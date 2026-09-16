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ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ, ಪಾರದರ್ಶಕತೆ, ದಕ್ಷತೆ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್​ ಸಿಟಿಯ ಮೂಲಮಂತ್ರ: ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್​ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಿರಣ್​

ಕೆನಡಾದ ಟೊರೊಂಟೊದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 51ನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಿಹೆಚ್. ಕಿರಣ್ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.

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ಟೊರೊಂಟೊ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್​ನ ಸಿಹೆಚ್. ಕಿರಣ್ ಮತ್ತು ಸಿಹೆಚ್. ವಿಜಯೇಶ್ವರಿ, ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 16, 2026 at 8:05 PM IST

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ಟೊರೊಂಟೊ (ಕೆನಡಾ): "ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ, ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷತೆ ವಿಶ್ವಖ್ಯಾತಿಯ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್​ ಸಿಟಿಯ ತತ್ವಗಳು. ಸಿನಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಫಿಲ್ಮ್​ ಸಿಟಿಯ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಿಹೆಚ್. ಕಿರಣ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಕೆನಡಾದ ಟೊರೊಂಟೊ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 51ನೇ ಟೊರೊಂಟೊ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ 'ಭಾರತ ಪರ್ವ' ಸ್ವಾಗತ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ಟೊರೊಂಟೊದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತದ ಕಾನ್ಸುಲೇಟ್ ಜನರಲ್ ಕಚೇರಿ, ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಸಚಿವಾಲಯ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (NFDC) ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾದ ಸೃಜನಶೀಲ ಉದ್ಯಮಗಳ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ಸಂಘಟಕರು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವಿಲ್ಲದ ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಇಂತಹ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳು ಸೃಜನಶೀಲವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೇಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ? ಸಿಹೆಚ್ ಕಿರಣ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

'ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ಎಲ್ಲ ಲಭ್ಯ': ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಕಿರಣ್​ ಅವರು, "ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೂಕ್ತವಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೌಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ನಾವು 140 ಕೋಟಿ (1.4 ಬಿಲಿಯನ್) ಸಿನಿ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ, ಪೋಸ್ಟ್​ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಸೇವೆಗಳು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಸಮಯ ಹಾಗೂ ಶ್ರಮವನ್ನು ಉಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ, ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದರು.

'ಭಾರತದ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಅವಕಾಶಗಳು' ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರಿತ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಕಿರಣ್​ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಸಿಹೆಚ್. ವಿಜಯೇಶ್ವರಿ ಮತ್ತು ಈಟಿವಿ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ. ಬಾಪಿನೀಡು ಚೌದರಿ ಅವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಇದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಉನ್ನತ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಚಿತ್ರೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಡುವೆ ಸಿಹೆಚ್​​. ಕಿರಣ್, ವಿಜಯೇಶ್ವರಿ ಮತ್ತು ಬಾಪಿನೀಡು ಅವರು ಕೆನಡಾದ ಸಚಿವ ಮಾರ್ಕ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು.

293 ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಸೆಪ್ಟಂಬರ್​ 10 ರಂದು ಆರಂಭವಾಗಿರುವ 51ನೇ ಟೊರೊಂಟೊ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವವು ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 20ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಈ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ 293 ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಚಿತ್ರೋತ್ಸವದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಭಾರತ್​ ಪೆವಿಲಿಯನ್​ ಮೂಲಕ ಭಾರತವು ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್​ ಸಿಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ನಿಯೋಗದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಮುಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿರುವ 'ವೇವ್ಸ್​ ಸಮ್ಮಿಟ್​​ 2027' ಕುರಿತೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದವು. ಭಾರತೀಯ ಸೃಜನಶೀಲರೊಂದಿಗೆ ಜಂಟಿ ಚನಲಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಕೆನಡಾದ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು, ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳು ಮತ್ತು ವಿತರಕರಿಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಲಾಯಿತು.

'ಭಾರತ ಜಾಗತಿಕ ಹಬ್​': ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಹೈಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿರುವ ದಿನೇಶ್ ಕೆ. ಪಟ್ನಾಯಕ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಭಾರತವು ಕಂಟೆಂಟ್​ ಕ್ರಿಯೇಟರ್​, ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಹಬ್​ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.

ಅಲ್ಲದೆ, WAVES ಶೃಂಗಸಭೆ-2027 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಮುಖ ವೇದಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಟೊರೊಂಟೊದಲ್ಲಿನ ಭಾರತದ ಕಾನ್ಸುಲ್ ಜನರಲ್ ಮಹಾವೀರ್ ಸಿಂಘ್ವಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಭಾರತ-ಕೆನಡಾ ನಡುವಿನ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಅಪಾರ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು.

ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ: ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ, ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿ ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 2,000 ಎಕರೆಗಳಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆ.

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TORONTO INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
CH KIRON
CH VIJAYESWARI
ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್​ ಸಿಟಿ
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