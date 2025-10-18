ETV Bharat / bharat

ವಿಧವಾ ಕೋಟಾದಡಿ RAS​​ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಜೈಪುರ ಮಹಿಳೆಗೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ; ರಾಜಶ್ರೀ ಯಶಸ್ಸಿನ ಗುಟ್ಟೇನು?

ತನ್ನ ಪತಿಯ ಅಗಲಿಕೆಯ ದುಃಖವನ್ನೇ ಬದುಕಿನ ಛಲವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಂಡ ಜೈಪುರದ ರಾಜಶ್ರೀ ಎಂಬುವವರು ವಿಧವಾ ಕೋಟಾದಡಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಆಡಳಿತ ಸೇವೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Jaipur Woman
ಆರ್​ಎಎಸ್​​ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ ರಾಜಶ್ರೀ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 18, 2025 at 6:35 PM IST

2 Min Read
ಜೈಪುರ (ರಾಜಸ್ಥಾನ) : 2021ರಲ್ಲಿ ಪತಿ ರಾಹುಲ್ ಪರೀಖ್​ ಅವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ ಜೈಪುರದ ರಾಜಶ್ರೀ ಅವರ ಜೀವನ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಅವರು ದುಃಖತಪ್ತರಾಗಿದ್ದರೂ ಹಲವಾರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ತಮ್ಮ ನೋವನ್ನೇ ಸವಾಲಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ವಿಧವಾ ಕೋಟಾದಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಆಡಳಿತ ಸೇವೆ (RAS) ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

"ಈ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನ್ನ ಮಾವ ಮತ್ತು ಅತ್ತೆಗೆ ಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅವರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವೇ ಈ ಕಷ್ಟಕರ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ನನಗೆ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿತು" ಎಂದು ರಾಜಶ್ರೀ ಕೃತಜ್ಞತೆ ತುಂಬಿದ ದನಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Jaipur Woman
ತಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ರಾಜಶ್ರೀ (ETV Bharat)

ಮೂಲತಃ ಜೋಧಪುರದವರಾದ ರಾಜಶ್ರೀ 2004ರಲ್ಲಿ ಜೈಪುರದ ರಾಹುಲ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. 2021 ರಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ರಾಹುಲ್ ನಿಧನರಾದ ನಂತರ, ಅವರು ತುಂಬಾ ದುಃಖಿತರಾದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಅತ್ತೆ - ಮಾವನ ಬೆಂಬಲ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿತು.

"ನನ್ನ ಅತ್ತೆ-ಮಾವನ ಬೆಂಬಲ ನನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ 17 ವರ್ಷಗಳ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದ ನಂತರ ನಾನು ನನ್ನ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ಮಾವ ಭೋಲಾರಾಮ್ ಪರೀಖ್​ ಅವರು ಏನಾದರೂ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನನಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿದರು" ಎಂದು ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್‌ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜಶ್ರೀ ಅವರು ಮೊದಲು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ದರ್ಜೆಯ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ನಂತರ 2023 ರಲ್ಲಿ RAS ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ, ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ ಉತ್ತೀರ್ಣರೂ ಆದರು.

Jaipur Woman
ಅಗಲಿದ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ರಾಜಶ್ರೀ (ETV Bharat)

''ನನ್ನ ಬೋಧನಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಅರಿತುಕೊಂಡೆ. ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುವ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮ ದಿವಂಗತ ಪತಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ರಾಜಶ್ರೀ, "ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಓದಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣನಾಗಬಲ್ಲೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂದು, ಅವರ ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ, ಆದರೆ, ತನ್ನ ಅತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಮಾವಂದಿರ ಬೆಂಬಲವು ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು ಎಂದು ರಾಜಶ್ರೀ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ರಿಂಗಾಸ್ ಬಳಿಯ ಧೀರಜ್‌ಪುರ ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಾಗ ನಾನು ನನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಾದ ಮಾನ್ಸಿ (19) ಮತ್ತು ಕುಶಾಗ್ರ (17) ಅವರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಅತ್ತೆ ಮನೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ಐದು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

Jaipur Woman
ಅತ್ತೆ-ಮಾವಂದಿರೊಂದಿಗೆ ರಾಜಶ್ರೀ (ETV Bharat)

RAS ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್, ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಲು ಆನ್‌ಲೈನ್ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ರಾಜಶ್ರೀ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

'ಯಶಸ್ಸು ಕನಸಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕನಸುಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಯುವಕ - ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

