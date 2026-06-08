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ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರ ಎರಡನೇ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ; ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ಗೌರವ ನಮನ

ರಾಮೋಜಿ ಸಮೂಹದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ದಿವಂಗತ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರ ಎರಡನೇ ಪುಣ್ಯತಿಥಿಯಂದು ಅವರಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

Ramoji Rao's second death anniversary.. Tributes from family members
ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರ ಎರಡನೇ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 8, 2026 at 12:12 PM IST

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ಹೈದರಾಬಾದ್​: ಇಂದು ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ದಿವಂಗತ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರ ಎರಡನೇ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ. ಈ ದಿನದಂದು ಅವರಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಮಾರಕದಲ್ಲಿ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ನಡೆದ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರ ಸಾಧನೆ, ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲಾಯಿತು.

ರಾಮೋಜಿ ಅವರು ನಿಧನರಾಗಿ ಇಂದಿಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿದ್ದು, ಅವರ ಅಪಾರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವ ಮೂಲಕ ದಾರ್ಶನಿಕ ನಾಯಕನಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಜೀವನೋಪಾಯ ಒದಗಿಸಿದ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪುಣ್ಯತಿಥಿಯನ್ನು ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.

ಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ಅಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ: ಈ ವೇಳೆ, ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ಶಿಸ್ತು, ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ನ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಯಾವಾಗಲೂ ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ನೆನೆದರು. ಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ಅಸಾಧಾರಣ ಸಾಧಕರನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರು ತಮ್ಮ 'ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೇ ತಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ' ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಅನ್ನದಾತನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.

ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರ ಪರಂಪರೆ ಎಂದಿಗೂ ಅಮರ: "ತೆಲುಗು ಜನರನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ದಾರ್ಶನಿಕ, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದ ಪ್ರವರ್ತಕ ಮತ್ತು ಲಿಖಿತ ಪದದ ಪ್ರತಿಪಾದಕ - ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರ ಎರಡನೇ ಪುಣ್ಯತಿಥಿಯಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ನಮನಗಳು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಅಸಾಧಾರಣ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿರುವುದು ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿದೆ. ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಶಿಸ್ತು, ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ ಅವರ ಸಾಧನೆ, ಜೀವನವು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ರಾಮೋಜಿ ಒಬ್ಬ ಆದರ್ಶವಾದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವು ಕೇವಲ ವ್ಯವಹಾರವಲ್ಲ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದರು, ಅಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದರು. ತೆಲುಗು ಜನರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಅವರು ಜನತೆಯ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರ ಪರಂಪರೆ ಎಂದಿಗೂ ಅಮರವಾಗಿದೆ. ಈ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವರ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸೋಣ" ಎಂದು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಎಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ: "ಈನಾಡು ಸಮೂಹದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ ಚೆರುಕುರಿ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರ ಪುಣ್ಯತಿಥಿಯಂದು ನಾನು ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಗೌರವಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಒಬ್ಬ ದಾರ್ಶನಿಕರಾಗಿದ್ದರು. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿದರು. ತೆಲುಗು ಜನರಿಗೆ ಅಪಾರ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿ, ಪತ್ರಿಕಾ ಸಂಪಾದಕ, ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈನಾಡು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿಯ ಬೆಳಕನ್ನು ತಂದರು. ಈ ದಿನದಂದು ಬಹುಮುಖಿ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರ ಸ್ಮರಣೆ ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸೋಣ" ಎಂದು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸಚಿವ ನಾರಾ ಲೋಕೇಶ್ ಎಕ್ಸ್​ ಪೋಸ್ಟ್​​ನಲ್ಲಿ​ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್​ ಅವರು 2024ರ ಜೂನ್ 8ರಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 87ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು.

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RAMOJI RAOS 2 DEATH ANNIVERSARY
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ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ
RAMOJI RAOS 2 DEATH ANNIVERSARY

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