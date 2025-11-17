ETV Bharat / bharat

ಸಮಾಜದ ನೈಜ ನಾಯಕರಿಗಾಗಿ ರಾಮೋಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ: ಸಿಎಂಡಿ ಸಿಹೆಚ್​ ಕಿರಣ್

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರುವವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಗೌರವಿಸಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರಾಮೋಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ರಾಮೋಜಿ ಸಮೂಹದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

CH KIRON RAMOJI RAO RECOGNITION RAMOJI FILM CITY ರಾಮೋಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
ರಾಮೋಜಿ ಸಮೂಹದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಿಹೆಚ್​ ಕಿರಣ್​ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 17, 2025 at 8:17 AM IST

3 Min Read
ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್​ಸಿಟಿ(ಹೈದರಾಬಾದ್​): "ರಾಮೋಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಧೈರ್ಯ, ಕರುಣೆ, ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಮೌನವಾಗಿ ಜನರ ಜೀವನವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ ಸಮಾಜದ ನೈಜ ನಾಯಕರನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ರಾಮೋಜಿ ಸಮೂಹದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಸಿಹೆಚ್​ ಕಿರಣ್​ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಹೈದರಾಬಾದ್​ನ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್​ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರ 89ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ನಿಮಿತ್ತ ನಡೆದ ರಾಮೋಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿ ಹೆಚ್​ ಕಿರಣ್​ ಅವರು, "ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್​ ಅವರು ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಸಹ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಿದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು" ಎಂದು ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್​ ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.

"ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ನೈತಿಕತೆಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬಹುದು. ಹಾಗೇ ವ್ಯಾಪಾರವು ಯಾವಾಗಲೂ ಉನ್ನತ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಜನರ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿದರು. ನೈತಿಕತೆ ಇಲ್ಲದೇ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ವ್ಯರ್ಥ ಎಂದು ಅವರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ದೃಢ ನಂಬಿಕೆಯು ರಾಮೋಜಿ ಸಮೂಹವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಆದರ್ಶವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಹಲವು ತಲೆಮಾರುಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ" ಎಂದರು.

ಬಳಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿ "900ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಕಠಿಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ನಂತರವೇ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ ಕಿರಣ್​ ಅವರು "ರಾಮೋಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಮನೋಭಾವಕ್ಕೆ ಸಮೂಹದ ವಿನಮ್ರ ಗೌರವವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ, ನಾವು ಧೈರ್ಯ, ಕರುಣೆ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಮೌನವಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ ಸಮಾಜದ ನೈಜ ನಾಯಕರನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

"ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರನ್ನು 900ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ಗಳಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಇಂದು ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆಯೋ ಅವರು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಿಟ್ಟುಹೋದ ಅದೇ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತಾರೆ - ಉತ್ಸಾಹದೊಂದಿಗೆ ಉದ್ದೇಶ, ಸಹಾನುಭೂತಿಯೊಂದಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ನಿಸ್ವಾರ್ಥತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.

7 ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ 4 ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾಲು: "ಈ ವರ್ಷದ ಏಳು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಮಹಿಳೆಯರು ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್​ ಅವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಅವರು ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದರು. ಅವರ ಘನತೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದರು. ಮಹಿಳೆಯರ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂಬುದು ರಾಮೋಜಿ ಸಮೂಹದ ತತ್ವ. ಮತ್ತು ಇಂದಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸುತ್ತವೆ" ಎಂದರು.

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಕಿರಣ್​ ಅವರು, "ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರು ಭಾರತದ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ, ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಭರವಸೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದ ಜೀವಂತ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಸಮೂಹವು ಭಾವಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಒಂದು ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಹಾಗೂ ಭವಿಷ್ಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದರೆ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್​ ಅವರ ಒಳ್ಳೆಯತನ, ವೃತ್ತಿಪರ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಸೇವೆಗೆ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡುವ ಕನಸನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದರು.

"ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ನಿರಂತರ ಮಿಷನ್​ ಆಗಿ ಮುಂದುವರೆಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದೇವೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುವವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಗೌರವಿಸಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್​ ಅವರು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಆದರ್ಶಗಳಾದ - ಶ್ರಮ, ವಿನಮ್ರತೆ ಮತ್ತು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ನುಡಿದರು.

