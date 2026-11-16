9 ಜನ ಸಾಧಕರಿಗೆ ರಾಮೋಜಿ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಪ್ರದಾನ; ಸಾಧಕರ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ
ವಿಜಯವಾಡದಲ್ಲಿ 9 ಜನ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸೋಮವಾರ ರಾಮೋಜಿ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಸಾಧಕರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ..
Published : November 16, 2026 at 9:57 PM IST
ವಿಜಯವಾಡ (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ಮಾಧ್ಯಮ ದಿಗ್ಗಜ, 'ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್'ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ದಿ. ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರ 90ನೇ ಜನ್ಮದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಸೋಮವಾರ ವಿಜಯವಾಡದಲ್ಲಿ 9 ಜನ ಸಾಧಕರಿಗೆ ರಾಮೋಜಿ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಸಾಧಕರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ದೇವೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಗುಪ್ತಾ, ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರು: ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರು ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಾಯಕರಾದ ದೇವೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿಯ ರಾಮೋಜಿ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಲಭಿಸಿದೆ. ಗುಪ್ತಾ ಅವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಲಾಡ್ಲಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ತಳ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಅವರ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಲಾಡ್ಲಿ 35 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಗುಪ್ತಾ ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಅರಸಿ ಬಂದಿವೆ.
ಡಾ. ವಿ. ರುಕ್ಮಿಣಿ ರಾವ್ : ಡಾ. ವಿ. ರುಕ್ಮಿಣಿ ರಾವ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟದ ಮೂಲಕ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 1981ರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಹೇಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಅವರು, ಕೌಟುಂಬಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಹಾಗೂ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳದಿಂದಾಗುವ ಸಾವುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನೇರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುವ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವ ನೆರವಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಡಾ. ರುಕ್ಮಿಣಿ ಅವರು ಮಹಿಳಾ ರೈತರು ಹಾಗೂ ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿಯ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಡಲು ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಗ್ರಾಮ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ (Gramya Resource Centre for Women) ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಕಾಮ್ (MAKAAM) ಮುಂತಾದ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಾಮೂಹಿಕ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಡಾ. ಜೆಮ್ಮಾ ಜೆ. ಎಡಸ್ಸೆರಿ: ಜೆಮ್ಮಾ ಜೆ. ಎಡಸ್ಸೆರಿ ಒಡಿಶಾದ ಹಿಂದುಳಿದ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ವೈದ್ಯೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಸ್ವರಾಜ್ ಸೊಸೈಟಿ (Swasthya Swaraj Society) ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿಯಾಗಿದ್ದು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಇವರ ಈ ಸೇವೆ ಸುಮಾರು 79 ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ತಾಯಂದಿರ ಆರೋಗ್ಯ, ಮಲೇರಿಯಾ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕಾಂಶ ಆರೈಕೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ನಿಗಾದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 96ರಷ್ಟು ಕ್ಷಯ ರೋಗ ಗುಣಮುಖ ದರವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಎಂ. ಸುಚಿತ್ರಾ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಪತ್ರಕರ್ತೆ: ಸ್ವತಂತ್ರ ಪತ್ರಕರ್ತೆ, ಸಂಶೋಧಕಿ ಮತ್ತು ಲೇಖಕಿ. ಇವರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನತೆ, ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕುರಿತಾದ ಆಳವಾದ ವರದಿಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ 35 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದಿವಾಸಿ ತಾಯಂದಿರ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ, ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಪುರಂ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ತನಿಖೆಯವರೆಗೆ, ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಧಾರಿತ ವರದಿಗಳು ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ನೀತಿ ವೈಫಲ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿವೆ. ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಏಷ್ಯಾ ಜರ್ನಲಿಸಂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಾದ ಅವರು, ಅಂಚಿನ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಧ್ವನಿ ನೀಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಡಾ. ಗಣೇಶ್ ಬರೈಯಾ: ಡಾ. ಗಣೇಶ್ ಬರೈಯಾ ಅವರು ಗುಜರಾತ್ ಮೂಲದ ವೈದ್ಯರಾಗಿದ್ದು, ಕೇವಲ 3 ಅಡಿ (ಸುಮಾರು 3 ಅಡಿ 4 ಇಂಚು) ಎತ್ತರ ಮತ್ತು 20 ಕೆಜಿ ತೂಕದೊಂದಿಗೆ "ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಕುಬ್ಜ ವೈದ್ಯ" ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಶೇ. 72 ರಷ್ಟು ಲೊಕೊಮೊಟರ್ ಅಸಾಮರ್ಥ್ಯ (locomotor disability) ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ವರೆಗೆ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿ ತಮ್ಮ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ (MBBS) ಪದವಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಡಾ. ಗಣೇಶ್ ಬರೈಯಾ. ಭಾವನಗರ ಮೂಲದ ಅವರು ಗುಜರಾತ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಡತನ ಹಾಗೂ ತಾರತಮ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಅವರ ಹೋರಾಟ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಡಾ. ಅರ್ಜುನ್ ಅರುಣಾಚಲಂ: ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಎಂಆರ್ಐ (MRI) ವಿಜ್ಞಾನಿ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ವೋಕ್ಸೆಲ್ಗ್ರಿಡ್ಸ್ ಇನ್ನೋವೇಶನ್ಸ್ (Voxelgrids Innovations) ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಆಗಿರುವ ಇವರು, ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವದೇಶಿ ನಿರ್ಮಿತ ಎಂಆರ್ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ (1.5 Tesla MRI Scanner) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸ್ವದೇಶಿ ಎಂಆರ್ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಜೀವ ರಕ್ಷಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಾಧಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ರೋಗಗಳ ಪತ್ತೆಯನ್ನು ಸಣ್ಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಸೇವೆ ಸಿಗದ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೂ ತಲುಪಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಡಾ. ವೈಕಂ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ: ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷವಿದ್ದರೂ, ಕೇಳುವಿಕೆಯ ಮೂಲಕವೇ ಸಂಗೀತ ಕಲಿತ ಡಾ. ವೈಕಂ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕಿ ಹಾಗೂ ಏಕ ತಂತಿಯ ಗಾಯತ್ರಿ ವೀಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಕಲಾವಿದೆ. ಇಂದು ಅವರು ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ವಿಕಲಚೇತನರ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮೈತ್ರೇಯಿ ಜಿಚ್ಕರ್: ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಮೈತ್ರೇಯಿ ಜಿಚ್ಕರ್, ಜೀರೋ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಹಾಗೂ ದಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಹಿಂದುಳಿದ ಮಕ್ಕಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಉಪಕ್ರಮಗಳು 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಿದ್ದು, 3,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯುವ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರ ಜಾಲವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿವೆ.
ಪೊಡಿಲಿ ರಾಜಶೇಖರ ರಾಜು: ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಕ ಪೊಡಿಲಿ ರಾಜಶೇಖರ ರಾಜು ಅವರು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬರ ಪೀಡಿತ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಜಲ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಲ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ವಾಟರ್ ಹೀರೋ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಾದ ಇವರು ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದ ಜಲಪುರುಷ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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