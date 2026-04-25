ETV Bharat / bharat

ರಾಂಬನ್ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ: ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಜಾಮೀನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಜೆ&ಕೆ-ಲಡಾಖ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್​

ಜೆ&ಕೆ-ಲಡಾಖ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ರಾಂಬನ್ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಜಾಮೀನು ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.

Representative image
ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 25, 2026 at 5:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಶ್ರೀನಗರ (ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ) : ರಾಂಬನ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಜಾಮೀನು ನೀಡಲು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಮತ್ತು ಲಡಾಖ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಅಪರಾಧದ ಗಂಭೀರತೆ, ಮಗುವಿನ ಜನನ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಬೆದರಿಕೆಯ ಅಪಾಯವು ಆರೋಪಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಮೀರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.

ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಎಫ್​ಐಆರ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಾಮೀನು ನೀಡುವಂತೆ ಶಾಹಿದ್ ಅಹ್ಮದ್ (25) ಮತ್ತು ಮುಜಾಮಿಲ್ ಅಜೀಜ್ (28) ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ರಜನೇಶ್ ಓಸ್ವಾಲ್ ಅವರು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದರು.

ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಪದೇ ಪದೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬ ಆರೋಪದ ಸುತ್ತ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಮಗುವನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಿತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅದನ್ನು ರಾಂಬನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ವಿಶೇಷ ದತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಗಮನಿಸಿತು.

ಈ ವೇಳೆ, ಮೂಲ ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಶಾಹಿದ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರ ಹೆಸರಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿವಾದಿ ವಾದಿಸಿದರು.

ಆಗ, ಮುಜಾಮಿಲ್ ಅಜೀಜ್ ಪರ ವಕೀಲರು ವಾದ ಮಂಡಿಸಿ, ಘಟನೆಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ ಅವರು, ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗದಿದ್ದರೆ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಅದಾಗ್ಯೂ, ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್, ಜಾಮೀನನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಾ, ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮುಂದೆ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸತತವಾಗಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಆರೋಪಗಳ ಗಂಭೀರತೆಯು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಪಡೆಯುವ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆರೋಪಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನಂತರ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್‌ಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ಪುರುಷರು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪೀಠ ಗಮನಿಸಿತು.

ಡಿಎನ್ಎ ವರದಿಯು ಮುಜಾಮಿಲ್ ಅಜೀಜ್ ಮಗುವಿನ ಜೈವಿಕ ತಂದೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಶಾಹಿದ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರ ಡಿಎನ್ಎ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದು ಜಾಮೀನು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿತು.

ಜಾಮೀನು ನೀಡುವಾಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳ ವಿವರವಾದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಓಸ್ವಾಲ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

"ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಅರ್ಜಿದಾರರು ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವಾಗ ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿತು.

ಗಂಭೀರ ಅಪರಾಧಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಮೀನು ನೀಡುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದಿರುವ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಕಲ್ಯಾಣ್ ಚಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ್ vs ರಾಜೇಶ್ ರಂಜನ್ ಮತ್ತು X vs ರಾಜ್ಯ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿತು.

'ಆರೋಪಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಪಾದಿತ ಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ಘನತೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಮಗುವನ್ನು ಅನಾಥರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿತು.

TAGGED:

JAMMU AND KASHMIR COURT
RAPE
ರಾಂಬನ್ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ
JAMMU AND KASHMIR
RAMBAN GANG RAPE CASE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.