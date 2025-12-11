ಈ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಯ್ತು ಬಿಳಿ ಮಂಗ; ಏನಿದರ ವಿಶೇಷತೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಹಲವು ಜಾತಿಯ ಮಂಗಗಳ ನಡುವೆ ಈ ಬಿಳಿ ಜಾತಿಯ ಮಂಗ ಇದೀಗ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇದರ ಈ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇದರ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಮೆಲನಿನ್ ಕೊರತೆಯೇ ಕಾರಣವಂತೆ.
Published : December 11, 2025 at 12:02 PM IST
ಚಂಬಾ (ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ): ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶವಾದ ಭರ್ಮೌರ್ನ ಫೈನ್ ಕಾಡುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬಿಳಿ ಮಂಗವೊಂದು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಅದರ ಫೋಟೊವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಬ್ಬರು ಕಳೆದ ಭಾನುವಾರ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಗಸ್ತು ತಿರುಗುವಾಗ ಈ ಅಪರೂಪದ ಮಂಗ ಕಂಡಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಇದರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಂಗಕ್ಕೆ ತಲೆಯಿಂದ ಬಾಲದವರೆಗೆ ಹೊಳೆಯುವ ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿದ್ದು ಮುಖವು ಗುಲಾಬಿಯಂತಿದೆ, ವಿಶಿಷ್ಟ ಹೊಳಪನ್ನು ಕೂಡಾ ಇದು ಹೊಂದಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಭರ್ಮೋರ್ ಡಿಎಫ್ಒ ನವನಾಥ್ ಮಾನೆ, ಈ ಮಂಗ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜಾತಿಯದ್ದಲ್ಲ. ಇದು ಇತರ ಮಂಗಗಳಂತೆಯೇ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಮೈಮೇಲಿನ ಕೂದಲು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಬಿಳಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಬಿನೋ ರೀಸಸ್ ಮಕಾಕ್ಗಳು (ಬಿಳಿ ಮಂಗಗಳು) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ವಿರಳವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಇದೀಗ ಇಲಾಖೆಯು ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಣೆಯ ಗುರಿಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರು ಅದರ ಬಳಿ ಹೋಗಬಾರದು. ಅದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ನೀಡಬಾರದು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಗಾವಲು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಈ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಭೇದದ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅದರ ಚಲನವಲನಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಒಂದು ತಂಡವು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರಿಸಿದೆ. ಇಡೀ ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಇಲಾಖೆ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಯಾಕೆ: ಇದು ಹೊಸ ಜಾತಿಯ ಮಂಗವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೀಸಸ್ ಮಕಾಕ್ನ ಆಲ್ಬಿನೋ ರೂಪವಾಗಿದೆ. ಇದರ ನೋಟ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಂಗಗಳಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮೆಲನಿನ್ ಎಂಬ ವರ್ಣದ್ರವ್ಯದ ಕೊರತೆಯಿದ್ದು, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಳಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಈ ಕೊರತೆಯು ಜನ್ಮಜಾತ ಆನುವಂಶಿಕ ರೂಪಾಂತರದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಜೀವಿಗಳು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಯುವಿ ಕಿರಣಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಡಾ. ಹರಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಬನ್ಯಾಲ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮಂಗದ ವಿಶೇಷತೆ: ಡಾ. ಬನ್ಯಾಲ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಹಿಂದೆ ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಬಿನೋ ರೀಸಸ್ ಮಕಾಕ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಮಕಾಕ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಂಗಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಅವು ಬೇರೆ ಜಾತಿಯವಲ್ಲ.
- ಇದರ ಬಣ್ಣ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಳಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ಕಣ್ಣುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಲಾಬಿ ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು.
- ಮೆಲನಿನ್ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಅದರ ಚರ್ಮವು ಬೇಗನೆ ಸೂರ್ಯನ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ
- ಇವು ದೂರದಿಂದ ಗೋಚರಿಸುವುದರಿಂದ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಬದುಕುವುದು ಕಷ್ಟ.
- ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಿಂಡು ಕೂಡ ಅವುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಸದ್ಯ ಭರ್ಮೋರ್ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವ ಈ ಬಿಳಿ ಮಂಗಗಳು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿವೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು. ಈ ಮಂಗಗಳ ವಿಶೇಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಮಂಗವು ಹಿಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಅದು ಆ ಗುಂಪಿನ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಕೂಡಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
