ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ-ವ್ಯಾಪಾರ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬಲಪಡಿಸಿದ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ವೇಗ
ಐಟಿಬಿ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಒಡಿಶಾ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ದೀಪಂಕರ್ ಮಹಾಪಾತ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು
Published : October 22, 2026 at 2:07 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಾಣವಾದ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಗರವಾದ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ (travel trade partnerships) ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21 ರಿಂದ 23 ರವರೆಗೆ ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಐಟಿಬಿ ಏಷ್ಯಾ 2026 (ITB Asia 2026) ರಲ್ಲಿ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರವಾಸ ನಿರ್ವಾಹಕರು, ಡೆಸ್ಟಿನೇಶನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿಗಳು (DMCs), ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮೈಸ್ (MICE) ವೃತ್ತಿಪರರೊಂದಿಗೆ ಒಡನಾಟ ಬೆಳೆಸಿದೆ. ಇದು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ-ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯತ್ತ ಸೆಳೆಯಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ವಿಹಾರ ತಾಣಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಲ್ಲ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ವಿಜಯೇಶ್ವರಿ ಚೆರುಕುರಿ ಅವರು, ಜಗತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಥೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರನಗರಿಯು ಸಿನಿಮಾ, ಮನರಂಜನೆ, ಆತಿಥ್ಯ ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಮುಗ್ದಗೊಳಿಸುವ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿಸಿದೆ. ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಕಾಣಸಿಗದಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟ ತಾಣವಾಗಿ ರೂಪಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗಿನ ನಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬಲಪಡಿಸಿ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ ಪರಿಚಯಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ವಿಹಾರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಗುಂಪು ಪ್ರವಾಸಗಳು, ಎಂಐಸಿಇ (ಸಭೆಗಳು, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಪ್ರವಾಸಗಳು, ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು) ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ಐಟಿಬಿ ಏಷ್ಯಾ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ವಲಯದ ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರಲ್ಲಿ, ಒಡಿಶಾ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ದೀಪಂಕರ್ ಮಹಾಪಾತ್ರ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು. ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ವಿಜಯೇಶ್ವರಿ ಚೆರುಕುರಿ ಅವರು ಕೂಡ ಒಡಿಶಾ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು.
ಭಾರತದ ಪ್ರವಾಸ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನುಭವ: ಭಾರತವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಪರಂಪರೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ, ಪ್ರಕೃತಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪಾಕಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಸಮಕಾಲೀನ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯು ಈ ವೈವಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸಿನಿಮೀಯ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ಆಯಾಮವನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸದ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಮೃದ್ಧಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯು ವಿಹಾರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಜೊತೆಗೆ, ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ತಾಣಗಳು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಪರಿಸರ, ಆತಿಥ್ಯ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಎಂಐಸಿಇ (MICE - ಸಭೆಗಳು, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕಗಳು, ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು) ವಿಭಾಗಕ್ಕಾಗಿ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು, ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ನೇರ ಮನರಂಜನೆಯವರೆಗೆ ಈ ತಾಣವು ಈವೆಂಟ್ ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನುಭವಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಗ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು, ಸಭೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಐಟಿಬಿ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೈಸ್ (MICE) ವೃತ್ತಿಪರರೊಂದಿಗಿನ ಒಡನಾಟವು, ಸಂಬಂಧಿತ ಉದ್ಯಮದ ಬಾಂಧವ್ಯ ವೃದ್ಧಿಸಲು ಹಾಗೂ ಈವೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನರ್ಗಳು, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಸ್ಟೇಕ್ಹೋಲ್ಡರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡೆಸ್ಟಿನೇಶನ್ ಪಾಲುದಾರರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಂಧವ್ಯ: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಬಾಂಧವ್ಯವು ಹೊಸ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಐಟಿಬಿ ಏಷ್ಯಾ 2026ರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಲು, ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಅಗತ್ಯತೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರವಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ.
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