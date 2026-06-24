ಬಂಗಾಳದ ತೀಸ್ತಾ ನದಿ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಬಿಳಿ ಹೆಬ್ಬಾವು ಪತ್ತೆ!
ಬಿಳಿ ಹೆಬ್ಬಾವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿ ತಜ್ಞರು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಲ್ಬಿನೋ ಇಂಡಿಯನ್ ರಾಕ್ ಪೈಥಾನ್ ಇರುವುದು ದಾಖಲಾಗುತ್ತದೆ.
Published : June 24, 2026 at 4:28 PM IST
ಸಿಲಿಗುರಿ(ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ): ರಾಜ್ಯದ ಕಾಲಿಂಪಾಂಗ್ ಬಳಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 10ರ ಬಳಿ ಲಿಖುವಿರ್ ಪ್ರದೇಶದ ತೀಸ್ತಾ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಅಪರೂಪದ ಬಿಳಿ ಹೆಬ್ಬಾವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಈ ಅಪರೂಪದ ಹಾವನ್ನು ಮೊದಲು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾವಿನ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಪರಿಸರಪ್ರೇಮಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲೂ ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಯಾವ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಹಾವು?: ವನ್ಯಜೀವಿ ತಜ್ಞರು ಈ ಹಾವನ್ನು 'ಆಲ್ಬಿನೋ ಇಂಡಿಯನ್ ರಾಕ್ ಪೈಥಾನ್' ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಾಢ ಅಥವಾ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಬ್ಬಾವುಗಳಿಗಿಂತ ಇದು ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಾವು ಆನುವಂಶಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಅಂತಹ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ತೀವ್ರವಾದ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ದೇಹ ಹೊಂದಿದೆ.
ತೀಸ್ತಾ ನದಿ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಬ್ಬಾವುಗಳು ಕಾಣಸಿಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಬಿನೋ ಅಥವಾ ಬಿಳಿ ಹೆಬ್ಬಾವು ಎದುರಾಗುವುದು ಅಪರೂಪ. ಬಿಳಿ ಹೆಬ್ಬಾವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿ ತಜ್ಞರು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಲ್ಬಿನೋ ಇಂಡಿಯನ್ ರಾಕ್ ಪೈಥಾನ್ ಇರುವುದು ದಾಖಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರದ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಹೆಬ್ಬಾವು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಇರುತ್ತದೆ?: ಉರಗತಜ್ಞ ಶ್ಯಾಮಪ್ರಸಾದ್ ಪಾಂಡೆ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, "ಆಲ್ಬಿನಿಸಂ ಎಂಬುದು ದೇಹವು ವರ್ಣದ್ರವ್ಯ ಮೆಲನಿನ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪದ ಆನುವಂಶಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಾವಿನ ಚರ್ಮವು ಬಿಳಿ ಅಥವಾ ಮಸುಕಾದ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದಿಂದಾಗಿ ಹಾವುಗಳು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕುಳಿಯಲು ಹೋರಾಟವೇ ಮಾಡಬೇಕು. ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಮರೆಮಾಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟ, ಅವುಗಳು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಪರಭಕ್ಷಕ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯರು ಬೇಗನೆ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಬಿಳಿ ಹೆಬ್ಬಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ: ಭಾರತೀಯ ರಾಕ್ ಪೈಥಾನ್ ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಇವುಗಳು ಸುಮಾರು 20 ಅಡಿ ಉದ್ದದವರೆಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳು ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವಲ್ಲ. ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವಲ್ಲದ ಕಾರಣ ತನ್ನ ಬೇಟೆಗಳನ್ನು ಸುರುಳಿ ಸುತ್ತಿ ಕೊಂದು, ನಂತರ ನುಂಗುತ್ತವೆ. 1972 ರಲ್ಲಿ, ಈ ಹಾವಿಗೆ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 1 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಕಾನೂನು ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಹುಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಂಹಗಳಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಈ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಜಾತಿಯನ್ನು IUCN (ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೂನಿಯನ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್) ಕೆಂಪು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 'ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ' ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಾಲಿಂಪಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದ ತೀಸ್ತಾ ನದಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶ, ಬೆಟ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವನ್ಯಜೀವಿ ಕಾರಿಡಾರ್. ಈ ಅಪರೂಪದ ಬಿಳಿ ಹೆಬ್ಬಾವಿನ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅದರ ಭೌತಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾಕಾರರು ಈಗಾಗಲೇ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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