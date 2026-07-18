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10 ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಶಿಲಾ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳು ಪತ್ತೆ!

ಶಿಲಾ ವರ್ಣ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಆಕೃತಿಗಳ ಗುರುತನ್ನು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವುದೇ ಪ್ಯಾಲಿಯಂಟೋಲಾಜಿಕಲ್ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

PREHISTORIC ROCK PAINTINGS
10 ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಶಿಲಾ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳು ಪತ್ತೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 18, 2026 at 6:00 PM IST

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ಸಿರ್ಸಿಲ್ಲಾ (ತೆಲಂಗಾಣ): ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವ ರಾಜಣ್ಣ ಸಿರ್ಸಿಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ 10,000 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಿಂದಿನ ಅಪರೂಪದ ಶಿಲಾ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಶೋಧನಾ ತಂಡ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜಣ್ಣ ಸಿರ್ಸಿಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮನೈರ್ ಮತ್ತು ಮುಳ ವಾಗು ಹೊಳೆಗಳ ನದಿ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸಪೂರ್ವ ಮಾನವ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಕುರುಹುಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದವು.

ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದ ಬಳಿಯ ರಾಮಪ್ಪ ಮತ್ತು ನಾಂಪಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಸಮೀಪ, ಯೆಲ್ಲಾರೆಡ್ಡಿಪೇಟೆ ಮತ್ತು ಕೊನಾರಾವ್‌ಪೇಟೆ ತಾಲೂಕುಗಳ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸೀತಾರಿಗುಟ್ಟ, ಸಿರ್ಸಿಲ್ಲಾ ಬೈಪಾಸ್ ಬಳಿಯ ಬುರ್ಕಗುಟ್ಟ, ತಂಗಲ್ಲಪಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿಲ್ಲೆಲಾ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿಯ ಸಾರಂಗುಂಡ್ಲ ಗುಟ್ಟ, ಮತ್ತು ಮುಸ್ತಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಗನ್ನೆವರಿಪಳ್ಳಿ ಬಳಿಯ ಮೈಸಮ್ಮಗುಂಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸಪೂರ್ವ ಮಾನವರು ತಮ್ಮ ಕಲ್ಲಿನ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹರಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಶೋಧಕರು ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಶಿಲಾಯುಗದ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಗನ್ನೆವರಿಪಲ್ಲಿ ಬಳಿಯ ಮೈಸಮ್ಮಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧಕರು ಒಂದು ಶಿಲಾ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪ್ರಾಚೀನ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಹೋಲುವ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಗಾಢ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಾಂಗರೂವನ್ನು ಹೋಲುವ ಆಕೃತಿಯಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಆಕೃತಿಗಳ ಗುರುತನ್ನು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವುದೇ ಪ್ಯಾಲಿಯಂಟೋಲಾಜಿಕಲ್ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಉದ್ದವಾದ ದೇಹ, ಒಂದೇ ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ದವಾದ, ದಪ್ಪ ಬಾಲದಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ತಿಳಿ-ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಪ್ರಾಣಿಯ ಆಕೃತಿಗಳಿವೆ. ಇತರ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯಂತಹ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗುರುತಿಸಲಾಗದ ಜೀವಿಗಳು, ಹಾಗೆಯೇ ಆಮೆಗಳು, ಹಲ್ಲಿಗಳು, ಹಾವುಗಳು ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರದಂತಹ ಆಕಾರಗಳ ಚಿತ್ರಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ.

ಮಳೆನೀರು ಮತ್ತು ಸುಣ್ಣದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಸುಕಾಗಿವೆ. ಈ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಹುಶಃ ಆರಂಭಿಕ ಮೆಸೊಲಿಥಿಕ್ ಮತ್ತು ನವಶಿಲಾಯುಗದ ಅವಧಿಗಳ ಹಿಂದಿನವು ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಂಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಿಂದೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹರಿತಗೊಳಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಚಡಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಶಿಲಾ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ಮಾನವ ವಸಾಹತುಗಳ ಕುರುಹುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದರೆ, ಅವು ಅಪರೂಪದ ಪರಂಪರೆಯ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

TAGGED:

RAJANNA SIRCILLA DISTRICT
ಶಿಲಾ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳು ಪತ್ತೆ
HISTORICAL OIL PAINTING
PREHISTORIC ROCK PAINTINGS

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