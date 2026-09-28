ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಜಲ ಸುಂಟರಗಾಳಿ; ವಾಯುಭಾರ ಕುಸಿತ ಕಾರಣ ಎಂದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು
ಈ ಜಲ ಸುಂಟರಗಾಳಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ನೀರನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಬಲ ಸುರಳಿಯಾಕಾರದಲ್ಲಿತ್ತು.
Published : September 28, 2026 at 3:54 PM IST
ಪಾಟ್ನಾ (ಬಿಹಾರ): ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ತೀವ್ರ ವಾಯುಭಾರ ಕುಸಿತದಿಂದಾಗಿ ಬಿಹಾರದ ಸಮಸ್ತಿಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಲ ಸುಂಟರಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಜಲಸ್ತಂಭವೊಂದು ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಹಲವು ಮನೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ-ಪಾಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ.
ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಮೊಹಿಯುದ್ದೀನ್ ನಗರ ಬ್ಲಾಕ್ನ ಮೇಲೆ ಈ ಹವಾಮಾನ ವಿದ್ಯಮಾನವು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಯಾರೂ ಗಮನಿಸಿಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯು ಇದರ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು, ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ.
A waterspout was observed over Mohiuddin Nagar Block, Samastipur district, Bihar, on 26 September 2026. pic.twitter.com/0Bb8QLairO— Mausam Bihar- IMD Patna (@imd_patna) September 27, 2026
ತೀವ್ರ ವಾಯುಭಾರ ಕುಸಿತದಿಂದ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ನಡುವೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಸುರಳಿಯಾಕಾರದ ಉದ್ದದ ಸ್ತಂಭವೊಂದು ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಈ ಸುಂಟರಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ನೀರನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯುವುದು ಕಂಡುಬಂತು. ಇದು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಸುರಳಿಯಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಉಕ್ಕು ಮತ್ತು ಆಸ್ಬೆಸ್ಟಾಸ್ನಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಹಾರಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕೂಡ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಸುಂಟರಗಾಳಿಯ ಸ್ವರೂಪದ ಆ ಜಲಸ್ತಂಭವು ಕೃಷಿಭೂಮಿಗಳ ಸಮೀಪವಿದ್ದ ಗ್ರಾಮವೊಂದರತ್ತ ಚಲಿಸಿತು. ಇದು ಸಾಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಮರಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಮನೆಗಳ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಗಳನ್ನೂ ಕಿತ್ತೊಗೆಯಿತು. ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಸುಳಿಯ ಸ್ತಂಭವು ಲೋಹದ ಹಾಗೂ ಆಸ್ಬೆಸ್ಟಾಸ್ ಶೀಟ್ಗಳನ್ನು ಶೆಡ್ನಿಂದ ಕಿತ್ತ ಬಂದು ಇದರ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದವು.
ಕೆಲ ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ವಿದ್ಯಮಾನ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡಿದ ನಂತರ ಶೀಘ್ರವೇ ಶಮನಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಾವು -ನೋವು ಸಂಭವಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ.
ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮೊಹಿಯುದ್ದೀನ್ ನಗರ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ (ಬಿಡಿಒ) ನವ್ಕಂಜ್ ಕುಮಾರ್, ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ರಾಸ್ಪುರ ಪಟಾಸಿಯಾ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸುಲ್ತಾನ್ಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಮನೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಅವರ ಮನೆಯ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿ ಗಾಳಿಗೆ ಹಾರಿಹೋಗಿದೆ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಹಲವು ಮನೆಗಳ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಗಳೂ ಸಹ ಗಾಳಿಗೆ ಹಾರಿಹೋಗಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಹಾನಿಯ ಕುರಿತು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದು, ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು ನೀರಿನ ಸುಂಟರಗಾಳಿ: ಇದು ಜಲರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ರೂಪುಗೊಂಡು ಚಲಿಸುವ ಸುಂಟರಗಾಳಿಗಳಾಗಿವೆ. ಗಾಳಿಯ ತಿರುಗುವ ಸ್ತಂಭಗಳಾಗಿದ್ದು, ನೀರು ಮತ್ತು ಗುಂಪುಗೂಡಿದ ಮೋಡಗಳ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಕೊಳವೆಯ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸುಂಟರಗಾಳಿಯಂತೆಯೇ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ತೀವ್ರವಾದ ಗುಡುಗು ಸಿಡಿಲಿನ ಮಳೆ ಹಾಗೂ ಆಗಾಗ್ಗೆ ವೇಗದ ಗಾಳಿ, ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ, ಮಿಂಚಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ.
ನೀರಿನ ಸುಳಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಷ್ಣವಲಯದ ಮತ್ತು ಉಪ ಉಷ್ಣವಲಯದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇವು ಯುರೋಪ್, ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾದಲ್ಲೂ ಕಂಡುಬಂದಿವೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಪಾಟ್ನಾ ಮೂಲದ ಐಎಂಡಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆನಂದ್ ಶಂಕರ್, ಈ ನೀರಿನ ಸುಳಿಯ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಇದು ಮೋಡಗಳತ್ತ ಮೇಲ್ಬಾಗಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಮೇಲೆ ಹೋದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಮೇಲೆಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಸುರಳಿಯಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುವಾಗ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಹಿಮ ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಹನಿಗಳಿರುತ್ತವೆ.
ಈ ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಮಾನ ಹವಾಮಾನ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾದ ಮಳೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಸ್ತಿಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ನೀರಿನ ಸುಂಟರಗಾಳಿ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನದಿಂದ ಆಗದ್ದು, ಇದು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಕ್ಷಣದವರೆಗೆ ಕಂಡ ವಿದ್ಯಮಾನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
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