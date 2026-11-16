ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ನೀಡಿರುವ ಕೊಡುಗೆಗೆ ಯಾರೂ ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲ: 'ರಾಮೋಜಿ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ 2026'ರಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಬಣ್ಣನೆ
ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಜಯಂತಿಯಂದು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ದೇಶಕ್ಕೆ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ, ದೂರದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.
Published : November 16, 2026 at 10:23 PM IST
ವಿಜಯವಾಡ(ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದಾರ್ಶನಿಕ ಶ್ರೀ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಕೊಡುಗೆಗೆ ಯಾರೂ ಸಾಟಿಯಾಗಲಾರರು ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.
ಸೋಮವಾರ ಇಲ್ಲಿನ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಲಾವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ರಾಮೋಜಿ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ 2026' ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿದ ಅಮಿತ್ ಶಾ, ಶ್ರೀ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರೊಬ್ಬ ಸಂಸ್ಥೆಯಂತಿದ್ದರು ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದರು. ಅವರ ಪರಂಪರೆಯು ಅವರ ನಿಧನದ ನಂತರವೂ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಸೆಲೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
"ಶ್ರೀ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಇಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕ ತಾವೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹವರು ಜೀವಂತವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಕೊಡುಗೆಯು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ನಿರಂತರ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ," ಎಂದು ಶಾ ಸ್ಮರಿಸಿದರು.
ಬಿಜೆಪಿಯ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರೂ ಆಗಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು, "ತಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡಿದಷ್ಟು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ನೀಡಿರಲಾರರು ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ," ಎಂದರು.
"ಒಂದು ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಅವರು 'ಈನಾಡು' ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇಂದು ಅವರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿದರೆ, ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರನ್ನು ಹೋಲಿಸಬಹುದಾದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ಅದು ರಾಮನಾಥ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಮಾತ್ರ," ಎಂದು ಶಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಸ್. ಅಬ್ದುಲ್ ನಜೀರ್, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎನ್. ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಮತ್ತು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾದ ಜಿ. ಕಿಶನ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಕಿಂಜರಾಪು ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ನಾಯ್ಡು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗಣ್ಯರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳು, ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್ನ ಸಿಎಂಡಿ ಸಿ.ಹೆಚ್. ಕಿರಣ್, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಂಡಿ ಶೈಲಜಾ ಕಿರಣ್ ಮತ್ತು ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯ ಎಂಡಿ ಅವರು ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಕೀರ್ತಿ ಸೋಹನಾ, ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಬೃಹತಿ ಮತ್ತು ಈಟಿವಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪೂರ್ಣ ಸುಜಯ್ ಅವರು ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ತಮಗೆ ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಸತ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅನುವಾದಿಸಿಕೊಟ್ಟರು.
ಸಿ.ಹೆಚ್. ಕಿರಣ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ... ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಕಿರಣ್ ಅವರು ನೀಡಿದ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಗುಜರಾತ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಶ್ರೀ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದನ್ನು ಶಾ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
"ನಾನು ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರನ್ನು ಒಂದು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ನಾನು, ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಮತ್ತು ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನಸಂದಣಿ ಇತ್ತೆಂದರೆ, ನನ್ನ ಕಾರು ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಗುರುತಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಶ್ರೀ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಮತ್ತು ನಾಯ್ಡು ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಗುಜರಾತ್ ಭವನಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು. ಹೀಗೆ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾದೆ," ಎಂದು ಶಾ ಹೇಳಿದರು.
ತಮ್ಮ ಭೇಟಿಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರಿವಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅವರು ಆ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ತಮಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು.
"ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ, ದೇಶದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಅರಿವಾಯಿತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ದೃಢವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು," ಎಂದು ಶಾ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಬಿಜೆಪಿಯ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಾದ ಶಾ, ಶ್ರೀ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಭೇಟಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮ ದಿಗ್ಗಜರಾದ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ವಿವರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದರು.
"ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮೂಲೆಮೂಲೆಗೂ ಸಂಚರಿಸಿದ್ದೆ. ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಬರದಿದ್ದರೂ (ಅವರ ಬಳಿ ಮಾಧ್ಯಮ ತಂಡವಿದ್ದರೂ ಸಹ), ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇರುವುದು ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿತು. ಅಂದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬಂದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು."
370ನೇ ವಿಧಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಶ್ರೀ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ, ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ದಂಗೆಯನ್ನು (insurgency) ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವುದು 370ನೇ ವಿಧಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು ಎಂದು ಶಾ ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಇತಿಹಾಸ, ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ದಂಗೆಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ದೇಶದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬೇಕಾದರೆ, ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರನ್ನು ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ," ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಶ್ರೀ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗಿರುವ ಗೌರವ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲೇ ಹೋಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಶಾ, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳ ನಾಯಕರನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. "ಖಾಸಗಿ ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿಗಳು ಆರಂಭವಾದ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಲು ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕೇವಲ ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಇತರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ 'ಈಟಿವಿ' (ETV) ಜಾಲವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಅದನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಸತ್ಯಾಂಶ ತಲುಪುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡರು," ಎಂದು ಶಾ ಹೇಳಿದರು.
ಶ್ರೀ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಭೇಟಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. "ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾನು ಗಮನಿಸಿದೆ. ಆಗ ನಾನು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ, 'ಒಂದು ವೇಳೆ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಈಗ ಯುವಕರಾಗಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು?' ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ತಕ್ಷಣವೇ, 'ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ' ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಅನಾರೋಗ್ಯದ ನಡುವೆಯೂ ಅವರು ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಕಂಡೆ. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬೇಕೆಂಬ ಅವರಲ್ಲಿನ ತುಡಿತವೇ ಅವರನ್ನು ಅಂತಹ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು."
ಅಲ್ಲದೆ, ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಎಂದಿಗೂ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶಾ ಕೊಂಡಾಡಿದರು. "ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವಿರಲಿ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವಿರಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ತಂಭ ಎಂಬ ಮೂಲಭೂತ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಅವರಿಗೆ ಈ ದೃಢತೆ ಬಂದಿತ್ತು."
ಶಾ ಅವರು, ಯಾರು...ತಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿ ಬಾಳುವವರು ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ; ಶ್ರೀ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅಂತಹವರಲ್ಲೊಬ್ಬರು. "ಅವರು ಕೇವಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ 'ಸಂಸ್ಥಾನ'ಗಳನ್ನೇ (institutions) ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಇಂತಹ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾಪಕರ ತತ್ವಗಳನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ," ಎಂದು ಶಾ ಹೇಳಿದರು.
ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ನೀಡಿದ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನೂ ಅವರು ಸ್ಮರಿಸಿದರು. "'ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ' ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯ ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನೂ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ."
"2016ರಲ್ಲಿ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರಿಗೆ 'ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿದಾಗ, ಗುಜರಾತಿ ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯೊಂದು, 'ಇದು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸಂದ ಗೌರವ ಹಾಗೂ ತೆಲುಗು ಜನರ ಹೆಮ್ಮೆ' ಎಂದು ಬರೆದಿತ್ತು," ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ನಂತರ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರೈಲು ಸೇರಿದಂತೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶಾ ಮಾತನಾಡಿದರು.
"ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ನಾಯ್ಡು ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತವು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, ಇಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ 150 ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿವೆ. ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧಗಳ ನಡುವೆಯೂ, 'ಮೂಡೀಸ್' (Moody's) ಸಂಸ್ಥೆಯು ಭಾರತದ ಜಿಡಿಪಿ (GDP) ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ 6.5ರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 7ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 50 ಕೋಟಿ ಜನರು ಬಡತನದಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ," ಎಂದು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಹೇಳಿದರು.
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