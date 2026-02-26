ETV Bharat / bharat

SATTE 2026 ರಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ: 46 ದಿನಗಳ ಮೆಗಾ ಕಾರ್ನಿವಲ್‌ಗೆ ಸ್ವಾಗತ

ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ SATTE ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, ಪ್ರವಾಸಿಗರು, ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 23 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಕಾರ್ನಿವಲ್‌​ಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ.

Ramoji Film City At SATTE
SATTE ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ ಸ್ಟಾಲ್​ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 26, 2026 at 12:51 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಎಂಬ ಗಿನ್ನೆಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಹೈದರಾಬಾದ್​ನ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ, ಬುಧವಾರದಿಂದ ದೆಹಲಿಯ ಯಶೋಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೂರು ದಿನಗಳ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ವಿನಿಮಯ (SATTE) 2026 ರಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.

ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯ ಭವ್ಯವಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅನುಭವವನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ ಪ್ರಮುಖ ತಾಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಫಿಲ್ಮ್​ ಸಿಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Ramoji Film City carnival
ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ ಕಾರ್ನಿವಲ್‌ (ETV Bharat)

ಏಪ್ರಿಲ್ 23 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮುಂಬರುವ 46 ದಿನಗಳ ಕಾರ್ನಿವಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಫಿಲ್ಮ್​ ಸಿಟಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಪ್ರವಾಸಿಗರು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯೋಜಕರು ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ. "ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ ಕೇವಲ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅಲ್ಲ, ಜನಪ್ರಿಯ ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ರಜಾ ತಾಣವಾಗಿದ್ದು, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಭೂದೃಶ್ಯಗಳು, ಸೆಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮನೋರಂಜನಾ ಉದ್ಯಾನವನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಏನನ್ನೋ ನೀಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಮುಖ್ಯ ವ್ಯವಹಾರ ಅಧಿಕಾರಿ ರುಚಿ ಪಂತ್​​ ಹೇಳಿದರು.

"ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಂಯೋಜಿತ ಚಲನಚಿತ್ರ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿ ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 3,500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಐಕಾನಿಕ್ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳ ಸಿನಿಮಾಗಳು ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯ ಸೆಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣಗೊಂಡಿವೆ. ಈ ಸೆಟ್‌ಗಳು ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

Ramoji Film City At SATTE
SATTE ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ ಸ್ಟಾಲ್​ (ETV Bharat)

ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯ ಸೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, 'ಬಾಹುಬಲಿ' ಸೆಟ್ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಭವ್ಯ ಅರಮನೆಗಳು, ಯುದ್ಧಭೂಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಭವ್ಯ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ನೋಟಗಳು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇದಲ್ಲದೆ, ನಗರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ, ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು, ಅರಮನೆಗಳು, ಬೀದಿಗಳು ಮತ್ತು ಭೂದೃಶ್ಯದ ಉದ್ಯಾನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಥೀಮ್ ಆಧಾರಿತ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.

"ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ ತನ್ನ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಂಟೇಜ್ ಬಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಪ್ರವಾಸದ ವಿಶೇಷ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರವಾಸಿಗರು ವಿವಿಧ ಸೆಟ್‌ಗಳು, ಶೂಟಿಂಗ್ ತಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಬಹುದು. ಪ್ರವಾಸವು ದೃಶ್ಯವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಿನೆಮಾದ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಜಗತ್ತನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಪಂತ್ ಹೇಳಿದರು.

ಚಲನಚಿತ್ರ ನಗರವು ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ವಸತಿ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಐಷಾರಾಮಿವರೆಗೆ ಐದು ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ಉದ್ಯಾನಗಳು ಮತ್ತು ತೆರೆದ ಮೈದಾನಗಳು ಮೆಗಾ ಈವೆಂಟ್‌ಗಳು, ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನ ವಿವಾಹಗಳು, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಭೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೂಟಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ. 25 ರಿಂದ 25,000 ಜನರವರೆಗಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

"ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಂಡವು ಸಂಕೀರ್ಣ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕ್ಯುರೇಶನ್, ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣದವರೆಗೆ, ಇಡೀ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವೃತ್ತಿಪರ ತಂಡವು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಎಡ್ ಶೀರನ್ ಮತ್ತು ಎ ಆರ್ ರೆಹಮಾನ್‌ರಂತಹ ಪಾಪ್ ತಾರೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಗೀತಗಾರರಿಂದ ಭವ್ಯವಾದ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯನ್ನು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಾಣವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಏಪ್ರಿಲ್ 23 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮುಂಬರುವ 46 ದಿನಗಳ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ ಕಾರ್ನೀವಲ್‌ಗೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ಪಂತ್​ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. "ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ ಕಾರ್ನಿವಲ್‌ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲೂ ಫಿಲ್ಮ್​ ಸಿಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಬೆಳಗಿದ ಸೆಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ನಿವಲ್‌ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ನೇರ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು, ಆಹಾರ ಉತ್ಸವ, ಕುಟುಂಬ ಮನರಂಜನೆ, ಕಾರ್ನಿವಲ್‌ ಮೆರವಣಿಗೆ, ಅದ್ಭುತ ಸಂಗೀತ ಗ್ಲೋ ಗಾರ್ಡನ್ ಮತ್ತು 'ಮಾಯಾಲೋಕ' ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ನಿವಲ್‌ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಸ್ಮರಣೀಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಜೂನ್ 7 ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ" ಎಂದು ಪಂತ್ ವಿವರಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಗೆ ಕೆನಡಾ ನಿಯೋಗ ಭೇಟಿ: ಚಿತ್ರ ನಗರಿಯ ಸಿನಿಮೀಯ ವೈಭವಕ್ಕೆ ಮಾರುಹೋದ ಅತಿಥಿಗಳು

TAGGED:

RAMOJI FILM CITY
SATTE 2026
46 DAY CARNIVAL
ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್​ ಸಿಟಿ
RAMOJI FILM CITY

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.