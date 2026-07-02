ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ಸ್ ವೇಷ ಧರಿಸಿ ಉದ್ಯಮಿ ಮನೆಯಿಂದ 40 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಕದ್ದು ಪರಾರಿ
ಭಾರತೀಯ ತ್ವರಿತ ಆಹಾರ ವಸ್ತುಗಳ ಪೂರೈದಾರ ಕಂಪನಿಯಾದ ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ನ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ಗಳ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿದ ಇಬ್ಬರು ಮುಸುಕುಧಾರಿಗಳು ಉದ್ಯಮಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ₹40 ಲಕ್ಷ ನಗದನ್ನು ಕದ್ದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು.
Published : July 2, 2026 at 5:59 PM IST
ರತ್ಲಂ (ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ): ನಗರದ ಸರೈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದರೋಡೆ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿದ ಇಬ್ಬರು ಮುಸುಕುಧಾರಿ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಈ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಮವಾರ (ಜೂನ್ 29) ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದರೂ, ಮಂಗಳವಾರ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ದೂರುದಾರ ಉದ್ಯಮಿ, ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ₹40 ಲಕ್ಷ ನಗದನ್ನು ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಚೀಲವನ್ನು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ಉದ್ಯಮಿ ಮನೀಶ್ ಪಟ್ಟಾ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಕ್ರೆಡಿಟ್/ಹವಾಲಾ ಶೈಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ₹40 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತವು ಸರ್ಕಾರಿ ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದರೋಡೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹುಂಡಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲೂ ಸಹ ಅವರು ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಖ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಕಳ್ಳತನ: ಸಂತ್ರಸ್ತ ಮನೀಶ್ ಪಟ್ವಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, "ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತ ಗೌರವ್ ಶರ್ಮಾ ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಂಗಡಿಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ₹40 ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನು ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿ, ಮುಖವನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ಬಂದು, ಬ್ಯಾಗ್ ಕಸಿದುಕೊಂಡು, ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಹಚರನೊಂದಿಗೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತ ಗೌರವ್ ಶರ್ಮಾ ಉಜ್ಜಯಿನಿಯಲ್ಲಿದ್ದ. ಅವನು ಹಿಂದಿರುಗಿದ ನಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತನಿಖೆ: ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೌಸ್ ಆಫೀಸರ್ (SHO) ಜಿತೇಂದ್ರ ಜಾದೌನ್, "ಉದ್ಯಮಿಯ ಮನೆಯಿಂದ ₹40 ಲಕ್ಷ ದರೋಡೆ ನಡೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಮತ್ತು ಸಂತ್ರಸ್ತನ ಹೇಳಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದರೋಡೆಯ ನಂತರ ದೂರು ದಾಖಲಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿ ಅವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವುದು ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಕರಣವು ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶ ಮತ್ತು ಕೋನವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಸಹ ಹೊರಬಂದಿವೆ.
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