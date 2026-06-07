ಸ್ವಂತ ಕಾರನ್ನೇ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ: 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಉಚಿತ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಭಯ್ಯಾ
ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಅಸ್ವಸ್ಥ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಯೂ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ವಂತ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇವರು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಭಯ್ಯಾ ಅಂತಲೇ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 7, 2026 at 3:26 PM IST
ರತ್ಲಂ (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ): ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಮ್ಮ ಕಾರನ್ನೇ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಜನ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತೆಯೇ "ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಭಯ್ಯಾ" ಎಂದೇ ಇಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಗುಲ್ಬಲೋಡ್ ನಿವಾಸಿ ನರೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ದೋಡಿಯಾ ನಿಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರು. ಇವರು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
2021ರಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಎರಡನೇ ಅಲೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸುಮಾರು 115 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು, ರೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ವೃದ್ಧರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ತಲುಪುಲು ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಕಂಡ ನರೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ಕಾರನ್ನೇ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಮತ್ತು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾದ ನರೇಂದ್ರ ಅವರು ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಇತರರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗುವಂತೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತೆಯೇ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ "ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಭಯ್ಯಾ" ಎಂದೇ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ಕದಾರೆ.
"ಮಾನವ ಸೇವೆಯನ್ನು ಧರ್ಮಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ಪ್ರಭಾವದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ನರೇಂದ್ರ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ತಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿರದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು, ವೃದ್ಧರು ಮತ್ತು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಆಂಬ್ಯುಲನ್ಸ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೇ ತಾವು ಒಬ್ಬರೇ ಈ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಗತಿ.
ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನರೇಂದ್ರ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, "ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿಸುವುದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಗಳು ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ನನ್ನ ಕಾರನ್ನು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದವು. ನಾನು ಆಂಬ್ಯುಲನ್ಸ್ ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅದರಿಂದ ಸಿಕ್ಕ ತೃಪ್ತಿ ನನ್ನನ್ನು ಮುಂದುವರಿಯಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿತು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಗ್ರಾಮದ ಮಾಜಿ ಸರಪಂಚ್ ಭನ್ವರ್ ಸಿಂಗ್ ಪರಿಹಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ನರೇಂದ್ರ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಹೆರಿಗೆಯ ನಂತರ ಮನೆಗೆ ಕರೆತರುವ ಮೂಲಕ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ವೃದ್ಧರು ಮತ್ತು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾದ ರೋಗಿಗಳು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
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