ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವರದಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಬೇಕು: ಪತ್ರಕರ್ತ ಜೈದೀಪ್ ಹರ್ಡಿಕರ್
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪತ್ರಕರ್ತ ಜೈದೀಪ್ ಹರ್ಡಿಕರ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.
Published : November 18, 2025 at 6:22 PM IST|
Updated : November 18, 2025 at 6:33 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್(ತೆಲಂಗಾಣ): ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ವರದಿ ಮಾಡಿರುವ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ, ಸಂಶೋಧಕ ಮತ್ತು ಲೇಖಕ ಜೈದೀಪ್ ಹರ್ಡಿಕರ್ ಅವರು ರಾಮೋಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರ 89ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಕಳೆದ ಭಾನುವಾರ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅದ್ಧೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 7 ಮಂದಿ ಸಾಧಕರಿಗೆ ರಾಮೋಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಪತ್ರಕರ್ತ ಜೈದೀಪ್ ಹರ್ಡಿಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಒಲಿದು ಬಂತು.
ಹರ್ಡಿಕರ್ ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತದ ಕುರಿತಾಗಿ ಹಲವು ವರದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಕೃಷಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತಾದ ಅವರ ವರದಿಗಳು, ಭಾರತದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿವೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಗ್ಪುರದವರಾದ ಹರ್ಡಿಕರ್, 'ರಾಮರಾವ್- ದಿ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್' ಮತ್ತು 'ಎ ವಿಲೇಜ್ ಅವೈಟ್ಸ್ ಡೂಮ್ಸ್ಡೇ' ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನಿಸಾರ್ ಧರ್ಮ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಜೈದೀಪ್ ಹಾರ್ಡಿಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಅವುಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ರಾಮೋಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಗರ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ರೈತರು ಮತ್ತು ಅವರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತದತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಗಮನ ಸಳೆದ ಅಂಶಗಳೇನು?
ಉತ್ತರ: ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಜೀವನ ಚಂದ್ರಾಪುರ ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ನಗರದಲ್ಲಿ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ವಿದರ್ಭ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ) ನಡೆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಹಪಾಠಿಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದವರಾಗಿದ್ದರು. 1996ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ನಾನು ಅಂದಿನ ಪಿಟಿಐ ಬ್ಯೂರೋ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದ ಬಿ.ಸೋಮೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಅವರಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಇಂಟರ್ನಶಿಪ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರು ನನಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಷಯದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದರು. ನನಗೆ ಪಿ.ಸಾಯಿನಾಥ್ ಅವರ (ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಲೇಖಕ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ವರದಿಗಾರಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವರು) 'ಎವ್ರಿವನ್ ಲವ್ಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಡ್ರಾಟ್' ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಅವರು ನನಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರು. ನಾಗ್ಪುರದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚಹಾ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಇಡೀ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದ್ದನ್ನು ನಾನೀಗ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಆಗ ಕೇವಲ 20 ವರ್ಷ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಎಂದು ರಾವ್ ಅವರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಇದನ್ನು ನಿಜವಾದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಎಂದು ಕರೆದವರು. ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿದ ನಂತರ, ನಾನು ಸಾಯಿನಾಥ್ ಅವರನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
ನನಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಮತ್ತು ಗುರುಗಳೂ ಆಗಿದ್ದ ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀ ಎಂ.ವೈ.ಬೋಧಂಕರ್ ಅವರು, ನನ್ನ ಇಂಟರ್ನಶಿಪ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಯಾರಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸದಾ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಒಂದೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಜನರ ಸ್ಥಳಾಂತರದ ಕುರಿತು ನಾನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಉದ್ದೇಶ ಯಾವುದೇ ಇತರ ವಿಷಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ನಾನು ಅರಿತುಕೊಂಡೆ. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನೆಂದು ನೀವು ಗುರುತಿಸಿದರೆ, ಉಳಿದ ವಿಷಯಗಳು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ.
1990 ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಗೊಳಗಾದ ದಶಕವಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಪಿ. ಸಾಯಿನಾಥ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ನಾಗ್ಪುರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾನು ಹೇಗೋ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದೆ. ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಸಾಯಿನಾಥ್ ಅವರು 1996-97ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರದೇಶವಾದ ವಿದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ನಾನು ಅದೇ ಮಾದರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಾನು ಸಮಸ್ಯೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗಳು ಏಕೆ ಆಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ನಾನು ರೈತರು, ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವಾರು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಹೀಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೂ, ನನ್ನ ಮೊದಲ ಗಂಭೀರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ನಾನು ಕೆ.ಕೆ.ಬಿರ್ಲಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಫೆಲೋಶಿಪ್ (2000 ರಲ್ಲಿ) ಪಡೆದಾಗ.
ಆ ಒಂದು ವರ್ಷ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡ ಜನರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಅಚ್ಚರಿಪಟ್ಟೆ. ಈಗಲೂ ಸಹ ನಾನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು 833 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಬಹಳ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿದೆ, ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ, ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳು, ಭಾಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಅಚ್ಚರಿ ಎಂದರೆ ಈ ಬೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಯಾರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಇದು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು, ಈಗಲೂ ಕೂಡಾ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ನೀವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆರ್ಕೈವ್ ಆಫ್ ರೂರಲ್ ಇಂಡಿಯಾ (PARI)ದ ಪ್ರಮುಖ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಸಂಚಾರಿ ವರದಿಗಾರರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಬಹುದೇ?
ಉತ್ತರ: ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆರ್ಕೈವ್ ಆಫ್ ರೂರಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂಬುದು ತುಂಬಾ ಯುವ, ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ, ಬದ್ಧತೆ ಇರುವ ವರದಿಗಾರರು ಮತ್ತು ಸಂಪಾದಕರ ಗುಂಪಾಗಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕ್ರೌಡ್ ಫಂಡಿಂಗ್ನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಯಿನಾಥ್ ಅವರ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿದೆ.
ನಾನು ನಾಲ್ಕು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅವುಗಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತದ ವರದಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಾಯಿನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ಸೆಸೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಾಗ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತದ ಕುರಿತ ಆರ್ಕೈವ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕೆಂಬ ಆಲೋಚನೆ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ಆ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದರು. ಇದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತದ ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಜೀವಂತ ಜರ್ನಲ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. 2008-09ರ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಿಂದ 2014 ರಲ್ಲಿ PARI ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವವರೆಗಿನ ಪ್ರಯಾಣದ ಭಾಗವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟವಂತ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇನೆ.
ಮಾಧ್ಯಮ ಜನರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ನಾವು ಭಯಸುತ್ತೇವೆ. PARI ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಒಳ್ಳೆಯದು, ಕೆಟ್ಟದು, ವೃತ್ತಿಗಳು, ಸಾಯುತ್ತಿರುವ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳು, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಅಪರಾಧ, ಕೃಷಿ ಬೆಲೆಗಳು, ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಲಿಂಗ ಹೀಗೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಎ ವಿಲೇಜ್ ಅವೈಟ್ಸ್ ಡೂಮ್ಸ್ಡೇ(ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯು ಅಂತ್ಯದಿನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ)ಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಉಪಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗತಿಕರಾದ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ, ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯುವಾಗ ನೀವು ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಮತೋಲನ ಮಾಡಿದಿರಿ?
ಉತ್ತರ: ಮೂರು ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿತೆ. ಒಂದು ನನ್ನ ಮೊದಲ ಸಂಪಾದಕರಿಂದ ಕಲಿತದ್ದು. ಅವರು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾರಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಎರಡನೆಯದು ನಾನು ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಫೆಲೋ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಸರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಟುಲಿ (ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪತ್ರಕರ್ತ) ಅವರಿಂದ ಕಲಿತದ್ದು.
ನಾವು ಕೇವಲ ಕಥೆಗಾರರು ಮತ್ತು ಕಥೆಯಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಮೂರನೇ ಪಾಠ ಸಾಯಿನಾಥ್ ಅವರಿಂದ ಕಲಿತದ್ದು. ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಸಂಪಾದಕರು ಏಕೆ ಈ ವರದಿಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು, ನಿಮಗೆ ಹೃದಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ವರದಿಯನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಒಬ್ಬ ಲೇಖಕ ಮತ್ತು ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳುವ ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನವು, ಸುದ್ದಿ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕದ ನಡುವೆ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ?
ಉತ್ತರ: ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘ ರೂಪದ ಕಥೆಯು 5W1H ವಿಧಾನವನ್ನು ಮೀರಿ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆಕರ್ಷಿತನಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ನಾನು ಕರಕುಶಲತೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿರೂಪಣಾ ಬರವಣಿಗೆಗೆ, ದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಅವಲೋಕನದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ನೀವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಬರೆಯಬೇಕು, ಅಂದರೆ ನೀವು ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಬಹಳ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೀತಿ ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವು ಯಾವ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸುತ್ತೀರಿ?
ಉತ್ತರ: ನೀವು ಭಾರತೀಯ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಅದು ಬಹುತೇಕ ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಭಾರತವು ತುಂಬಾ ವಿಶಾಲವಾದ ದೇಶ. ಯಾವುದೇ ದಿನದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಕನಿಷ್ಠ 30ರಿಂದ 40 ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ನಾನು ಎಣಿಸಬಲ್ಲೆ. ನಾವು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಬಿಹಾರದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಸಿಮಾಂಚಲ್ನ ವರದಿಗಳುನ್ನು ಓದುತ್ತೇವೆಯೇ?, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ವರದಿಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತೇವೆಯೇ? ನಾವು ಓದುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮರಾಠವಾಡದ ವರದಿಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತೇವೆಯೇ?, ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ವರದಿಗಾರರು ಇದ್ದಾರೆಯೇ? ಹೌದು, ವರದಿಗಾರರು ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಬೀಟ್ ವರದಿಗಾರರು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವರದಿ ಮಾಡುವುದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಒಂದು ಘಟನೆ ಅಥವಾ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ?
ಉತ್ತರ: ಅಂತಹ ಹಲವಾರು ಅನುಭವಗಳಿವೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಒಂದು ಘಟನೆ ಎಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 23-24 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಯುವತಿಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಮತ್ತು ಆರು ತಿಂಗಳ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದವು. ನಾನು ಆಕೆಯ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಪತಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರು.
ಆಕೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, "ನೋಡಿ, ನಾನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸಾಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕವರು. ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 18 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಆ ನಂತರ, ನಾನು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಸಾಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ 15-20 ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅವರಿಗಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಸಮಾಜವು ನನಗೆ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಬದುಕಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಮುಂದಿನ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ನೋಡುತ್ತೀರಿ?
ಉತ್ತರ: ಎಂದಿನಂತೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಭಾರಿ ವಲಸೆ ನಡೆಯಬಹುದು. ಜನರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವಜನರು, ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಇರಲು ಬಯಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದ ಹೊರತು, ಭಾರತವು ಆಶಿಸುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುವುದನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದು ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವಂತೆ ಬಹಳ ಓರೆಯಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಒಬ್ಬ ರೈತನ ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕೇವಲ 20,000ರಿಂದ 30,000 ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಮುಂದಿನ 50 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶವಾಗುವ ದೇಶವನ್ನು ನಾನು ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾವು ಏನು ಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಗ್ರಾಮೀಣ ವರದಿಗಾರಿಕೆಯ ಇಚ್ಚೆ ಇರುವ ಯುವ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಏನು?
ಉತ್ತರ: ಗ್ರಾಮೀಣ ವರದಿಗಾರಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮದಾಯಕ, ಆದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕೆಲಸ. ನಾನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಖಾಸಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತಂತೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಂದ ಬಂದವರು ಗ್ರಾಮೀಣ ವರದಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅವರು ಆರ್ಥಿಕತೆ, ರಾಜಕೀಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕಲೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಇತರ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಬಹುದು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ರಾಮೋಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂತೀರಿ?
ಉತ್ತರ: ಇದು ಆಕಸ್ಮಿಕ. ನನ್ನ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಕುರಿತು ಮರು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳಲು ನನಗೆ ಪದಗಳಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನನ್ನನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ದೂರ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
