ನಾಳೆಯಿಂದ 2 ದಿನ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಶೃಂಗಸಭೆಗೆ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ: ವಿದೇಶಿ ಗಣ್ಯರ ಜೊತೆಗೆ ಮೋದಿ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12 ರಿಂದ 13 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾಯಕರು ಚರ್ಚಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 11, 2026 at 3:37 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷ ತೀವ್ರಗೊಂಡು ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆಯ ಮಧ್ಯೆ, ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳ ನಾಯಕರು 18ನೇ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಶೃಂಗಸಭೆಗಾಗಿ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತವು ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಭಾರತ್ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಶೃಂಗಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಜಿಡಿಪಿಯ ಸುಮಾರು ಶೇ.40ರಷ್ಟು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ 11 ದೇಶಗಳ ನಾಯಕರು ವಿಭಿನ್ನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲು ಒಟ್ಟುಗೂಡುತ್ತಾರೆ.
ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್, ರಷ್ಯಾ, ಭಾರತ, ಚೀನಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ, ಈಜಿಪ್ಟ್, ಇರಾನ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹತ್ತು ಪಾಲುದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿವೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪರ್ಯಾಯ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದು, ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಧಾನ್ಯ ವಿನಿಮಯ, ಏಕೀಕೃತ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯಾಪಾರ ವೇದಿಕೆಯಂತಹ ಜಂಟಿ ಉಪಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಕೊಲ್ಲಿಯ ಬಹು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆವರಿಸಿರುವ ಇರಾನ್ ಸಂಘರ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾರ್ಗ, ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ ಅಥವಾ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾದ ಅವಲಂಬನೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸಲು ದೇಶಗಳು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಶೃಂಗಸಭೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಯಾರ್ಯಾರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ: ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್, ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್, ಇರಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪೆಜೆಶ್ಕಿಯಾನ್ ಮತ್ತು ಅಬುಧಾಬಿ ಕ್ರೌನ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಶೇಖ್ ಖಲೀದ್ ಬಿನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಜಾಯೆದ್ ಅಲ್ ನಹ್ಯಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ನಾಯಕರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12 ರಿಂದ 13 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಅವರು ಚರ್ಚಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತವು ಒಮ್ಮತಕ್ಕಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಲು ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಹೊರೆಯಾಗಿರುವ ಗುಂಪಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನವದೆಹಲಿಯು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಸಹ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಗಾತ್ರದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.
"ಭಾರತವು ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು, ಆಳವಾದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಶೀಲ ನೆಲೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಎಸ್. ಜೈಶಂಕರ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ವ್ಯವಹಾರ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.
ಎರಡು ದಿನಗಳ ಶೃಂಗಸಭೆಯನ್ನು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ರಾಜಧಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಹಿಂದೆ ಡಾಲರ್ ಅಪನಗದೀಕರಣದ ಕುರಿತು ನಡೆದ ಚರ್ಚೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಗುಂಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು, ಇದನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ವಿರುದ್ಧದ ಕ್ರಮ ಎಂದು ನೋಡಿದ್ದರು.
ಬದಲಾಗಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಕರೆನ್ಸಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಐಎಂಎಫ್ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ನಂತಹ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧಿಕಾರಗಳ ಸುತ್ತ ಚರ್ಚೆಗಳು ಸುತ್ತುವರೆದಿವೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇತರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ, ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆ, ನಾವೀನ್ಯತೆ, ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರ ಸೇರಿವೆ.
ಅಜೆಂಡಾ ಏನು?: ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನಾಯಕರ ಗುಂಪು ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿನ ಸಂಘರ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ನಿಲುವನ್ನು ಹೇಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಎರಡೂ ಗುಂಪಿನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ವಿರುದ್ಧ ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಇದುವರೆಗೆ ಸವಾಲಾಗಿದೆ.
ಶೃಂಗಸಭೆಯು ಶನಿವಾರ "ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಬಹುಪಕ್ಷೀಯತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು" ಎಂಬ ಮುಚ್ಚಿದ ಬಾಗಿಲಿನ ಅಧಿವೇಶನದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಯಕರು ಭಾರತ್ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಫೋಟೋಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಗಿಡ ನೆಡುತ್ತಾರೆ.
ಮೊದಲ ದಿನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಮೋದಿ ನಾಯಕರಿಗೆ ಗಾಲಾ ಡಿನ್ನರ್ನಲ್ಲಿ ಆತಿಥ್ಯ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಮರುದಿನ, ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಪಾಲುದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಾಯಕರು ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು "ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ, ನಾವೀನ್ಯತೆ, ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರತೆ: ಸಮಗ್ರ ಜಾಗತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು" ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಮುಕ್ತ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಶೃಂಗಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸಲು ಜಂಟಿ ಘೋಷಣೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಭೆಗಳು: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ಕ್ಸಿ ಜೊತೆಗಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ನಡುವಣ ಸಭೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಕಂಡಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಆಳಗೊಳಿಸುವ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತಾ, ಕ್ಸಿ ಐದು ಡಜನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ನಿಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ದೆಹಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ನಾಯಕರು ಸಂಜೆ 7.30ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ನಾಯಕರ ಔತಣಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆಯು ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಏರಿಳಿತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಸ್ಥಿರವಾದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಈ ಸಭೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಭಾರಿ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಹೇಗಿದೆ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ? : ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಶೃಂಗಸಭೆ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ದೆಹಲಿ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು 35 ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದ್ದು, 22 ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾವಣೆ (ಡೈವರ್ಷನ್) ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು 4,800 ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸರು ನವದೆಹಲಿ ಪ್ರದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 500 ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 15,000 ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಧಾನಿ ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 200 ಅರೆಸೇನಾ ಪಡೆಗಳ ತುಕಡಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭದ್ರತೆಯ ಬಿಗಿ ಕಾವಲಿನ ನಡುವೆ, ಆತಿಥೇಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಭಾರತವು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಗಮನವಿರಲಿದೆ.
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