ETV Bharat / bharat

ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್​ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲದ ಉತ್ಸವ; ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆಯ ಸಂಭ್ರಮ ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಮ್ಮಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್​ ಸಿಟಿ ಚಳಿಗಾಲದ ಉತ್ಸವ ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರಲಿದೆ.

Ramoji Winter Fest Begins, Tourist excitement reaches its peak
ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್​ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲದ ಉತ್ಸವ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 19, 2025 at 1:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಹೈದರಾಬಾದ್​: ಪ್ರವಾಸಿಗರ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್​ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲದ ಉತ್ಸವವು ಗುರುವಾರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಚಳಿಗಾಲದ ಉತ್ಸವ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿ 1ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಸಂಭ್ರಮದ ವಾತಾವರಣ ಕಂಡು ಬಂದಿತು. ಫಿಲ್ಮ್​ ಸಿಟಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅದರ ಸೌಂದರ್ಯ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಆನಂದಿಸಲು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಮನೋರಂಜನೆಯ ಸಂಭ್ರಮ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿತು. ಈ ಉತ್ಸವ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡವರು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಭಾಗಿಯಾಗಿ, ಕಾರ್ನಿವಲ್​ ಪರೇಡ್​, ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್​ ಗ್ಲೋ ಗಾರ್ಡನ್​ ನೋಡಿ ಖುಷಿಪಟ್ಟರು.

ಚಳಿಗಾಲದ ಉತ್ಸವದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಸಮಯವನ್ನು ರಾತ್ರಿ 9ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು, ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರು ಜಗಮಗಿಸುವ ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣದ ನಡುವೆ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಮಯ ಕಳೆದರು. ಹಾಗೇ ಉದ್ಯಾನಗಳ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಿದರು. ಅದ್ದೂರಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಸೆಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸಿನೆಮಾ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮನರಂಜನಾ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ವೈಲ್ಡ್ ವೆಸ್ಟ್ ಸಾಹಸಗಳು, ಸವಾರಿಗಳು, ನೇರ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು, ಸಾಹಸ್ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿ ಉದ್ಯಾನ ಅವರ ಖುಷಿಯನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಿತು.

Ramoji Winter Fest Begins, Tourist excitement reaches its peak
ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್​ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲದ ಉತ್ಸವ (ETV Bharat)

ಕಾರ್ನಿವಲ್​ ಪೇರೇಡ್​: ಚಳಿಗಾಲ ಉತ್ಸವದ ಭಾಗವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದವರನ್ನು ಮೊದಲು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು ಕಾರ್ನಿವಲ್​ ಪರೇಡ್​. ನೃತ್ಯಗಾರರು ಮತ್ತು ವೇಷಧಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಪ್ರದರ್ಶಕರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಮೆರವಣಿಗೆಯು ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿತು. ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಗ್ಲೋ ಗಾರ್ಡನ್ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಕನಸಿನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದದಂತಹ ಅನುಭವ ನೀಡಿತು. ಮಾಯಾಲೋಕ ಹಾಗೂ ಐಕಾನಿಕ್ ಚಲನಚಿತ್ರ ಸೆಟ್‌ಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ತಮ್ಮ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

2026ರ ವರ್ಷಾಚರಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ: ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ​ ರಾಮೋಜಿ ಕಾರ್ನಿವೈಬ್​ - 2026ರಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಥಳ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಡಿಜೆ, ಲೈವ್​ ಬ್ಯಾಂಡ್​, ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. 2026 ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಕೌಂಟ್‌ಡೌನ್ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಕಳೆಯಲು ಇಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಪ್ರದೇಶದ ನೃತ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಕೂಡ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ರುಚಿಕರವಾದ ಔತಣ, ಅನಿಯಮಿತ ಪಾನೀಯಗಳು ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾಲ್​ ಆನ್​ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಶಿಶುಪಾಲನಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯ ಇವೆ.

Ramoji Winter Fest Begins, Tourist excitement reaches its peak
ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್​ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲದ ಉತ್ಸವ (ETV Bharat)

ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್​: ಚಳಿಗಾಲದ ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳು ಲಭ್ಯ ಇವೆ. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ವಸತಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳು ಕೂಡ ಈ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿವೆ. ನೀವು ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದು ಈ ಉತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ, www.ramojifilmcity.com ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೂ 76598 76598 ಮೊಬೈಲ್​ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು, ಈ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ‘Winter Fest’@Ramoji Film City: ಡಿ.18ರಿಂದ ರಂಗೇರಲಿದೆ ಚಳಿಗಾಲದ ಕಾರ್ನಿವಲ್​

TAGGED:

RAMOJI WINTER FEST BEGINS
TOURIST EXCITEMENT REACHES ITS PEAK
WINTER FEST AT RAMOJI
CARNIVAL PARADE
RAMOJI WINTER FEST BEGINS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.