ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಲು ಸಿದ್ದ, ತಿರಂಗಾ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಮುನ್ನ ನನ್ನ ಬಂಧನ ಸಾಧ್ಯತೆ: ಸಿಜೆಪಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ದೀಪ್ಕೆ
ನಾವು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ತಿರಂಗಾವನ್ನು ಹಾರಿಸುತ್ತೇವೆ. ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ, ನೀವು ಇದನ್ನು ಅಪರಾಧ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಾದರೆ, ಆಗ ನೀವೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳಾಗುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ದಿಪ್ಕೆ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By PTI
Published : October 16, 2026 at 12:01 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಕನ್ನಾಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ 'ಲೆಹ್ರಾ ದೋ ತಿರಂಗಾ' (ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸಿ) ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಮುನ್ನ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ತಮ್ಮನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಭಿಜೀತ್ ದೀಪ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಮುನ್ನಾ ದಿನವಾದ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ದೀಪ್ಕೆ, ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಳಿ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಹಾರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಲು ತಾವು ಸಿದ್ದ ಎಂದರು.
ನಾವು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ತಿರಂಗಾವನ್ನು ಹಾರಿಸುತ್ತೇವೆ. ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ, ನೀವು ಇದನ್ನು ಅಪರಾಧ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಾದರೆ, ಆಗ ನೀವೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳಾಗುತ್ತೀರಿ. ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸುವುದರಿಂದ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಜೆಪಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಮತ್ತು ಶನಿವಾರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ 'ಲೆಹರಾ ದೋ ತಿರಂಗಾ' (ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಿ) ಮೆರವಣಿಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಕನ್ನಾಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16, ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17 ರಂದು ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಈ ವೇಳೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ದೆಹಲಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.
ನಾವು 100 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸುತ್ತೇವೆ. ನೀವು ಆ 100 ಸ್ಥಳಗಳನ್ನೂ ಬಂದ್ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ? ನಾಳೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ರ್ಯಾಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಿದರೆ, ಪೊಲೀಸರು ಆ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನೇ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ? ಎಂತಹ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನೀವು ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ದೇಶದ್ರೋಹಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರವಾಗಲಿ ಈ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸಿಲ್ಲ. ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜದ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದ್ವೇಷವೇಕೆ? ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವ ಅವರು, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಅರ್ಹರೇ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳಿಲ್ಲದ ವಾಹನಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹೊರಗಿದ್ದ ಕಾವಲುಗಾರನಿಂದ ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.
ನಾವು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಇಷ್ಟೇ, ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರನ್ನು ನೇಮಿಸಿ. ನಾವು ಆಡಳಿತ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರ ಮಾತನ್ನೇ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಎಂದು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದೇನು ಅಪರಾಧವೇ? ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
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