಅವರು ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ 'ಆಡಾಕ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್' ಆಯೋಜಿಸಿದ 200, 300, 400 ಮತ್ತು 600 ಕಿಮೀ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 'ಟೆಟ್ರಾ ಸೂಪರ್ ರಾಂಡೊನೈರ್' ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
2016 ರಲ್ಲಿ, ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಮತ್ತು ರೋಟರಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯವರೆಗೆ 4,500 ಕಿಮೀ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2019 ರಲ್ಲಿ, ಜಲ ಶಕ್ತಿ ಮಿಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಗುಜರಾತ್ನಿಂದ ಅಸ್ಸೋಂನ ಗುವಾಹಟಿಗೆ 3,200 ಕಿಮೀ ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನವೆಂಬರ್ 2022 ರಲ್ಲಿ,ದೇಶದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಹೆದ್ದಾರಿಯಾದ ದೆಹಲಿ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರಿಯಲ್ಲಿ 6,083 ಕಿಮೀ ದೂರವನ್ನು 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ರು. 63ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ದಾಖಲೆ ಸಾಧಿಸಿದ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು.
ಮ್ಯಾರಾಥಾನ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಗಿ: 2008 ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಮ್ಯಾರಥಾನ್, ಲಕ್ನೋ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ಹಾಫ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ನಂತರ, ಗುರ್ಗಾಂವ್, ಕಠ್ಗೋಡಮ್, ತೇಜ್ಪುರ ಮತ್ತು ಅಸ್ಸೋಂ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. 2020 ರಲ್ಲಿ, ಶಿಲ್ಲಾಂಗ್ನಿಂದ ಮೇಘಾಲಯದ ಚಿರಾಪುಂಜಿಗೆ 50 ಕಿಮೀ ನಡಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದರು.
2019 ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಯಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಮೂಲಕ ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿಗೆ 3,000 ಕಿಮೀ ಬೈಕ್ ಸವಾರಿ, ಅದೇ ವರ್ಷ ದೇಶದ ಗಡಿಗಳಾದ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಕಿಬಿತು, ಗುಜರಾತ್ನ ಕೋಟೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ 11,500 ಕಿಮೀ ಬೈಕ್ ಸವಾರಿ, 2024 ರಲ್ಲಿ 15 ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ನೀಲಗಿರಿ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ, ಕೇರಳ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೂಲಕ 2,300 ಕಿಮೀ ಬೈಕ್ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿ ನಿವೃತ್ತ ಮೇಜರ್ ಜನರಲ್ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
"ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಪ್ ಕಡಲೆ ಸೇವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ನಾನು ಒಂದು ಕಪ್ ಓಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹಾಲು ಸೇವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸಂಜೆ, ನಾನು ಒಂದು ಕಪ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಎರಡು ಚಪಾತಿ ತಿನ್ನುತ್ತೇನೆ. ಮೊಟ್ಟೆ ಮಾಂಸ ಸೇವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕಾಫಿ ಅಥವಾ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ನಾನು ಸಾವಿರಾರು ಜನರನ್ನು ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರನ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಆಲಪತಿ ವೆಂಕಟ ಕೃಷ್ಣಮೋಹನ್ ತಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:
54ನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಮುಂದೆ ಎಂಟೆಕ್ ಮಾಡುವೆ; ಓದಿಗೆ ಕೊನೆ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಬೆಳಗಾವಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ಯಶೋಗಾಥೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ