NEET UG 2026: 9ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದ ಗೌರವ್ ಸಿಂಗ್: ದೆಹಲಿ ಏಮ್ಸ್ ಸೇರುವ ಬಯಕೆ ಈಡೇರಿಸಿಕೊಂಡ ಸಾಧಕ; ಹೀಗಿತ್ತು ತಯಾರಿ!
ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾರ್ನ ಗೌರವ್ ಸಿಂಗ್ 705 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಖಿಲ ಭಾರತ 9ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿಯ ಏಮ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುವ ತಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 17, 2026 at 9:19 AM IST
ಕೋಟಾ, ರಾಜಸ್ಥಾನ: ದೇಶದ ಕೋಚಿಂಗ್ ರಾಜಧಾನಿ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕೋಟಾದಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಥೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದ ಗೌರವ್ ಸಿಂಗ್, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಘೋಷಿಸಲಾದ ನೀಟ್ ಯುಜಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸವಾಲಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 720 ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ 705 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ 9ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ (AIR) ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಲತಃ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಅಲ್ವಾರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡಾವರ್ ತಹಸಿಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಗಡುವಾಸ್ ಗ್ರಾಮದವರಾದ ಗೌರವ್, ಕಳೆದ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಎರಡನ್ನೂ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ, ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಏಮ್ಸ್ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಪದವಿ ಪಡೆಯುವ ಅವರ ಕನಸು ನನಸಾಗಲಿದೆ.
ಗೌರವ್ ಅಕ್ಕ ಅನುಜಾ ಕೂಡ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಅವರ ಸಹೋದರಿ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಕೋಟಾಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಉಂಟಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಅವರ ತಾಯಿ ಸೀಮಾ ದೇವಿ ಕೂಡ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೋಟಾಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ಗೌರವ್ ಸುಮಾರು ಏಳು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೋಟಾದ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಿಂದ ದೂರವೇ ಉಳಿದ ಗೌರವ್, ಓದಿನತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ 92 ಪ್ರತಿಶತ ಮತ್ತು 12 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ 90 ಪ್ರತಿಶತ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ತಮ್ಮ ತಂದೆಯಿಂದ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದು, ಇದುವೇ ಅವರಿಗೆ ನಿರಂತರ ಪ್ರೇರಣೆಯ ಮೂಲವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ.
ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ನೀಟ್ ನಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರಲಿದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೆಹಲಿಯ AIIMS ನಲ್ಲಿ MBBS ಮುಂದುವರಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅದು ಈಗ ಈಡೇರಿದೆ. ಅಂದಿದ್ದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಾನೀಗ ಉತ್ತಮ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ AIIMS ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಗೌರವ್ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ: ಗೌರವ್ ದಿನಕ್ಕೆ 13 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ದೋಷಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವುದು ಅವರ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಮೂಲಕ, ಅವರು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಇದು ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಆರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಗೌರವ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 13 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅಧ್ಯಯನ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಗೌರವ್ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು.
ಗೌರವ್ ಅವರ ತಂದೆ ರಾಜೇಶ್ ಸಿಂಗ್, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಬೇದಾರ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಹುಪಾಲು ತಂದೆಯವರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ ಅಂತಾರೆ ಗೌರವ್ ಸಿಂಗ್.
ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯಿಂದ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ. ಮಿಲಿಟರಿ ಶೈಲಿಯ ಶಿಸ್ತನ್ನು ನನ್ನ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸಿಕೊಂಡೆ. ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿದ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಪೂರ್ಣ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದು ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವುದು ಮೊದಲ ಕೆಲಸವಾಗಿತ್ತು. ತಂದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದರು. ನನ್ನ ಸಹೋದರಿಯ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತಸವಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೆಹಲಿಯ ಏಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ - ಗೌರವ್ ಸಿಂಗ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ
MBBS ಓದುತ್ತಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾದ ಅಕ್ಕ: ಗೌರವ್ ಅಕ್ಕ 2023 ರಲ್ಲಿ NEET-UG ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ಅಲ್ವಾರ್ನ ESIC ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ MBBS ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಕ ರಜೆಯ ಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ತಮ್ಮನಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಫೋನ್ ಮೂಲಕವೂ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎದುರಿಸುವ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಕ್ಕ ನನಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಂಗದಲ್ಲೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನು ಓದಿ:
NEET ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟ: NTA ನಡೆಸಿದ ನೀಟ್ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ 11.21 ಲಕ್ಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು!