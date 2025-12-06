ETV Bharat / bharat

ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಶವಾಗಾರದಲ್ಲಿದ್ದ ಮೃತದೇಹದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನೇ ಕಚ್ಚಿ ತಿಂದ ಇಲಿಗಳು: ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಂದ ಗದ್ದಲ, ಆಕ್ರೋಶ

ಹರಿದ್ವಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಶವಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಶವವನ್ನು ಇಲಿಗಳು ಕಚ್ಚಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮೃತರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಗದ್ದಲ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದಾರೆ.

haridwar-district-hospital
ಹರಿದ್ವಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಎದುರು ಸೇರಿದ ಜನರು (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 6, 2025 at 4:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಹರಿದ್ವಾರ (ಉತ್ತರಾಖಂಡ) : ಇಲ್ಲಿನ ಹರಿದ್ವಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಶವಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಇಲಿಗಳು ಕಚ್ಚಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅವು ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ಕಣ್ಣನ್ನು ಸಹ ಕಚ್ಚಿ ತಿಂದಿವೆ. ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಮೃತರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು, ಶವದ ಸ್ಥಿತಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಗದ್ದಲ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪಂಜಾಬಿ ಧರ್ಮಶಾಲಾದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಲಖನ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಲಕ್ಕಿ ಶರ್ಮಾ (36) ಶುಕ್ರವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದರು. ಮರಣದ ನಂತರ ಅವರ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತರಲಾಯಿತು. ತಡರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಶವವನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಶವಾಗಾರದಲ್ಲಿಯೇ ಇರಿಸಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದ್ದರು.

ಡಿಸೆಂಬರ್ 6ರ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮೃತರ ಕುಟುಂಬವು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಮೃತ ದೇಹವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಅವರ ಮೈಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಗಾಯಗಳಾಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಸಹ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಕೋಪಗೊಂಡು, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಹೀಗಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗದ್ದಲ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವೇಳೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಜನಸಂದಣಿ ಹೆಚ್ಚಾಗತೊಡಗಿತು. ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಪಂಜಾಬಿ ಸಮುದಾಯದ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಕುರಿತು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಈ ಕುರಿತು ಮೃತರ ಸೋದರ ಮಾವ ಮನೋಜ್ ಶರ್ಮಾ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ''ಲಕ್ಕಿ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಟ್ಟ ನಂತರ ರಾತ್ರಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆತರಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು. ನಂತರ ಶವವನ್ನು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಶವಾಗಾರದಲ್ಲಿಯೇ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದಾಗ ಮೃತ ದೇಹದ ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ಮೂಗು ಮತ್ತು ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಇಲಿ ಕಚ್ಚಿದ ಗುರುತುಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದವು'' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಡೀಪ್ ಫ್ರೀಜರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ ಅವರು, ಶವವನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಫ್ರೀಜರ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ತೆರೆದಿತ್ತು. ಮನೋಜ್ ಅವರು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಆದರೆ, ಇಲಿಗಳು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸಿವೆ. ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿದ ನೌಕರರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಪಿಎಂಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆರ್‌. ವಿ. ಸಿಂಗ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹಲವು ಮೃತದೇಹಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಫ್ರೀಜರ್‌ಗಳು ಅಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲವು ಮುಚ್ಚಳಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು'' ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಹೆದರಿ 6 ವರ್ಷದವಳಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಕತ್ತಲೆ ಕೋಣೆ ಸೇರಿದ್ದ ಯುವತಿ; 20 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ

TAGGED:

HARIDWAR DISTRICT HOSPITAL
HARIDWAR MORTUARY
ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಕಚ್ಚಿದ ಇಲಿಗಳು
UTTARAKHAND
RATS GNAW AT BODY

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.