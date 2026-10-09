ಎಲ್ನಿನೋ ಸಂಕಷ್ಟದ ನಡುವೆ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಗೆ ಇಲಿಗಳ ಕಾಟ: ಇಳುವರಿ ಕುಸಿತದಿಂದ 100 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯತೆ!
ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಅರಿತು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಇಲಿಗಳ ಸಂತತಿಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಆಗಸ್ಟ್ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲಿಗಳ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.
Published : October 9, 2026 at 1:45 PM IST
ಉಂಡಿ (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ಎಲ್ ನಿನೋ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದ ನಡುವೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದ ರೈತರು ಇದೀಗ ಇಲಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಪಶ್ಚಿಮ ಗೋದಾವರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರಿಗೆ ಇಲಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಹಾವಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 2ರಿಂದ 4 ಚೀಲಗಳಷ್ಟು ಇಳುವರಿ ನಷ್ಟವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ತಲೆದೂರಿದೆ.
ಇವುಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಅರಿತು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಇಲಿ ಸಂತತಿಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಆಗಸ್ಟ್ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲಿಗಳ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅದರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಇಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಅವು ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಒಂದು ಇಲಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಆಗುತ್ತಿರುವ ಖರ್ಚು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಲ್ಲ. ಇದು ಈಗ ರೈತರಿಗೆ ವೆಚ್ಚದ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿದೆ.
ಅವಿಭಜಿತ ಪಶ್ಚಿಮ ಗೋದಾವರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 4.25 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭತ್ತವನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಂಟಿಯು 1318 ತಳಿಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದೆ. ನಂತರದ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟಿಯು 7029 (ಸ್ವರ್ಣ), ಸಂಪದ ಸ್ವರ್ಣ ಎಂಟಿಯು 1293, ಎಂಟಿಯು 1121 (ಶ್ರೀಧೃತಿ) ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ತೆನೆ ಕಟ್ಟುವ, ಹೂಬಿಡುವ ಮತ್ತು ಕಾಳು ತುಂಬುವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ.
ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಕೊಯ್ಲು ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆದರೆ, ಇಳುವರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ತಲೆದೂರಿದೆ. ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಹೆಗ್ಗಣಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಲದ ಇಲಿಗಳು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಕೃಷಿ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಂಗಾಮಿನ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ತಾವು 9 -10 ಬಾರಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 3,500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಇವುಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇಲಿಗಳಿಂದ ಅಂದಾಜು ಮೌಲ್ಯ 100 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ರೈತರಾದ ಪೊಲುಬೋತು ರಾಮು ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 12 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹತ್ತು ಬಾರಿ ಇಲಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರೊಮಾಡಿಯೋಲೋನ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಬೆಳೆ ಕಟಾವಿನ ಸಮಯದ ವೇಳೆಗೆ ಅವು ಎಷ್ಟು ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆಯೋ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಉಂಡಿ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಎನ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾವ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಬ್ರೊಮಾಡಿಯೊಲೋನ್ ಸಿಂಪಡನೆ ಜೊತೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ಬಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಂಜರದ ಬಲೆಗಳಂತಹ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಉಪದ್ರವ ತೀವ್ರವಾಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಝಿಂಕ್ ಫಾಸ್ಫೈಡ್ ತಯಾರಿಸಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ರಾಸಾಯನಿಕವನ್ನು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕು ಎಂದು ಇಲಿ ಹಾವಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸೂಚಿಸಿದರು.
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