200 ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್, 550 ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ದಕ್ಷಿಣದ 'ವಾಟರ್ಮ್ಯಾನ್; ಪೊಡಿಲಿ ರಾಜಶೇಖರ ರಾಜುಗೆ ರಾಮೋಜಿ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್
ರಾಮೋಜಿ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್-2026 ಪಡೆದಿರುವ "ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದ ಜಲಮಾನವ" ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ಪೊಡಿಲಿ ರಾಜಶೇಖರ ರಾಜು ಅವರು 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್'ನ ಕಾಸ್ಮಿನ್ ಫರ್ನಾಂಡೀಸ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನಗಾಥೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 23, 2026 at 7:00 AM IST
ವಿಜಯವಾಡ: ಬತ್ತಿಹೋದ ಬಾವಿಗಳು, ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಒಣಗಿದ ಹೊಲದ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ತನ್ನ ತಂದೆ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು 6ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದ್ದಾನೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಆ ಕುಟುಂಬದ ಬಳಿ ಇದ್ದದ್ದು ಕೇವಲ ಒಂದೆಕರೆ ಒಣಭೂಮಿ ಮಾತ್ರ. ಕೃಷ್ಣಾ ಕಾಲುವೆಯಿಂದ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ಹಾಗೂ ಮಳೆಯ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಖರೀದಿಸಲು ಹಾಗೂ ಭೂಮಿ ಹದಗೊಳಿಸಲು ಅವರು ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅತ್ತ ಕಾಲುವೆಯ ನೀರೂ ಇಲ್ಲ, ಇತ್ತ ಮಳೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದ ಸಸಿಗಳು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಬಾಡಿಹೋಗಿದ್ದವು. ಅದರ ಜತೆಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಬದುಕಿನ ಮೇಲಿನ ಭರವಸೆಯೂ ಕಮರಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಬಳಕೆಗೆ ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗಾಗಿ ಎರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ನಡೆದುಕೊಂಡೇ ಹೋಗಿ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಂಪ್ನಿಂದ ಕೊಡಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿ ಹೊತ್ತು ತರುತ್ತಿದ್ದ ಪೊಡಿಲಿ ರಾಜಶೇಖರ ರಾಜು ಎಂಬ ಬಾಲಕನಿಗೆ, ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಕಣ್ಣೀರೇ ಒಂದು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿತ್ತು.
"ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿತ್ತು" ಎಂದು 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್' ಜತೆ ಮಾತು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದ ಪೊಡಿಲಿ ರಾಜಶೇಖರ ರಾಜು. ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ನೀರಿನ ಕೊಡಗಳು ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯದ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಅಳೆಯುವ ಅವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ನೇರ ನುಡಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು.
"ಸಾಲ ಪಡೆದು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಬೆಳೆ ಒಣಗಿಹೋದಾಗ ರೈತರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೋ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಎಂಬ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ನಾನು ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಗೆಹರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕೆಂದು ದೃಢವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರಾಜಶೇಖರ ರಾಜು.
ಇಂದು, ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಅವರನ್ನು "ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದ ಜಲಮಾನವ" (Waterman of South Zone) ಎಂದು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 'ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಲ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ' ಇವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದೀಗ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಇವರ ಸೇವೆಗಾಗಿ 'ರಾಮೋಜಿ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್' (Ramoji Excellence Award) ಇವರಿಗೆ ಒಲಿದಿದೆ.
ಕಳೆದೆರಡು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 105 ಜಲಾನಯನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ನೆರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 200 ತಡೆಗೋಡೆ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು (Check Dams) ಮತ್ತು 550 ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 50 ಲಕ್ಷ ಘನ ಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಈ ಕಾರ್ಯವು ಸುಮಾರು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೈತ ಕುಟುಂಬಗಳ ಜೀವನವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ.
ಆದರೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಹಮ್ಮುಬಿಮ್ಮಿಲ್ಲದೆ ಸರಳ, ಸಾಮಾನ್ಯನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆಡಂಬರದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಭಾಷೆ ಅಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಪಂಚದ ಸರಳ ಹಾಗೂ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲೇ, ಇತರರು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದಲೇ ತಮ್ಮ ಈ ಪಯಣ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ಯಾವುದೇ ಅಹಂ ಇಲ್ಲದೆ ಬಿಚ್ಚು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದ ನಂತರ, ಕೇವಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಒಣಭೂಮಿಯಿಂದ ನೀರು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸೀಮಿತ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ನಾವು ಕುರುಡುತನದಿಂದ ಯಾವುದೇ ರಚನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ, ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ಅರಿವಾಗಿತ್ತು.
ಹಾಗಾಗಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಗುಜರಾತ್ನ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿರುವ 'ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನ್ಯೂರ್ಶಿಪ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ' (EDII)ದಲ್ಲಿ 'ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣೆ' (Natural Resource Management) ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಯಿತು. ಪದವಿಗೆ 1.20 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಶುಲ್ಕವಿತ್ತು. ಕೃಷಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಗನಾದ ಅವರಿಗೆ ಆ ಮೊತ್ತ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು. ಆ ನಂತರ ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡಾಗ ಇಂದಿಗೂ ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳು ತುಂಬಿಬರುತ್ತವೆ. ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಮತ್ತು ಹಿತೈಷಿಗಳು (ಪ್ರಭಾಕರ್, ರಾಜುಲ್ ಪಾಟೀಲ್, ರಾಮಾಂಜನಿ ಮತ್ತು ಶಮ್ಸ್ ಮುಂತಾದವರು) ತಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದ ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ, ದೇಣಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಗುಜರಾತ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ ನಂತರ, ಗಣಪತಿ ಎಂಬ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರೊಬ್ಬರು ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರು. ಇಂತಹ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಹಾಯದ ನಡುವೆ, ರಾಜು ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಯಬಹುದಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಲಿತುಕೊಂಡರು. ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಅದರ ಹರಿವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಅವರು ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿದರು.
2005ರಲ್ಲಿ ಅವರು ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣ) ಮರಳಿದಾಗ, ವಿಜ್ಞಾನದ ಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ, ನಬಾರ್ಡ್ (NABARD) ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ನಂತರ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಿಎಸ್ಆರ್ (CSR) ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಅಡಚಣೆ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಅದುವೇ ಜನರ ಸಂಶಯ. ಸುಳ್ಳು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದ್ದ ಹಳ್ಳಿಗರು, ರಾಜು ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡದವರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಣವನ್ನು ಲಪಟಾಯಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅನುಮಾನಿಸಿದ್ದರು. ಕೆಲವು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿಯ ನಾಯಕತ್ವದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿವಾದಗಳು ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಂಡವು ಎಂದರೆ, ರಾಜು ಅವರನ್ನು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಒಂದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಜನರ ಈ ಕೋಪವನ್ನು ಅವರು ಹತಾಶೆಯಿಂದ ಎದುರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದಲೇ ಕಲಿತ ತತ್ವವೊಂದರ ಮೂಲಕ ಎದುರಿಸಿದರು.
"ನೀರು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಎಂದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ದೊಡ್ಡ ಸಿಮೆಂಟ್ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಎಂದು ಜನರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಿಂದ ಕಣಿವೆಯವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಮೇಲ್ಭಾಗದಿಂದ ತಳದವರೆಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮಪಾತಳಿ ಕಂದಕಗಳನ್ನು (Contour Trenches) ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಇಂಗಿಸುವ ಸಣ್ಣ ರಚನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮಳೆ ಬಂದಾಗ, ಸಣ್ಣ ತೊರೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ನಾಲ್ಕು ತೊರೆಗಳು ಸೇರಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳವಾಗುತ್ತದೆ. ಐದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಗಳು ಸೇರಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಲುವೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನೀರಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹರಿವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಅದನ್ನು ತಡೆಯಬೇಕು. ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪೊಡಿಲಿ ರಾಜಶೇಖರ ರಾಜು.
ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಬದಲು, ನೀರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಿಲ್ಲುವಂತೆ, ತಂಗುವಂತೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ಇಂಗುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ನಂತರ ಮಳೆ ಬಂತು. ಒಂದೆರಡು ಋತುಗಳಲ್ಲೇ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬತ್ತಿಹೋಗಿದ್ದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳು (Borewells) ಮತ್ತೆ ಜೀವ ಪಡೆದುಕೊಂಡವು. ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಯಿತು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜು ಅವರನ್ನು ಕೋಣೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಹಾಕಿದ್ದ ಅದೇ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ, ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಊರಿನ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿದರು.
ರಾಜು ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ನೀರು ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ನೀರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದು ಮಾನವ ಘನತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುವ ಒಂದು ಅದೃಶ್ಯ ಕೊಂಡಿ. ನೀರಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ, ಒಂದು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ 10 ಚೀಲಗಳಷ್ಟು ಧಾನ್ಯ ಸಿಗಬಹುದು. ಇದು ಸಾಲ ತೀರಿಸಲು ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ. ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿದ್ದರೆ, ಅದೇ ಒಂದು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ 40 ಚೀಲಗಳಷ್ಟು ಇಳುವರಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಲಾಭವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಆಗ ರೈತ ದಿನಗೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ನಗರಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಹೋಗುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು, ಒಳ್ಳೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಬದುಕಬಹುದು" ಎಂಬುದು ರಾಜು ಅವರ ಮಾತು.
ರಾಜು ಅವರ ಚಿಂತನೆ ಮಾನವ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. "ಬರಗಾಲಪೀಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇಸಿಗೆಯನ್ನು ಕಳೆದರೆ, ಆಕಾಶದಿಂದ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬಿದ್ದು ಸಾಯುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಮೈಲಿಗಟ್ಟಲೆ ದೂರ ಕ್ರಮಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯದ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪುವುದನ್ನು ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು. ಕೆರೆ-ಕಟ್ಟೆಗಳು ತುಂಬಿದಾಗ, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮರಳಿ ಬರುತ್ತವೆ, ಮಣ್ಣು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಮತ್ತೆ ಉಸಿರಾಡತೊಡಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಯು ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಒಂದು ಸುಂದರ ನೃತ್ಯದಂತೆ ಸಮೃದ್ಧಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ" ಎನ್ನುವುದು ಇವರ ಆಶಯ.
ಇಂದು ಅವರ ಕನಸು ಪ್ರಕಾಶಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಡಿಗಳನ್ನೂ ಮೀರಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತವನ್ನೂ ದಾಟಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ನೀರನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ತಮ್ಮ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಇಡೀ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ವಿಸ್ತರಿಸಲು, ಅವರು ಯುವಕರು, ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಭಾರತೀಯರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಒಂದು ಜಾಲವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದವರೆಗೆ ನೀರಿನ ಕೊಡಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹುಡುಗನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಇಂದು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವಿದೆ. ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹರಿದುಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಮಳೆಯ ಒಂದು ಹನಿಯಲ್ಲಡಗಿರುವ ಜಾದೂವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಡಿಲಿ ರಾಜಶೇಖರ ರಾಜು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ, ಅವರು ಈಗಷ್ಟೇ ತಮ್ಮ ಪಯಣವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಬಲವಾಗಿ ಮೂಡುತ್ತದೆ.
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