48 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ತೆರೆದ ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರತ್ನ ಭಂಡಾರ

ಪುರಿ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವಾಲಯದ ಖಜಾನೆಯನ್ನು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ 1978ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾಗಿತ್ತು.

Ratna Bhandar Inventory Begins at Jagannath Temple in Puri
ಪುರಿಯ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ (ETV Bharat)
Published : March 25, 2026 at 2:16 PM IST

ಪುರಿ(ಒಡಿಶಾ): ಪುರಿಯ ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವಾಲಯದ ಅಮೂಲ್ಯ 'ರತ್ನ ಭಂಡಾರ'(ಖಜಾನೆ)ದ ಆಭರಣಗಳ ಎಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇಂದು ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ.

ದೇವಾಲಯದ ಖಜಾನೆಯನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ 1978ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ, 48 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಶ್ರೀಮಂದಿರದ ರತ್ನ ಭಂಡಾರದಲ್ಲಿರುವ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಎಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Ratna Bhandar Inventory Begins at Jagannath Temple in Puri
ಶ್ರೀ ಮಂದಿರದ ರತ್ನ ಭಂಡಾರ ಎಣಿಕೆಗೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರ ತಂಡ (ETV Bharat)

ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:09ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:45ರವರೆಗೆ ಎಣಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ದೈನಂದಿನ ಆಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇವರ ದರ್ಶನದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರದಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಎಣಿಕೆಗೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರ ತಂಡ ಶ್ರೀ ಮಂದಿರದ ಸಿಂಹ ದ್ವಾರದ ಮುಂದೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ರತ್ನ ಭಂಡಾರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ ಎಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ತಂಡದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂದಿರದ ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ, ಪುರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್, ಎಸ್ಪಿ, ರತ್ನ ಭಂಡಾರ್ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನ್ಯಾ.ಬಿಸ್ವನಾಥ್ ರಥ್, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ತಂಡ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ವಹಣಾ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತ್ರ ರತ್ನ ಭಂಡಾರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದು, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಲೋಹದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

Ratna Bhandar Inventory Begins at Jagannath Temple in Puri
ಶ್ರೀ ಮಂದಿರದ ರತ್ನ ಭಂಡಾರ ಎಣಿಕೆಗೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರ ತಂಡ (ETV Bharat)

ದೇವಾಲಯ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು, ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ರತ್ನ ಭಂಡಾರದ ಎಣಿಕೆಗೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಲೋಹದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ರತ್ನಭಂಡಾರ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಂಡ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪು ಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರೀಮಂದಿರದ ಚುನಾರ ಸೇವಾಯತ್ ಶರತ್ ಮೊಹಾಂತಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಇಂದು (ಬುಧವಾರ) ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿನ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಎಣಿಸುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ 2ರಿಂದ 3 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ವಿಶೇಷ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಣಿಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

Ratna Bhandar Inventory Begins at Jagannath Temple in Puri
ಶ್ರೀ ಮಂದಿರದ ರತ್ನ ಭಂಡಾರದ ಎಣಿಕೆಗೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರ ತಂಡ (ETV Bharat)

ಮೊದಲಿಗೆ, ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ದಿನನಿತ್ಯದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ, ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿರುವ ಅಥವಾ ಚಲನರಹಿತ ಖಜಾನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆಭರಣಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಎಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರತ್ನ ಭಂಡಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಆಭರಣಗಳ ಪ್ರಮಾಣವು 1978ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಪ್ರತಿಮೆಯ ನವೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಖಜಾನೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಭಕ್ತರು ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನ, ವಜ್ರಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಹಲವು ಬಾರಿ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಎಣಿಕೆ ನಂತರವೇ ಚಿನ್ನಾಭರಣದ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ ಹೇಳಿದ್ಧಾರೆ.

