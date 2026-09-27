ETV Bharat / bharat

ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್​ ಸಿಟಿಗೆ 'ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಾಗರಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ವಿಶ್ವ ವಿಖ್ಯಾತ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್​ ಸಿಟಿಗೆ 'ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಾಗರಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರೆತಿದೆ.

Ramoji Film City Wins 'Best Civic Management of Tourist Destination' Award
ಸಚಿವ ಜುಪಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ರಾವ್ ಅವರಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಾಗರಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಆರ್​ಎಫ್​ಸಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎ.ವಿ. ರಾವ್ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 27, 2026 at 12:10 PM IST

|

Updated : September 27, 2026 at 12:58 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ, ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರವು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಶಿಲ್ಪಾರಾಮಂನಲ್ಲಿ "ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಜೆಂಡಾ – AI: ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ವಲಯದ ಪುನಾರಚನೆ" ಎಂಬ ವಿಷಯದಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್​ ಸಿಟಿಯು 'ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಾಗರಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ' (Best Civic Management of Tourist Destination) ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್​ ಸಿಟಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎ.ವಿ. ರಾವ್ ಅವರು ತೆಲಂಗಾಣ ಸಚಿವ ಜುಪಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ರಾವ್ ಅವರಿಂದ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಎ.ವಿ. ರಾವ್ ಅವರು, ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯು 'ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಾಗರಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ'ಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ತಂಡದ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ನೀಡಿದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವೇ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಗೆ 'ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣ' ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ; ಇದನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಾಗರಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ನೀಡಲಾದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯು ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಗೆ ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲ. ತಂಡದ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದಾಗಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. — ಎ.ವಿ. ರಾವ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ.

ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ – ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭಟ್ಟಿ ವಿಕ್ರಮಾರ್ಕ: ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ವಲಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಲ್ಲು ಭಟ್ಟಿ ವಿಕ್ರಮಾರ್ಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶನಿವಾರ ಮಾದಾಪುರದ ಶಿಲ್ಪಾರಾಮಂನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ದಿನದ ಆಚರಣೆ ನಡೆಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಭಟ್ಟಿ, ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಪರಿಸರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ದೇವಾಲಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದಂತಹ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಸಿಇಒಗಳು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ದಿನ ಕಳೆಯಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕೂಪನ್‌ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಶಾಸಕರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅವುಗಳ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸುವಂತೆಯೂ ಅವರು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

ತೆಲಂಗಾಣವನ್ನು ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವ ಜುಪಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ರಾವ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 50,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು 5 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ತಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ನೀತಿಯ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ರಾಜ್ಯವು 22,174 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಸಚಿವರು ತೆಲಂಗಾಣದ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಪುಸ್ತಕವೊಂದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

2026ರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಶ್ರೇಷ್ಠತಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರ ಪಟ್ಟಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ..

  • ವರ್ಗೀಕೃತ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು – 5-ಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನವು (ಪರಂಪರೆ ವಿಭಾಗ): ತಾಜ್ ಫಲಕ್‌ನುಮಾ ಪ್ಯಾಲೇಸ್, ಹೈದರಾಬಾದ್
  • ವರ್ಗೀಕೃತ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು – 5-ಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನವು: ತಾಜ್ ಡೆಕ್ಕನ್, ಹೈದರಾಬಾದ್
  • ವರ್ಗೀಕೃತ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು – 4-ಸ್ಟಾರ್ (ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಗರದೊಳಗೆ): ಹೋಟೆಲ್ ಅಬೋಡ್, ಲಕ್​ಡಿಕಾಪೂಲ್, ಹೈದರಾಬಾದ್
  • ವರ್ಗೀಕೃತ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು – 3-ಸ್ಟಾರ್ (ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಗರದೊಳಗೆ): ಮಿನರ್ವಾ ಗ್ರಾಂಡ್, ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್
  • ವರ್ಗೀಕೃತ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು (ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಗರದೊಳಗೆ): ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಹೋಟೆಲ್, ಪಂಜಗುಟ್ಟಾ; ಹೋಟೆಲ್ ಒನ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್, ಅಬಿಡ್ಸ್
  • ವರ್ಗೀಕೃತ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು (ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹೊರಗೆ): ಟೌನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೂಟ್ಸ್, ಶಂಶಾಬಾದ್; ಹೋಟೆಲ್ ಸನ್ನಿಧಿ ಎಮರಾಲ್ಡ್, ಯಾದಗಿರಿಗುಟ್ಟಾ
  • ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್: ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಹೋಟೆಲ್, ಅಬಿಡ್ಸ್
  • ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ (ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹೊರಗೆ): ಫೀಸ್ಟ್ ಹೌಸ್, ಸೂರ್ಯಪೇಟೆ
  • ವರ್ಗೀಕೃತ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್: ಟೆರೇಸ್ ರೂಫ್‌ಟಾಪ್ ಬಾರ್, ಹೈದರಾಬಾದ್
  • ಬಾರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಲೌಂಜ್‌ಗಳು: ಪವ್ವಾ, ಜುಬಿಲಿ ಹಿಲ್ಸ್
  • ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಾಕಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್: ರಸಾ ಬೈ ಅಶೋಕ, ಟಂಗೇಡು, ವಿವಾಹ ಭೋಜನಂಬು
  • ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾಕಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್: ಥಾಯ್ ಪೆವಿಲಿಯನ್ (ವಿವಾಂತ, ಬೇಗಂಪೇಟೆ), ಗೋಲ್ಡನ್ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ (ತಾಜ್ ಕೃಷ್ಣ)
  • ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಹು-ಪಾಕಪದ್ಧತಿಯ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ (ಹೈದರಾಬಾದ್ ಒಳಗೆ): ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇನ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ, ನಾಂಪಲ್ಲಿ
  • ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಹು-ಪಾಕಪದ್ಧತಿಯ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ (ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹೊರಗೆ): ಅಕ್ಷಯ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಸಿದ್ದಿಪೇಟೆ
  • ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೆಸಾರ್ಟ್: ಸಮ್ಮರ್ ಗ್ರೀನ್ ರೆಸಾರ್ಟ್, ಮೇಡ್ಚಲ್
  • ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರಸ್ತೆಬದಿಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು: 7 ಮಿಡ್‌ವೇ ಪ್ಲಾಜಾ (ನಲ್ಗೊಂಡ), ವಿವೆರಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಭುವನಗಿರಿ)
  • ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮನರಂಜನಾ ಉದ್ಯಾನವನ: ವಂಡರ್ಲಾ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಹೈದರಾಬಾದ್), ಕೆಎಸಿ ವೈಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ಸ್ (ಶಂಕರಪಲ್ಲಿ)
  • ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನವೀನ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಉತ್ಪನ್ನ: ಅಸ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ (ಪ್ರತಿಮಾ ಟೂರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ / ಜಿ. ನಾಗರತ್ನಂ ನಾಯ್ಡು)
  • ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನವೀನ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಉತ್ಪನ್ನ (ಸರ್ಕಾರಿ ವಲಯ): ಭದ್ರಗಿರಿ ಮಾರ್ಟ್, ಭದ್ರಾಚಲಂ
  • ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಚಲನಚಿತ್ರ: ಪಾತಾಳ ಭೈರವಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ (ಡಿಎಸ್‌ಎನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸೌಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಫ್‌ಎಂ)
  • ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಕಟಣೆ (ಇಂಗ್ಲಿಷ್): ಡಾ. ನೀರಜ್ ಗೋಹಿಲ್ (ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೂರಿಸಂ ಅಂಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್)
  • ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರವಾಸ ನಿರ್ವಾಹಕರು: ಗರುಡ ಟೂರಿಸಂ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಟೂರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್
  • ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಯಾಣ ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳು: ಆರ್.ವಿ. ಟೂರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
  • ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ: ಜೆ. ಸಾಯಿನಾಥ್
  • ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ (ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯ): ಹೋಟೆಲ್ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಹೈದರಾಬಾದ್
  • ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ (ಖಾಸಗಿ ವಲಯ): ಹೋಟೆಲ್ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಶ್ರೀ ಶಕ್ತಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್
  • ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯುವ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕ್ಲಬ್: ಚಕಲಿ ಐಲಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
  • 28) ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಾಗರಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ: ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ
  • ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹರಿತಾ ಹೋಟೆಲ್: ದಿ ಪ್ಲಾಜಾ, ಬೇಗಂಪೇಟ್; ಹರಿತಾ ಪರಿಸರ-ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ರೆಸಾರ್ಟ್, ಜನ್ನಾರಂ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ, ಪಾರದರ್ಶಕತೆ, ದಕ್ಷತೆ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್​ ಸಿಟಿಯ ಮೂಲಮಂತ್ರ: ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್​ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಿರಣ್​

Last Updated : September 27, 2026 at 12:58 PM IST

TAGGED:

HYDERABAD
WORLD TOURISM DAY 2026
RAMOJI FILM CITY BAGS AWARD
RFC GOT GOVT AWARD
RAMOJI FILM CITY

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.