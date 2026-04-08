ಈ ಸಲವೂ ಬಡ್ಡಿದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ: ಶೇ 5.25ರಲ್ಲೇ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡ ಆರ್​ಬಿಐ

2026–27ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ದ್ವೈಮಾಸಿಕ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗರ್ವನರ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು.

RBI keeps repo rate unchanged at 5.25% in first policy of FY27 after ceasefire in West Asia conflict
By ANI

Published : April 8, 2026 at 10:26 AM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಗವರ್ನರ್ ಸಂಜಯ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ನೇತೃತ್ವದ ಎಂಪಿಸಿ ರೆಪೊ ದರವನ್ನು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 6 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಗವರ್ನರ್ ಸಂಜಯ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ನೇತೃತ್ವದ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಸಮಿತಿ ಎಂಪಿಸಿಯ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಸಭೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗರ್ವನರ್​​ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿದರು.

2026–27ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ದ್ವೈಮಾಸಿಕ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ರೆಪೊ ದರವು ಶೇ 5.25ರಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದ್ದು, ಬದಲಾಗದೆ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು.

ಗವರ್ನರ್ ಸಂಜಯ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ದರ ನಿಗದಿ ಸಮಿತಿಯು ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ಸೂಚಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಮತ್ತು ನೀತಿ ನಿಲುವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಪ್ರತಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಭೆ ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಜಾಗತಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ನಡುವೆ ಈ ನೀತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಘರ್ಷವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿತ್ತು. ಇದು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಕದನ ವಿರಾಮವು ತಕ್ಷಣದ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ವ್ಯಾಪಕ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಣಾಮವು ಜಾಗತಿಕ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ತೂಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಏರುತ್ತಿರುವ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ.

