ಚೆನಾಬ್ ರೈಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸಾಧಕಿಗೆ ರಾಮೋಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ: ಡಾ. ಮಾಧವಿ ಲತಾ ಸಂದರ್ಶನ
ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ. ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 'ಮೊದಲು' ಎಂಬ ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಪಡೆಯುವ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳೂ ವಿರಳ. ಆದರೆ, ಡಾ. ಮಾಧವಿ ಲತಾ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 17, 2025 at 9:37 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್(ತೆಲಂಗಾಣ): ಐಫೆಲ್ ಟವರ್ಗಿಂತ ಎತ್ತರದ ರೈಲ್ವೆ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಧೈರ್ಯದಿಂದ, ಇಂದು ಭೂವಿಜ್ಞಾನ, ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಭೂರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸವಾಲು ಹಾಕುವ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಾಧನೆಯ ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗಿ ಡಾ. ಮಾಧವಿ ಅವರು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾನುವಾರ(ನ.16) ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅದ್ಧೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಐಐಎಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಸದಸ್ಯೆಯಾಗುವವರೆಗಿನ ತಮ್ಮ 'ಕಠಿಣ' ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ನೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ತನಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನೇ ಈ ಮಹಿಳೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ರತೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಅಸಾಧಾರಣ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಸಹ ದಿನಚರಿಯಂತೆಯೇ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸೀನಿಯರ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ : ಅನೇಕರು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀವು ತಲುಪಿದ್ದೀರಿ. STEM ವಿಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ IISc ಯಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ರೈಲ್ವೆ ಸೇತುವೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿದೆ?
ಡಾ. ಮಾಧವಿ ಲತಾ : ಐಐಎಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಾಪಕಿ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ, ಯಾರಾದರೂ ಮೊದಲಿಗರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಾನು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ರೈಲ್ವೆ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿರುವುದು ಸಂತೋಷಕರವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕೆಲಸ ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಅಪಾರ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸೀನಿಯರ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ : ವಿಶೇಷವಾಗಿ 'ಕಠಿಣ' ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಸುತ್ತಲಿನ ಸ್ಟೀರಿಯೊಟೈಪ್ಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆಯೇ? ಅಥವಾ ನೀವು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರಾ?
ಡಾ. ಮಾಧವಿ ಲತಾ : ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನನ್ನ ದಾರಿಗೆ ಬಂತು. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಲು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ವೈದ್ಯಳಾಗಲು ಬಯಸಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನನಗೆ ಬೇಗನೆ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಭಾವಿಸಿದರು. ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸಿವಿಲ್ ನನ್ನ ಎರಡನೇ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟೀರಿಯೊಟೈಪ್ಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಲಿಂಗವು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಹಾದಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬಾರದು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ಯಾವುದೇ ಪುರುಷನಿಗೆ ಸಮಾನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇನೆ. ಉತ್ಸಾಹವು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸೀನಿಯರ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ : ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅನ್ನು 'ಕಠಿಣ' ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಲಿಂಗ ಅಸಮಾನತೆಯ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದೀರಾ?
ಡಾ. ಮಾಧವಿ ಲತಾ : ನನಗೆ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಎದುರಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಕೆಲಸವಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಕೆಲಸವಿದೆ. ಆದರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬಲ್ಲರು. ಮಹಿಳೆಯರು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಬದುಕಬಹುದು. ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಹಿಳೆಯರು ಭಯಪಡಬೇಕಾದ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಯಾರಾದರೂ 9 ರಿಂದ 5 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಡೆಸ್ಕ್ ಕೆಲಸ ಬಯಸಿದರೆ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿಮಗಾಗಿಯೇ ಇದೆ.
ಸೀನಿಯರ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ : ನೀವು ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು "ಭಯಾನಕ" ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಿದ್ದೀರಿ. ಅದು ಚೆನಾಬ್ ಸೇತುವೆಯ ಸ್ಥಳ, ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿನ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಎದುರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ? ಇದು ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು?
ಡಾ. ಮಾಧವಿ ಲತಾ : ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಂಡೆಗಳು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಆಕಾರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತೆ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಚೆನಾಬ್ ಸೇತುವೆಯಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಇಳಿಜಾರುಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಈ ವಿಧಾನವು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ನನ್ನ ಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಇದು ವಿರಳವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಜಾಗತಿಕ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ, ನಿರ್ಮಾಣ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ನನ್ನಂತಹ ವಿನ್ಯಾಸಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಸೇತುವೆ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸೀನಿಯರ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ : ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವೇಗವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಸುಸ್ಥಿರತೆ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿಗಳು ಆಧುನಿಕ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ?
ಡಾ. ಮಾಧವಿ ಲತಾ : ನಾನು ಐಐಎಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಥಿರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾನು ಸುಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸುಸ್ಥಿರವಲ್ಲ ಎಂದು ಕೆಲವರು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಸುಸ್ಥಿರತೆಯು ಕೇವಲ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಸರದ ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತು ಜೀವನಚಕ್ರದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.
ಜಮ್ಮುವಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಪ್ರವಾಹದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚೆನಾಬ್ ರೈಲ್ವೆ ಸೇತುವೆ ಮಾತ್ರ ಜನರ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರವಾಹದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಯಿತು; ಪರಿಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂತ್ರಸ್ತರನ್ನು ಈ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು. ಕೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಟನ್ ಸೇಬುಗಳನ್ನು ದೆಹಲಿಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು. ಅದು ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಜನರು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಪ್ರವಾಹದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಏಕೆ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ಅರಿತುಕೊಂಡರು. ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಎಂದರೆ ಜನರನ್ನು ತಮ್ಮ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸುವುದು. ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದರು.
ಸೀನಿಯರ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ : ಹಾಗಾದರೆ ಸುಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಕೇವಲ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಯಾಮಗಳಿವೆಯೇ?
ಡಾ. ಮಾಧವಿ ಲತಾ : ನದಿಯು ಎರಡು ಬೆಟ್ಟಗಳ ನಡುವೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ, ನಾವು ಅವುಗಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹಾದಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಬೃಹತ್ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಗರ ನಡುವಿನ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯವನ್ನು 50% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ರಸ್ತೆ ಪ್ರಯಾಣದಿಂದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕಡಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಸುಸ್ಥಿರತೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಸೀನಿಯರ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ : ಇದು ನಮ್ಮನ್ನು STEM ಮತ್ತು ಲಿಂಗತ್ವಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ತರುತ್ತದೆ. STEM ನಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 75 ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ನೀವು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಮಹಿಳೆಯರು ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯದ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು?
ಡಾ. ಮಾಧವಿ ಲತಾ : ಬಹಳ ಪ್ರಸ್ತುತವಾದ ಅಂಶ. ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ಬದಲಾವಣೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಬರಬೇಕು. ಮಹಿಳೆಯರು ನಿರ್ಭೀತರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮವು ಮಹಿಳೆಯರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು.
ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪುರುಷರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುವುದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ, ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯಮವು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳಾ ಸಿಇಒಗಳು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬದಲಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ, ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಈಗ ಕೆಲವು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿಗಳಿವೆ. ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ನಾವು ಅನೇಕರನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸೀನಿಯರ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ : 10ನೇ ತರಗತಿಯ ನಂತರ ಮದುವೆಯಾದ ಹುಡುಗಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುವಿರಿ? ಇಂದು ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ?
ಡಾ. ಮಾಧವಿ ಲತಾ: ಇದು ತುಂಬಾ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ. ನಾನು ಕೂಡ 13 ಅಥವಾ 14 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಬಹುದಿತ್ತು. ಅನೇಕ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ, ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹವನ್ನು ಇನ್ನೂ 'ತೊಡೆದುಹಾಕಬೇಕಾದ' ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹುಡುಗಿಯರು ನಿರ್ಭೀತರಾಗಿರಲು ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು. ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಬದಲಾವಣೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನನ್ನ ಕಥೆಯನ್ನು ಓದಿದ ನಂತರ, ಅನೇಕ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವುದಾಗಿ ನನಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಷಕರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲು ನೈಜ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹುಡುಗಿಯರು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಸಮಾನರಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸೀನಿಯರ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ : ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರಾದ ನೀವು ಇಂದಿನ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಯಾವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ?
ಡಾ. ಮಾಧವಿ ಲತಾ : ದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಕಾಣಿ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಮೂಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ ನನ್ನ ಜೀವನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಅದು ವಿಕಸನಗೊಂಡಿತು. ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಅವಕಾಶಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಅನುಮಾನಗಳು ನನ್ನನ್ನು ತಡೆಯಲು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರಬಲ್ಲ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಮೂಲೆಯನ್ನು ನೀವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದನ್ನೇ ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವು ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನದಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಈಗ ಇರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದನ್ನು ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹಾರುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ಯಾರೋ ಆಗುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಕನಸನ್ನು ಹೊತ್ತಿದ್ದೆ. ಆ ಉತ್ಸಾಹ ಯಾವಾಗಲೂ ಇತ್ತು. ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ತಾವಾಗಿಯೇ ಬರುತ್ತವೆ. ನಾನು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಬಂದಿವೆಯೇ ಹೊರತು ಚೆನಾಬ್ ಸೇತುವೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಡಾ. ಮಾಧವಿ ಲತಾ ವಿವರಿಸಿದರು.
ನಾನು 12ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ತೆಲುಗು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಿದೆ. ಆಗ ನಾನು ತುಂಬಾ ನಾಚಿಕೆಪಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಜಗತ್ತನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನನಗೆ ನಾನೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡೆ. ಯಾವುದೇ ಹುಡುಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಿ, ಎಂದಿಗೂ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಡಿ. ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಸಾಧನೆಗೆ ಎಂದಿಗೂ ತೃಪ್ತಿಪಡಬೇಡಿ ಅನ್ನೋ ಸಲಹೆಯನ್ನೂ ಸಹ ಅವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
