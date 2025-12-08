115 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಫಿಜಿಯಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ದಂಪತಿ: ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನು ಕಂಡು ಆನಂದಭಾಷ್ಪ
ರವೀಂದ್ರ ಅವರ ಮುತ್ತಜ್ಜನನ್ನು 1910 ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಫಿಜಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ದಂಪತಿ ತಮ್ಮ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 8, 2025 at 5:52 PM IST
ಬಸ್ತಿ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಘಟನೆಯೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಕಳೆದ ಶುಕ್ರವಾರ ಫಿಜಿಯಿಂದ ದಂಪತಿಗಳಿಬ್ಬರು ಬಸ್ತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಹುಡುಕಲು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನೂ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ, ವಿದೇಶದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ರವೀಂದ್ರ ದತ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಕೇಶ್ನಿ ಹರೇ ಅವರ ಸಂತೋಷ ಇಮ್ಮಡಿಯಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಆನಂದಭಾಷ್ಪ ಕಂಡುಬಂತು.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ರವೀಂದ್ರ ದತ್ ಅವರು, ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಅವಧಿ (1910)ಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ಫಿಜಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೇರೆಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುತ್ತಜ್ಜ ಗರೀಬ್ ರಾಮ್ ಕೂಡಾ ಒಬ್ಬರು. ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ, ಅವರಿಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗುವುದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅವರು ಅಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲೆಸಿದರು. ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನದ ನಂತರ ನಾನು ವಲಸೆ ಪಾಸ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
2019ರಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ರವೀಂದ್ರ : ಈ ಪಾಸ್ ಪಡೆದ ನಂತರ ರವೀಂದ್ರ ಅವರು 2019ರಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರು. ನಂತರ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಅವರು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ತಮ್ಮಿಂದ ದೂರವಾದ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಿಸುವಂತೆ ಭಗವಾನ್ ರಾಮನಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದರು.
ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ರವೀಂದ್ರ ಶುಕ್ರವಾರ ಬಸ್ತಿಯ ಕಬ್ರಾಗೆ ಬಂದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಅಪಾರ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು. ಅಲ್ಲದೇ, ಈ ವೇಳೆ ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಆನಂದಭಾಷ್ಪ ತುಂಬಿತ್ತು.
ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧ: ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ರವೀಂದ್ರ ದತ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಕೇಶ್ನಿ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಂತೆ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 115 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಆರನೇ ತಲೆಮಾರಿನವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ರವೀಂದ್ರ ದತ್ ಅವರು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನು ಫಿಜಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವಂತೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗ ನಾನು ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಆಳವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ನಾನು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾದ ನೆನಪುಗಳು: ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಫಿಜಿಯಿಂದ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂಬ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ರವೀಂದ್ರ ದತ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ರವಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಚೌಧರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಂತರ ನಾನು ರವೀಂದ್ರ ದತ್ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ರವೀಂದ್ರ ಅವರು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡರು. ನಂತರ ಅವರು ಫಿಜಿಗೆ ಮರಳಿದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
