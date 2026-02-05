ETV Bharat / bharat

ಕಳ್ಳರಿಗೆ ಭೀತಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು: ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಗ್ರಾಮವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ; ಖಾಕಿಗೂ ನೆರವು, ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲೂ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ!

ರತ್ಲಂನ ಸೆಮ್ಲಿಯಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳರನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಲು ಅಲ್ಲಿನ ಸರಪಂಚ್​ ಹೈಟೆಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅನ್ನೇ ಅವರು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿ, ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Hightech Panchayat
ಕಳ್ಳರಿಗೆ ಭೀತಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 5, 2026 at 1:02 PM IST

3 Min Read
ರತ್ಲಂ: ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ರತ್ಲಂ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ 18 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಳ್ಳತನಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ ಗ್ರಾಮ ಈಗ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಯುವ ಸರಪಂಚ್​ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಂದಾಗಿ ಗ್ರಾಮವು ಹೈಟೆಕ್ ಆಗಿದೆ. ಕಳ್ಳರು ಸಹ ಈ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಹೆದರುವಂತಾಗಿದೆ.

ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ನಾವು ಈ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸೆಮ್ಲಿಯಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಬಗ್ಗೆ. ಹೌದು, ಇಡೀ ಗ್ರಾಮ ಈಗ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಕಣ್​ಗಾವಲಿನಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದೇ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಸರಪಂಚರು ಮತ್ತು ಇತರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊಂದಿದ ಜನರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಡುತ್ತಾರೆ.

Hightech Panchayat
ಕಳ್ಳರಿಗೆ ಭೀತಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು (ETV Bharat)

ಹೈಟೆಕ್​ ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಗೆ?: ರತ್ಲಂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಹೈಟೆಕ್ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿರುವ ಮೊದಲ ಪಂಚಾಯತ್ ಸೆಮ್ಲಿಯಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಗಿದೆ. ಸರಪಂಚ್‌ಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿಧಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಳವಡಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಸೆಮ್ಲಿಯಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್​ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗಿದೆ.

ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 25 ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿವೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿವೆ. ಇದು ಈಗ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

24x 7 ಆಡಿಯೋ - ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್: ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಗ್ರಾಮದ ಉಪ ಸರಪಂಚ್​, ಈ ಹಿಂದೆ, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಕಳ್ಳತನ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರಗಳ ಕಳ್ಳತನ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಳ್ಳತನದ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಹೀಗಾಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ 25 ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ರಾತ್ರಿ ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಆಡಿಯೊ - ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Hightech Panchayat
ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಗ್ರಾಮವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ (ETV Bharat)

ಅಪರಾಧಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಿಸಿಟಿವಿ: ಖಚ್ರೋಡ್-ನಾಗ್ಡಾ ರಸ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜನರು ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಅಳವಡಿಕೆಯಿಂದ ಅಂತಹ ಜನರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದರಿಂದ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾರೆ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಮದನ್ ಮಾಲಿ

ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಈಗ ಸುಲಭ: ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿಗಳ ಹೊರಗೆ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ನಾಮ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಘಟನೆಗಳ ನಂತರ ಪೊಲೀಸರು ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಳಪೆಯಾಗಿದ್ದು ಯಾರನ್ನೂ ಗುರುತಿಸಲು ಅಥವಾ ವಾಹನ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಕಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು, ಇದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮದ ಸರಪಂಚ್​ ವಿಶಾಲ್ ಚೌಹಾಣ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಹಾಯ: ಸೆಮ್ಲಿಯಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್​ ನ ಈ ಉಪಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಸೋನಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸುವ ಬದಲು ಗ್ರಾಮದ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ವೈ-ಫೈ: ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸೆಮ್ಲಿಯಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಹೈಟೆಕ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಥವಾ ವೈಫೈ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಅವರು ಪಂಚಾಯತ್ ಭವನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ಮೂಲಕ ಉಚಿತ ವೈ - ಫೈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು . ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮತ್ತು ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಯಸಿದರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಸರಪಂಚ ವಿಶಾಲ್ ಚೌಹಾಣ್ ಹೇಳಿದರು.

ಸೆಮ್ಲಿಯಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಈಗ ಹೈಟೆಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿದೆ. ಕಳ್ಳತನದ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆಗೀಡಾದ ಗ್ರಾಮವು ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸಿರದೇ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಲು ಇಂತಹ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಬೆಂಬಲವೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

