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ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಟಿಟಿಎಫ್​ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯ ಸೊಬಗು ಪ್ರದರ್ಶನ

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಟಿಟಿಎಫ್​ ಮೇಳ-ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ- ಇಲ್ಲಿರುವ ತಾಣಗಳು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಅನಾವರಣ.

KOLKATA TTF
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಟಿಟಿಎಫ್​ನಲ್ಲಿ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯ ಸ್ಟಾಲ್​. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 11, 2026 at 1:45 PM IST

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ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ (ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ): ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡ ತಾಣ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣ, ಕಾರ್ಪೋರೇಟ್​ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಅದ್ಧೂರಿ ವಿವಾಹ ವೇದಿಕೆಗಳು, ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್​ಗಳು, ಜನರು ತಮ್ಮ ರಜಾದಿನ ಕಳೆಯಲು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸೊಗಸನ್ನು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಟ್ರಾವೆಲ್​ ಅಂಡ್​ ಟೂರಿಸಂ ಫೇರ್​ (ಟಿಟಿಎಫ್​)ನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಫಿಲ್ಮ್​ ಸಿಟಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಗಳಾದ ಐಕಾನಿಕ್​ ಬಾಹುಬಲಿ ಸೆಟ್​, ಮುಂಬರುವ ಫೆಸ್ಟಿವ್​ ಕಾರ್ನೀವಲ್‌ಗಳು, ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಟಿಟಿಎಫ್​ನಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯ ಹಿರಿಯ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ತುಷಾರ್ ಗರ್ಗ್, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ ಸುಮಾರು 100 ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಆರ್​ಎಫ್​ಸಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೋಟೆಲ್ ಕೊಠಡಿಗಳು, 800 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಡಾರ್ಮಿಟರಿಗಳಿವೆ. ಬೋರ್ಡ್ ರೂಂ ಸಭೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು 10 ಸಾವಿರ ಜನರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ ಕೇವಲ ಸಭೆ ನಡೆಸಲು ಇರುವ ಸ್ಥಳವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೂ ಇದು ಅನುಭವ, ಅನುಭೂತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ಸಾಹಸ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಮನರಂಜನೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಡಿಜೆ ರಾತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಗೈಡ್​ಗಳ ಸಮೇತ ಇಡೀ ಫಿಲ್ಮ್​ ಸಿಟಿಯ ಸುತ್ತಾಟ ಹೊಸ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ಮಾಂತ್ರಿಕರಾದ ಎಡ್ ಶೀರನ್ ಮತ್ತು ಎಆರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಹ ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಸುಮಾರು 15 ಸಾವಿರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಆತಿಥ್ಯ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ವಿವಾಹ ಋತು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯು ತನ್ನ 'ಸಗಾಯ್ ಟು ಬಿದಾಯಿ' (ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ) ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಮೂಲಕ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನ ವಿವಾಹ ಸ್ಥಳವಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಕುಟುಂಬಗಳು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ, ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದರು.

ಅತಿಥಿಗಳ ಸತ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲಿ ಫೈವ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ಹೋಟೆಲ್​ ಸಿತಾರಾ, ಫೋರ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ತಾರಾ, ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ಸ್ ಇನ್, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿಲ್ಲಾಗಳು, ಬಜೆಟ್ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಂಪಿಂಗ್ ಟೆಂಟ್‌ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ವಿಭಾಗದ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸೂರಜ್ ಸಿನ್ಹಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಬಾಹುಬಲಿ, ಆರ್‌ಆರ್‌ಆರ್, ಕಲ್ಕಿ, ಪುಷ್ಪ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯವಂಶಂ ಸೇರಿ 3,500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣಗೊಂಡಿವೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಿಜವಾದ ಸೆಟ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಓಡಾಡಿ ಅನುಭೂತಿ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಯ ರಜಾ ದಿನಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವಂತೆ, ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15 ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 15 ರವರೆಗೆ ವಿಶೇಷ ದಸರಾ ಮತ್ತು ದೀಪಾವಳಿ ಕಾರ್ನೀವಲ್ ಅನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಉತ್ಸವದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಮ್​ ಸಿಟಿಯು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 9 ರವರೆಗೆ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನೀವಲ್ ಮೆರವಣಿಗೆಗಳು, ಲೈವ್ ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಅಲಂಕಾರಿಕ ದೀಪಗಳು ಮತ್ತು ದಿನವಿಡೀ ಮನರಂಜನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಆಟಗಳು ಸಹ ಆಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯನ್ನು ಸುತ್ತಾಡಲು ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಸಮಯವನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದ್​​ ನಗರದ ಸೊಬಗನ್ನು ಸವಿಯಲು ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ದಿನಗಳ ರಜಾ ಪ್ಯಾಕೇಜ್​ ಅನ್ನು ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಿನ್ಹಾ ಹೇಳಿದರು.

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RFC IN HYDERABAD
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ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಟಿಟಿಎಫ್​
KOLKATA TTF

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