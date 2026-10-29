2011ರ KAS ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕ ಪ್ರಕರಣ: 2022ರ ಕರ್ನಾಟಕ ನೇಮಕಾತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯ್ದೆ ಅಸಂವಿಧಾನಿಕ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ ಸುಪ್ರೀಂ
2022ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮಾನ್ಯತಾ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಡಳಿತ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ (KAT) ಮತ್ತು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಎರಡೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಅವರ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ್ದವು.
Published : October 29, 2026 at 9:59 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತೀರ್ಪುಗಳ ಸರ್ವೋಚ್ಚತೆ ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುವ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪೊಂದನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಗುರುವಾರ ನೀಡಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳ (2011ರ ಬ್ಯಾಚ್ನ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಪ್ರೊಬೇಷನರ್ಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿಯ ಮಾನ್ಯತೆ) ಕಾಯ್ದೆ, 2022 ಅನ್ನು ಅಸಂವಿಧಾನಿಕ ಎಂದು ಅದು ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಶಾಸಕಾಂಗವು ಮಾನ್ಯತಾ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾಯ್ದೆಯು, ಅತಿಯಾದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ಎದ್ದು ಕಾಣುವ ಸ್ವಜನಪಕ್ಷಪಾತ ದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ (KPSC) 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು 'ಗ್ರೂಪ್ ಎ' ಮತ್ತು 'ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ' ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮರು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಿತ್ತು.
ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಜೆ.ಬಿ.ಪರ್ದಿವಾಲಾ ಮತ್ತು ಕೆ.ವಿನೋದ್ ಚಂದ್ರನ್ ಅವರಿದ್ದ ಪೀಠವು ಈ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದ್ದ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ರದ್ದತಿಯನ್ನು ಶಾಸನವೊಂದರ ಮೂಲಕ ಅಸಿಂಧುಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಈ ಹಿಂದೆ ನೀಡಿದ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ 2011ರ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಲು ಯಾವುದೇ ಆಧಾರ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಈ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿನ ದೋಷ ಅಥವಾ ಅಕ್ರಮಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಇಡೀ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೇ ಹಾಳುಗೆಡವಿದ ಅತಿಯಾದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ಎದ್ದು ಕಾಣುವ ಸ್ವಜನಪಕ್ಷಪಾತದ ಕಾರಣದಿಂದ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಪೀಠ ತನ್ನ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನ್ಯಾಯಯುತ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಈ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿಂದಲೇ ದೋಷಪೂರಿತ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಅವರ ನೇಮಕಾತಿಯು 2022ರ ಕಾಯ್ದೆಯಂತಹ, ಹುಟ್ಟುತ್ತಲೇ ಅಸಿಂಧುವಾದ ಶಾಸನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠವು ಹೇಳಿದೆ.
ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಏನನ್ನೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠವು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ರದ್ದತಿಯನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಎರಡೂ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿರುವುದರಿಂದ ಶಾಸಕಾಂಗಕ್ಕೆ ಈ ರದ್ದತಿಯನ್ನು ಶಾಸನದ ಮೂಲಕವೂ ರದ್ದುಪಡಿಸುವ ಅಥವಾ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ಅಸಿಂಧುಗೊಳಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
2011ರ ಬ್ಯಾಚ್ನ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಪ್ರೊಬೇಷನರ್ಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವ ಉದಾತ್ತ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಈ ಶಾಸನವು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೇ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ಸ್ವಜನಪಕ್ಷಪಾತದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ತೀರ್ಪನ್ನು ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಸಿವಿಲ್ ಮೇಲ್ಮನವಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ಶಾಸನದ ಉದ್ದೇಶವು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಶಾಸನವು ಸಂವಿಧಾನಬಾಹಿರವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಇದೇ ವೇಳೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
2022ರ ಈ ಕಾಯಿದೆಯು ಸಂವಿಧಾನಬಾಹಿರ ಎಂದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ, ದೋಷಪೂರಿತ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಅಡಿ ನಡೆದ ನೇಮಕಾತಿಗಳು ಸಹ ರದ್ದಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಪ್ರೊಬೇಷನರ್ಗಳ ನೇಮಕಾತಿ (ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮೂಲಕ ನೇಮಕಾತಿ) ನಿಯಮಗಳು, 1997ರ ಅಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು 362 'ಗ್ರೂಪ್ ಎ' ಮತ್ತು 'ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ' ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನವೆಂಬರ್ 3, 2011ರಂದು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿತ್ತು.
ಈ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1,38,307 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಪೈಕಿ 91,667 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ 6,211 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರಲ್ಲಿ 1,090 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಎಂಬ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ, ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಅವರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿದಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ, ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸಿಐಡಿ (CID)ಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ತನಿಖೆಯ ವೇಳೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ (KPSC) ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ಸ್ವಜನಪಕ್ಷಪಾತದಂತಹ ಗಂಭೀರ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಎಸಗಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ತನ್ನ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿತ್ತು.
ಮಾರ್ಚ್ 2014ರಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಈ ರದ್ದತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿತ್ತು. ನಂತರ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ರದ್ದತಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಲು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ದುರ್ಬಲವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾದಿಸಿ ಕೆಲವು ಪಕ್ಷಗಳು ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು.
ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿನ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಘಾತಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಅವಮಾನಕರವೆಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕಂಡುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಲಾದ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನೇ ಅಲುಗಾಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿತ್ತು. ಇದೇ ವೇಳೆ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತ್ತು. ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲೂ ಅರ್ಜಿ ವಜಾಗೊಂಡಿತ್ತು.
ಆ ಬಳಿಕ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಶಾಸಕಾಂಗವು 2022 ರ ಮೌಲ್ಯೀಕರಣ ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತ್ತು. ಆಯ್ಕೆಯಾಗದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಆಡಳಿತ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಎರಡೂ ಕಡೆ ಈ ಅರ್ಜಿಗಳು ವಜಾಗೊಂಡಿದ್ದವು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ರೂಪ್ 'ಎ' ಮತ್ತು 'ಬಿ' ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ (ಈಗಿರುವಂತೆ) ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾತ್ರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸುವುದಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕಳಂಕಿತರಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಆರು ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರು ಮತ್ತು KAT ಮುಂದೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು, ಈಗ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅವಕಾಶವಾಗಿ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಿಲಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ಇವರು ಆಯ್ಕೆಯಾದರೆ, ಇವರ ಜ್ಯೇಷ್ಠತೆಯು ನೇಮಕಾತಿ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇವರು ಹಿಂದಿನ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಬಾಕಿ ವೇತನಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ನೇಮಕಗೊಂಡಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಇದೇ ವೇಳೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆಯ್ಕೆಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಅನ್ವಯ, ಅವರ ಜ್ಯೇಷ್ಠತೆಯು ಅವರ ಹೊಸ ನೇಮಕಾತಿ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ನೇಮಕಾತಿಯ ಅನ್ವಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಅವರ ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:
ಮಗುವಿನ ಪಿತೃತ್ವ ನಿರಾಕರಿಸುವ ಪತಿಯ ನಡೆ ಪತ್ನಿಗೆ ನೀಡುವ ಕ್ರೌರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮ: ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಆದೇಶ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್