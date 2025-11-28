ETV Bharat / bharat

ರಾಮೋಜಿ ಗ್ಲಾಂಪಿಂಗ್: ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವಿರಾ?; ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಗೆ ಬನ್ನಿ!

ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ 'ರಾಮೋಜಿ ಗ್ಲಾಂಪಿಂಗ್' ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಚಲಿಗಾಲದ ರಜೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿಸಬಹುದು.

ಪ್ರವಾಸಿಗ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಮೋಜಿ 'ಗ್ಲಾಂಪಿಂಗ್' (ETV Bharat)
Published : November 28, 2025 at 2:54 PM IST

ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ (ಹೈದರಾಬಾದ್): ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ (RFC) ಯನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಸ್ವರ್ಗ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಫಿಲ್ಮ್‌ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್‌ ಎಂಬ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯನ್ನು ಕಾಣಲೆಂದೇ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಈ ಚಿತ್ರ ನಗರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಖುಷಿಪಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವೊಂದು ಬಾರಿ ಈ ಚಿತ್ರನಗರಿಯನ್ನು ಒಳಹೊಕ್ಕು ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯ ಭಾವನೆಗಳು ಕಾಡದೇ ಇರದು. ಅಷ್ಟು ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಯಂತ್ರದ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸದಾ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ನಡೆಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಗೂ ಶಾಂತಿಯುತ ವಾತಾವರಣ ಬೇಕೆನ್ನುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಆರಾಮದಾಯಕ ಜೀವನ ಕಳೆಯಬೇಕೆಂದು ಹಂಬಲಿಸುವುದು ತಪ್ಪೇನು ಅಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ರಂಜಿಸಲೆಂದೇ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯು ಮೂರು ಋತು (ಚಳಿಗಾಲ, ಬೇಸಿಗೆಗಾಲ ಮತ್ತು ಮಳೆಗಾಲ) ಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಥೀಮ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವುದು ವೀಶೆಷ. ಈಗ, ಚಳಿಗಾಲದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಥೀಮ್ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದುವೇ ರಾಮೋಜಿ 'ಗ್ಲಾಂಪಿಂಗ್'.

ಪ್ರವಾಸಿಗ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಮೋಜಿ 'ಗ್ಲಾಂಪಿಂಗ್' (ETV Bharat)

ಪ್ರಶಾಂತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಮಯ: ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸಲು, ಆಕರ್ಷಕ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಮೋಜಿ ಗ್ಲಾಂಪಿಂಗ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಹೊಸ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದೊಂದು ರೀತಿ ಹೊರಾಂಗಣ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿಯತ್ತ ಕರೆತರುವ ವಿನೂತನ ವಿಧಾನ. ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಈ ಗ್ಲಾಂಪಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಖುಷಿಗೊಳಿಸದೇ ಇರದು. ಇದು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನೆಮ್ಮದಿಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಮಯ ಕಳೆಯಬೇಕು ಎಂಬುವವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ವಿಧಾನ. ಚಳಿಗಾಳದ 'ರಾಮೋಜಿ ಗ್ಲಾಂಪಿಂಗ್' ಮರೆಯಲಾಗದ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡದೇ ಇರದು. ಯಾಂತ್ರಿಕ ದಿನಚರಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಆನಂದಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಜಾಗ. ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗಾಗಿಯೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಲಾದ ಗ್ಲಾಂಪಿಂಗ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮತ್ತು ಏಕಾಂತಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ.

ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿರುವ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಾಣ (Eenadu)

ಎರಡು ರೀತಿಯ ಸೌಲಭ್ಯ: ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಹಾಲಿವುಡ್ ಟೆಂಟ್ ಎಂಬ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವೆ. ಎರಡು ರಾತ್ರಿಗಳ ವಾಸ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಲಿವುಡ್ ಟೆಂಟ್ ಬೆಲೆ 9,499 ರೂ.ಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಬಾಲಿವುಡ್ ಟೆಂಟ್ ಬೆಲೆ 7,499 ರೂ.ಗಳಾಗಿದೆ.

ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ರಾತ್ರಿಗಳ ಕಾಲ ಉಳಿಯಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಉಸಿರುಕಟ್ಟುವ ಸುಂದರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೆರೆಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಗ್ಲಾಂಪಿಂಗ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ಚಾರಣ ಮಾಡಬಹುದು, ಪ್ರಕೃತಿ ನಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಯೋಗ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಟಗಳು, ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ತೂಗುಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸಂಜೆ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು, ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು, ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಚಲಿಗಾಲದ ರಜೆಯನ್ನು ಗ್ಲಾಂಪಿಂಗ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮೂಡ್​ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿಸಬಹುದು.

ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿರುವ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಾಣ (ETV Bharat)

ಮತ್ತೇಕೆ ತಡ? ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಮೋಜಿ 'ಗ್ಲಾಂಪಿಂಗ್' ಅನುಭವಿಸಲು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ವಾತಾವರಣ ಹೊಂದಿರುವ ಹಾಗೂ ಈ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಇದ್ದು ಬಿಡುವ ಚಿತ್ತಾಕರ್ಷಕ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ ಇಲ್ಲಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ಮೂಡಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯದೇ ಇರದು. ಕಲ್ಪನೆಯೂ ಮೀರಿ ಸಿಗುವ ಖುಷಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಳೆಯಲು ಇದು ಸಕಾಲ.

ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿರುವ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಾಣ (ETV Bharat)

ಆಕರ್ಷಕ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳು: ರಾಮೋಜಿ ಗ್ಲಾಂಪಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಬಯಸುವ ಗ್ರೂಪ್​ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇವುಗಳ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ, www.ramojifilmcity.com ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು ಅಥವಾ 7659876598 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ವಿಳಾಸ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

