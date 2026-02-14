ETV Bharat / bharat

ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಾರ್ಬೆಟ್ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಸ್ಪಾಟ್ - ಬೆಲ್ಲಿಡ್ ಈಗಲ್ ಗೂಬೆ ಪತ್ತೆ ; ಈ ಪಕ್ಷಿಗಿದೆ ಭಯಾನಕ ಹೆಸರು!

ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ತುಂಬಾ ಭಯಾನಕವಾಗಿ ಕೂಗುವ ಈ ಗೂಬೆಯನ್ನು 'ಕಾಡಿನ ಭೂತ' ಮತ್ತು 'ಕಾಡಿನ ಮಾಟಗಾತಿ' ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

spot bellied eagle owl
ಸ್ಪಾಟ್-ಬೆಲ್ಲಿಡ್ ಈಗಲ್ ಗೂಬೆ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 14, 2026 at 1:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ರಾಮನಗರ (ಉತ್ತರಾಖಂಡ): ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಾರ್ಬೆಟ್ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಧಿಕಲಾದಲ್ಲಿ, ರಾಮನಗರ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಸೀತಾವಾಣಿ ಮತ್ತು ರಿಂಗೋರಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಸ್ಪಾಟ್ - ಬೆಲ್ಲಿಡ್ ಈಗಲ್ ಗೂಬೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಪರೂಪದ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಿಯರು ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿಪ್ರಿಯರ ಉತ್ಸಾಹ ಇಮ್ಮಡಿಯಾಗಿದೆ.

ವನ್ಯಜೀವಿ ಉತ್ಸಾಹಿ ದೀಪ್ ರಾಜ್ವರ್ ಅವರು ಸ್ಪಾಟ್ - ಬೆಲ್ಲಿಡ್ - ಈಗಲ್​ ಗೂಬೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪಕ್ಷಿಯ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರ, ಬೆಂಕಿಯುಗುಳುವ ಕಿತ್ತಳೆ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯ ಮೌನವನ್ನೂ ಭೇದಿಸುವಂತಹ ಅದರ ಭಯಾನಕ ಕೂಗು ಇದಕ್ಕೆ 'ಕಾಡಿನ ಭೂತ' ಮತ್ತು 'ಕಾಡಿನ ಮಾಟಗಾತಿ' ಎಂಬ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಸರಿಸುಮಾರು 20 ರಿಂದ 25 ಇಂಚು ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 2 ಕೆ.ಜಿ.ಯಷ್ಟು ತೂಕವಿರುವ ಈ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪರಭಕ್ಷಕ ಗೂಬೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದ ದಟ್ಟ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ.

ಕಾಡಿನ ಮಾಟಗಾತಿಯ ಮುಖ್ಯ ಆಹಾರವೇನು ಗೊತ್ತಾ?: ವನ್ಯಜೀವಿ ಉತ್ಸಾಹಿ ದೀಪ್ ರಾಜ್ವರ್ ಅವರು ಹೇಳುವಂತೆ, ಸ್ಪಾಟ್ - ಬೆಲ್ಲಿಡ್ ಈಗಲ್ - ಗೂಬೆ ವಿರಳವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಬಹಳ ಅಪರೂಪದ ಜಾತಿಯ ಪಕ್ಷಿ. ಇದು ರಾತ್ರಿ ಪಕ್ಷಿ. ಇದು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ದಟ್ಟವಾದ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಂತವಾಗಿ ಕುಳಿತು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಟೆ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ನವಿಲು ಮರಿಗಳು, ಮೊಲಗಳು, ಹಲ್ಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಣ್ಣ ಜೀವಿಗಳು ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಆಹಾರ.

ಸ್ಪಾಟ್-ಬೆಲ್ಲಿಡ್ ಈಗಲ್-ಗೂಬೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವುದು ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಮೂರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವ ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಧಿಕಲಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸೀತಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಿಂಗೋಡಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದರ ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇವುಗಳಿಗಿದೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಜಾನಪದ ಕಥೆ: ಕಾರ್ಬೆಟ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾಟ್-ಬೆಲ್ಲಿಡ್ ಈಗಲ್-ಗೂಬೆ ಇರುವುದು ಅದರ ಶ್ರೀಮಂತ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಗೂಬೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಜಾನಪದ ಕಥೆಗಳಿವೆ. ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಅದರ ನಿಜವಾದ ಗುರುತು ತಿಳಿದಿರದಿದ್ದಾಗ, ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಅದರ ಕೂಗು ಜನರಿಗೆ ಭಯ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಹಲವು ವನ್ಯಜೀವಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇದರ ಕೂಗು ಮಹಿಳೆಯ ಅಳು ಅಥವಾ ಕಿರುಚಾಟವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ.

ವನ್ಯಜೀವಿ ಪ್ರೇಮಿ ಸಂಜಯ್ ಚಿಮ್ವಾಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಗೂಬೆ ಅನೇಕ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಅಳುವಂತೆ ಅದರ ಕೂಗು ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಜನರು ಮಾಟಗಾತಿಯ ಧ್ವನಿ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ ಭಯದಿಂದ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಇದು ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯಾಯಿತು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಸ್ಪಾಟ್-ಬೆಲ್ಲಿಡ್ ಈಗಲ್​-ಗೂಬೆಯ ಕೂಗು ನಿಗೂಢವಾಗಿ ಧ್ವನಿಸಿದರೂ, ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಚಿಮ್ವಾಲ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸೀತಾವಾಣಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಅಪರೂಪದ ಪಕ್ಷಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ವರದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಮನಗರ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಎಸ್‌ಡಿಒ ಅಂಕಿತ್ ಬಡೋಲಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೈಸೂರು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರುವ ವಿದೇಶಿ ವಲಸೆ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಳಿಕೆ: ಕಾರಣ ತಿಳಿಸಿದ ಪಕ್ಷಿ ತಜ್ಞರು

TAGGED:

RARE OWL SPOTTED IN CORBETT
CORBETT TIGER RESERVE
GHOST OF THE FOREST
SPOT BELLIED EAGLE OWL

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.