ಗುರುವಾರದಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ರಂಜಾನ್ ಉಪವಾಸ ಆರಂಭ

ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅವರ ಬೋಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭಕ್ತರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ರಂಜಾನ್ ಉಪವಾಸವನ್ನು ನೀರು ಮತ್ತು ಖರ್ಜೂರದೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

Ramzan Fasts To Begin In India From Thursday
ಗುರುವಾರದಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ರಂಜಾನ್ ಉಪವಾಸ ಆರಂಭ (Representational Image (Freepik))
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 18, 2026 at 9:47 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಂಜಾನ್ ಉಪವಾಸ ಗುರುವಾರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಬುಧವಾರ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಸದ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಚಂದ್ರ ದರ್ಶನವಾಗಿದೆ.

ಚಂದ್ರ ದರ್ಶನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ ಸೈಯದ್ ಶಬಾನ್ ಬುಖಾರಿ; ಚಾಂದನಿ ಚೌಕ್‌ನ ಫತೇಪುರಿ ಮಸೀದಿಯ ಶಾಹಿ ಇಮಾಮ್ ಮೌಲಾನಾ ಮುಫ್ತಿ ಮುಕರ್ರಮ್ ಅಹ್ಮದ್, ಅರ್ಧಚಂದ್ರ ದರ್ಶನವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ 19 ರಿಂದ ಉಪವಾಸ ಮಾಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಮಾ ಮಸೀದಿಯ ನಯಬ್ ಶಾಹಿ ಇಮಾಮ್ ಸೈಯದ್ ಶಬಾನ್ ಬುಖಾರಿ ಕೂಡ ಚಂದ್ರ ದರ್ಶನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದೇಶದ 140 ಕೋಟಿ ಜನರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಎಂದು ಮುಫ್ತಿ ಮುಕರ್ರಮ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಚಂದ್ರ ದರ್ಶನದ ಮಹತ್ವ ಏನು?: ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಉಪವಾಸಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿವೆ. ರಂಜಾನ್‌ಗೆ ಮುನ್ನ ಚಂದ್ರ ದರ್ಶನವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಪವಿತ್ರ ಮಾಸದ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವುದು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಐದು ಸ್ತಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸುವ ಮುಸ್ಲಿಮರು: ಚಂದ್ರನ ದರ್ಶನದ ನಂತರ, ಪವಿತ್ರ ತಿಂಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ 30 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ರಂಜಾನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆಚರಿಸುವವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಖರ್ಜೂರ ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ತಮ್ಮ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಮುರಿಯುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅವರು ಸಂಜೆ ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭೋಜನ ಸವಿಯುತ್ತಾರೆ.

ದಾನ -ಧರ್ಮದ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಾನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರ; ಈ ಪವಿತ್ರ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ದಾನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಾನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಲು ಗಮನ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸಮಯಪಾಲನೆಯ ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ. ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಇದು ಸರಳ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಮುಸ್ಲಿಮರ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ತರಾವೀಹ್ ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುರಾನ್ ಅನ್ನು ಪಠಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈದ್ ಚಂದ್ರನನ್ನು ನೋಡುವವರೆಗೆ ಅದು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.

